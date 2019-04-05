“Ми вирішуємо основну проблему клієнтів — робимо зручним процес отримання бажаного кредиту”

Ми одна з перших компаній в Україні, хто запустив роботу багатьох банків в “єдиному вікні”, є офіційним представником банків, фінансових установ і страхових компаній у ритейлі.

Послугами “Фінансового Брокера” зараз користуються понад 500 ритейлорів: від відомих великих торговельних мереж до невеликих роздрібних магазинів України та за її межами.

Вигода для клієнта

Обравши товар для кредитування, покупець знаходить у торговому залі консультанта “Фінансового Брокера”. Заявка на кредит, оформлена консультантом, відправляється в усі банки, підключені до програмного забезпечення. Клієнт одразу отримує пропозицію від усіх партнерів, які підключилися до системи “Фінансового Брокера”, що економить час клієнта і дає більший шанс отримати позитивне рішення (оскільки в кожного банку є індивідуальні вимоги).

Вигода для банків

Зникає необхідність наймати та навчати співробітників для роботи по видачі кредитів безпосередньо в магазинах. У торгових точках, де здійснюється оформлення будь-якого виду кредиту, роботою з клієнтом і документами займається представник “Фінансового Брокера”;

з'являється додаткова можливість підвищити свої продажі кредитів готівкою за допомогою програмного забезпечення “Фінансового Брокера” у відділенні самого банку.

Банками — партнерами “Фінансового Брокера” є “Альфа-Банк Україна”, “Ідея Банк”, “ОТП Банк”, “А-Банк”, ПУМБ, “Форвард Банк”, Укрсиббанк і компанії “СімплМані” та “Кредит Маркет”.

Вигода для ритейлу

Магазин, реалізуючи товар у кредит через “Фінансового Брокера”, отримує велику кількість банків, куди відправляються клієнтські заявки, що підсилює ймовірність отримання кредиту.

Підключившись до системи “Фінансового Брокера”, бізнес отримує:

запланований приріст продажів/середнього чеку;

оформлення споживчих і грошових кредитів за допомогою співробітника “Фінансового Брокера”, що допомагає збільшити прибуток магазину шляхом залучення в пункт продажів тих клієнтів, які з різних причин не могли раніше придбати товари верхнього цінового сегмента. Також завдяки великій кількості банків, до яких звертається консультант “Фінансового Брокера”, збільшується ймовірність отримання позитивного рішення щодо кредиту;

збільшення прибутку на 1 кв.м площі. Один експерт “Фінансового Брокера” замінює представників з 10 різних банків, що економить торговельну площу магазину. Розширивши місце для продажів, магазин може розмістити ширший асортимент товарів.

Зростання кількості лояльних клієнтів

Система “Фінансового Брокера” економить час покупця (адже замість 10 заявок заповнюється тільки одна). Оперативність видачі кредиту підсилює позиціювання магазину, що турбується про максимальний комфорт своїх покупців. Адже час оформлення однієї заявки й отримання споживачем кредиту зменшується в рази.

Торгові партнери “Фінансового Брокера”: серед найвідоміших — "Vodafone"​, “Епіцентр”, “Фокстрот”, “Цифротех”, “Мобілочка”, “Секунда”, “Ассоль”, “Технікс”, Istudio, F5, “Вікотек”, “Всесвіт”, “Жжук”, “Звонок” та ще декілька сотень магазинів в Україні та за її межами.

Таким чином, прогресивна технологія обслуговування покупців від “Фінансового Брокера” дозволяє: