Гроші, що любили тишу

Гроші люблять тишу”, — цю крилату фразу приписують американському мільярдеру Джону Рокфеллеру. Так це чи ні, достеменно невідомо, але багато хто сприймає цю сентенцію як аксіому. Проте сучасний світ змінюється шаленими темпами, і в умовах цифрової інформаційної революції фінансова спільнота вимушена відходити від просування у світ образів непохитних мовчазних кам’яних стовпів. Світ вже бачив, з яким гуркотом та наслідками для економік цілих регіонів можуть валитися фінансові велетні, що простояли десятки, ба навіть сотні років у пихатому мовчанні, вдаючи саму непохитність та стабільність. Безлюдні коридори, товсті стіни та важкі двері банківських сховищ не врятують заощадження населення та активи бізнесу, якщо банк втрапить у фінансову халепу чи-то через кризу, чи-то через нечистих на руку ділків. Так, довгий час гроші дійсно любили тишу. Але зараз тишу люблять переважно ті, хто хоче приховати або свої незаконні статки, або свою некомпетентність чи недобросовісну поведінку у фінансових питаннях. Світ рухається у бік прозорості. Зараз банку або страховій компанії життєво необхідно не мовчати, а вести якісний діалог з усіма стейкхолдерами. Навіть банки Швейцарії під тиском владних структур різних країн здають позиції у питанні захисту банківської таємниці. І причина та ж сама — від них вимагають не мовчати, а назвати тих осіб, хто приховує статки від прозорого оподаткування.

Тиші більше не буде. Фінанси стають галасливими, як ніколи. За увагу клієнтів доводиться боротися усіма можливими методами, а на інформаційні атаки треба відповідати голосно та виразно. Увагу молодших поколінь вже не привернути мармуром та килимами — їм потрібні яскраві й гучні враження! Чи можуть фінанси бути такими? Звичайно, що так! Фінансові установи по всьому світу вже вкладають безліч грошей та зусиль у формування яскравих брендів, змінюють концепції та оформлення своїх відділень, карток, продуктів та сервісів. Фінансові інституції тепер теж хочуть викликати захоплення, позитивні емоції, відчуття щастя. Так, надійність, високі вимоги до безпеки та професіоналізму у царині фінансів ніхто не скасовував. Але відмовчуватися вже неприпустимо. Фінанси стають “білими”, а світ намагається стати прозорим та побороти тінь.

Ці тенденції відчувають та розуміють герої щорічного рейтингу “Фінансовий Оскар” і вдало трансформують стратегії ввірених їм фінансових установ. Вірогідно, саме це й дозволяє їм лишатися лідерами фінансового сектора, утримуючи свою ринкову частку та зберігаючи лояльність клієнтів. Фінансист, що вміє не лише рахувати гроші, а й вести навколо них відвертий та професійний діалог, — ось портрет нашого переможця. Тож мені лишається побажати усім позитивних вражень від контактів з вітчизняними банками та страховими компаніями, а представникам фінансових ринків — ще більше креативних ідей та засобів їх донесення до суспільства.