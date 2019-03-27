"Нашими послугами користуються 80% фінансових установ країни"

Вже майже 20 років “Датагруп” є надійним та стабільним телекомпартнером банківського сектору в Україні. Весь цей час ми реалізовували разом низку як стандартних, так і неординарних завдань. І зараз з гордістю можемо сказати, що для банків ми є телеком-партнером номер один, адже нашими послугами користуються більш ніж 80% фінансових установ країни. Насамперед ідеться про весь спектр телекомунікаційних послуг “під ключ”: побудова захищених корпоративних мереж, послуги дата-центру, підключення до інтернету, розгортання мереж Wi-Fi, в тому числі SMART Wi-Fi з аналітикою статистикою, захист від DDos-атак, послуги фіксованого телефонного зв’язку, віртуальної АТС, відеоспостереження та відеоконференції, “хмарний” сервіс від Microsoft, IT-аутсорсинг.

На базі рішень “Датагруп” фінансові установи можуть: централізувати внутрішні процеси банку, запровадити інноваційну систему управління ризиками, підвищити рівень безпеки та операційної ефективності в цілому.

Наразі електронні платежі та онлайн-банкінг стали звичними для більшості українців, тож питання безпеки і надійного зв’язку є фундаментом для репутації будь-якого банку. Згідно зі статистикою кожний четвертий банк стикається з DDos-атаками. “Датагруп” вже понад 10 років надає послуги із захисту від DDos-атак і є єдиним оператором, що має декілька власних рішень на базі різних програмно-апаратних комплексів. Одна з таких послуг — DataProtect, що побудована на рішенні від лідера галузі Arbor Networks. Кіберзахист дозволяє бізнесу уникнути репутаційних та фінансових втрат завдяки захисту всіх онлайн-сервісів. Наше рішення забезпечує багаторівневе фільтрування, використання технології, заснованої на аналізі поведінки трафіку, доступ до особистого порталу керування, високу відмовостійкість та захист за лічені хвилини після активації послуги.

Ми і далі розвиваємо безпеку як послугу, і наша система управління інформаційною безпекою (СУІБ) відповідає всім вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2013 у таких сферах діяльності: управління інформаційними активами з питань надання клієнтам “хмарних” сервісів, надання доступу до мережі інтернет та каналів зв’язку, надання послуг контакт-центру, розробка та підтримка програмного забезпечення.

Тому додатково ми забезпечуємо:

- Захищений доступ до мережі інтернет.

- Захист сайтів від різних видів кібератак.

- Моніторинг мережевого корпоративного трафіку для виявлення загроз.

- Моніторинг Windows-інфраструктури та виявлення інцидентів ІБ.

- Сканування мережевої інфраструктури щодо наявності вразливостей.

Наш підхід — надати своїм клієнтам перспективу для їхнього бізнесу, запропонувавши унікальний, якісно неперевершений сервіс, проект чи послугу. Я впевнена, що саме це дозволило нам досягти успіху в секторі бізнесу, де репутація та надійність цінуються понад усе.

Адже для фінансового сектору вкрай важливо, щоб його телеком-партнер був відповідальним, стабільним, гнучким та інноваційним. Тому ми забезпечуємо технічну підтримку 24/7/365, цілодобовий моніторинг послуг та різні рівні SLA. Одна з таких послуг — аутсорсинговий контакт-центр. Наші чотири майданчики у Києві, Ніжині, Вінниці та Кременчуці надають послуги аутсорсингу та аутстафінгу. Банки довіряють нам роботу з даними банківських карток платіжних систем Visa і MasterCard, оскільки наш контакт-центр повністю відповідає міжнародним вимогам PCI DSS і гарантує безпеку на рівні мереж, обладнання, додатків, баз даних, фізичних сховищ, документування й управління процесами, що підтверджено відповідним сертифікатом.

Ми вдячні за довіру та багаторічну співпрацю усім нашим партнерам. Разом з вами ми розвиваємо фінансовий сектор України та знаходимо нові ефективні рішення!