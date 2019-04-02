“Клієнтам private-сегмента важлива комплексність при роботі з банком”

БІЗНЕС зустрівся із заступником голови правління ТАСКОМБАНКу Олегом Поляком, щоб дізнатися, як зараз розвивається private banking в Україні та які виклики долають банкіри у цьому сегменті

— Чи продовжує ТАСКОМБАНК розвивати послуги VIP-банкінгу?

— Звичайно, минулого року ми активно розвивалися: значно збільшили присутність у регіонах, запровадили нові продукти й сервіси, показали приріст кількості преміальних карток. Але наш найцінніший ресурс — це довіра клієнтів. За 2018 р. ТАСКОМБАНК “приріс” більше ніж на 1 млрд грн пасивів саме в цьому сегменті та значно збільшив кількість клієнтів. Це свідчить про довіру наших вкладників та підтверджує, що ми розвиваємось у правильному напрямку.

— Які особливості відрізняють вас від інших банків, що надають послуги private banking?

— У всіх банків зараз є преміальні продукти, елітні картки, VIP-відділення, персональні менеджери. Але жоден не поєднує обслуговування фізичної особи з юридичною.

ТАСКОМБАНК — єдиний, хто обслуговує особисті та бізнесові потреби клієнта в одного менеджера в одному відділенні. Ми заклали власну ідеологію обслуговування клієнтів private banking, адже впевнені, що найціннішим для наших клієнтів є партнерство, обслуговування бізнесу та сімейного капіталу. Крім класичного набору преміальних послуг ми пропонуємо також інструменти для розвитку бізнесу клієнта.

— Які послуги найбільше цікавлять VIP-клієнтів?

— Минулого року найбільший інтерес викликала е-ліцензія. Наші клієнти також активно користувалися цим продуктом. Водночас, обслуговуючи бізнес-інтереси VIP-клієнтів, ми побачили їх потребу інвестувати у власний бізнес шляхом роботи з нами як з партнерами. Найпопулярнішими є запити щодо отримання кредитів та фінансування власних проектів. Мало клієнтів, які обирають лише преміальні картки та депозити. Основна потреба — розвинути свій бізнес та інвестувати в Україну. Ми допомагаємо це робити і бачимо в цьому перспективу.

— Яким є зараз грошовий поріг для віднесення клієнта до категорії VIP? Чи застосовуються інші критерії?

— Критерії не змінилися. І це не лише розміщення депозиту на суму понад $100 тис. або придбання картки. Власники бізнесу з річним обігом у 100 млн грн і вище автоматично стають нашими клієнтами.

— Скільки VIP-відділень зараз має ТАСКОМБАНК?

— Зараз маємо шість відділень закритого типу — три в Києві, а ще у Львові, Дніпрі й Одесі. Також є чотири VIP-центри на території універсальних відділень у Полтаві, Харкові, Тернополі та Кропивницькому. До кінця цього року плануємо відкрити ще до п’яти VIP-центрів у великих містах.

— Якими ви вбачаєте виклики для private banking у 2019-2020 рр.?

— Насамперед це підтримка високої якості обслуговування. Для цього ми аналізуємо потреби клієнта і пропонуємо йому те, що реально необхідно, а не те, що хочемо продати, — клієнтам VIP-сегмента неможливо щось нав’язати. Також потрібні представництва в регіонах та технологічний інтернет-банкінг. Третім викликом, на мою думку, стане реалізація можливості купівлі за гривню акцій великих компаній світу.

— Як ви навчаєте персонал для VIP-банкінгу?

— У нас унікальні кар’єрні можливості — можна зайти на рівні адміністратора без досвіду і за рік стати персональним менеджером, згодом вирости до керівних позицій.

На рівні менеджера ми пропонуємо навчання шляхом реальної роботи з клієнтом. Фахівці головного офісу підключаються й супроводжують угоди разом з менеджером. Звичайно, виростити фахівця з таким багатим досвідом та пристрастю до роботи складно, і завжди є ризик, що він піде. Але саме такий підхід дає можливість створити атмосферу, в якій клієнт може вирішити всі свої питання, контактуючи лише зі своїм фінансовим менеджером. І наші клієнти це цінують.