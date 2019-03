Того ж року отримано інші численні визнання: нагорода “Юридична фірма року в сфері медіа і комунікацій”, відзнака міжнародних рейтингів The Legal 500 EMEA та The Best Lawyers, індивідуальні перемоги юристів у різних номінаціях. БІЗНЕС дізнався, яка експертиза чи “ноу-хау” стоять за досягненнями компанії. Розібратися з цим питанням нам допомогли партнери Pavlenko Legal Group — Віталій Бурдак, який спеціалізується на судовій практиці та захисті бізнесу, і Денис Майстренко, керівник практики корпоративного та антимонопольного права.

— Ваш сайт пропонує клієнтам “генерацію персоналізованих, нешаблонних рішень”. В чому полягає відмінність Pavlenko Legal Group?

Віталій Бурдак: У кожному клієнті ми вбачаємо партнера для довготривалих відносин. Ми безпосередньо спілкуємося з клієнтом, щоб виявити реальні бізнес-потреби та запропонувати найвлучніше вирішення. Наша команда працює саме на результат, а не заради процесу. Для нас не існує шаблонів та меж: ми будуємо ексклюзивну стратегію для кожного клієнта. І кожен такий кейс ґрунтується на глибокій юридичній експертизі. Довіра клієнта — найцінніший актив нашої компанії.

— Якими виграними справами ви пишаєтесь?

В.Б.: На нашому рахунку безліч виграних справ. Кожна з них для нас особлива, тому важко виділити окремі кейси. Ми надаємо юридичну підтримку ключовим гравцям ринку телекомунікацій та медіа, нерухомості, ритейлу, аграрного та нафтогазового секторів. Значну категорію справ складають банківські та фінансові спори, пов’язані з поверненням проблемної заборгованості, кредитними правовідносинами, поручительством, іпотекою тощо. Нашими клієнтами є група “ТАС”, ПАТ “Укртелеком”, OTP Bank, фінансова компанія “Централ Капітал”, страхова компанія “АСКА”, Lantmannen та інші. До речі, у випадку з OTP Bank ми супроводжували цілу низку судових спорів клієнта з податковими органами, і в усіх виграли!

— Більшість компаній мають власні юридичні відділи. Чому вони звертаються до вас?

В.Б.: Внутрішні юридичні відділи “заточені” на операційну діяльність, виконують великий обсяг юридичної роботи й завантажені на 100%. Коли компанія потребує вирішення складних нетипових завдань, вона залучає нас, зовнішніх консультантів з відповідним досвідом роботи, спеціалізацією та штатом фахівців. Ми ефективно взаємодіємо з юридичним відділом та працюємо у синергії. Отже, основна причина звернення — це потреба в інтелектуальній роботі над складними, інтегрованими кейсами з великою капіталізацією або стратегічним значенням для клієнта.

— З якими основними викликами щодо права власності стикаються бізнесмени?

В.Б.: Найпоширеніші випадки — це посягання третіх осіб на бізнес з метою заволодіння активами або корпоративними правами. Здебільшого це пов’язано з лібералізацією законодавства та відкритістю реєстрів нерухомості. На жаль, це стає підґрунтям для злочинних дій недобросовісних осіб, а бездіяльність правоохоронних органів лише загострює ситуацію.

— Розкажіть про вашу перемогу в конкурсі “Адвокат року-2018” у номінації “Антирейдерська практика”. Як вважаєте, чому перемогли?

В.Б.: Результат моєї перемоги в конкурсі — це симбіоз певних дій. По-перше, це анкета номінанта, підсилена кейсами з 13-річного досвіду, участю в юридичних та суспільних заходах, медіа-активністю. По-друге, і це найцікавіший етап, — визнання твоєї роботи колегами з ринку шляхом голосування. Моя перемога — це результат злагодженої роботи всієї нашої команди.

— Чи можна в юридичній справі вивчити всі закони, мати кілька років досвіду та вважатись експертом?

В.Б.: В юридичній професії не існує меж досконалості — треба постійно навчатися та вдосконалюватися. Не можна один раз вивчити всі закони, адже вони змінюються, скасовуються та приймаються. Всі новели варто відстежувати та аналізувати з точки зору практичного використання, оскільки стати експертом у своїй галузі вам допоможе поєднання наполегливого навчання з практичним досвідом. Драйвить у цьому процесі смак перемоги та відчуття масштабності досягнутого результату, професійний “азарт”. Найбільш очікуваними лишаються великі, інтелектуальні проекти, від яких отримуєш духовну насолоду. А це найсильніший з усіх драйверів.

— Денисе, ви керуєте практиками корпоративного та антимонопольного права. З якими запитами найчастіше звертаються клієнти Pavlenko Legal Group?

Денис Майстренко: Я б виділив Топ-4 запитів: купівля-продаж бізнесу, перевірка структури та/або поточної діяльності бізнесу на відповідність конкурентному законодавству (включаючи подання заяви в АМКУ на концентрацію/узгоджені дії), структурування бізнесу, а також розробка акціонерних угод.

— За результатами рейтингу “Вибір клієнта. Топ-100 найкращих юристів України 2018” ви є лідером практики антимонопольного права. Що, на вашу думку, стало причиною перемоги?

Д.М.: Завжди приємно отримувати визнання! Але для мене це не історія ексклюзиву чи особистих характеристик. Все дуже просто: виконуй добре свою роботу — і буде визнання. У корпоративному та антимонопольному праві результат створює команда, а не окрема людина. Команда Pavlenko Legal Group має необхідний досвід, креативне мислення і величезне бажання досягти максимального результату для клієнта.

— Що зараз треба враховувати при структуруванні бізнесу?

Д.М.: Важливо розуміти цілі клієнта — акціонера і, як показує практика, генерального та фінансового директорів, яких не завжди залучають у процес структурування, хоча безпосередньо їм працювати в новоствореному механізмі. Важливими питаннями є збереження активів, мінімізація оподаткування, легкість роботи з українським та іноземним бізнесом та банком, мінімізація ризиків рейдерських захоплень, подальша можливість залучення фінансування та передача бізнесу в спадок, про що багато акціонерів не замислюються.

— Які юрисдикції слід обирати для створення закордонної структури?

Д.М.: Немає єдиного шаблону, тому треба аналізувати потреби бізнесу в кожному окремому випадку. З урахуванням тенденцій щодо ускладнення роботи популярних низькоподаткових юрисдикцій, серед яких є необхідність наявності реального офісу або введення їх у чорний список, ринку будуть пропонуватися альтернативні низькоподаткові юрисдикції. Такі альтернативи зможуть звільнити від головного болю лише на короткий час, але не стануть рішенням. Необхідно усвідомлювати, що час, коли можна було не сплачувати жодних податків, сплив.

— У ЗМІ все частіше повідомляють про штрафи від Антимонопольного комітету. На що треба звернути увагу, щоб не отримати штраф у ході поточної діяльності або при купівлі-продажу бізнесу?

Д.М.: Звісно, слово “штраф” викликає неприємні асоціації. Проте я вважаю, що вони є одним із сигналів поліпшення роботи системи. Бізнес часто не розуміє ролі АМКУ та необхідності звернення до Комітету. Крім того, часто компанії не звертають уваги на вимоги антимонопольного законодавства в контексті маркування та реклами своєї продукції. Причиною штрафу також є подання неправдивої або неповної інформації у заявах на концентрацію чи узгоджені дії або на окремі запити АМКУ, наприклад, в рамках досліджень ринку чи розслідувань Комітету.

— Чи можна мінімізувати або зовсім уникнути штрафів АМКУ?

Д.М.: Якщо компанія звертається до АМКУ вчасно та подає правильну інформацію, то штрафів не буде. Адже Комітет накладає штрафи лише за фактом порушення законодавства. Головним аргументом для мінімізації штрафу є добровільне звернення компанії з визнанням факту порушення і подальше отримання всіх необхідних дозволів, припинення порушення. В цьому випадку штраф буде мінімальний, а бізнес зможе продовжувати працювати без страху отримання штрафу в розмірі 5% або й 10% від обороту.