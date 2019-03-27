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Середа, 27 березня 2019 14:34

“Ми єдині серед найбільших гравців КАСКО, кому вдалося змінити ринкову позицію”

“Ми єдині серед найбільших гравців КАСКО, кому вдалося змінити ринкову позицію”

Про граючих тренерів, шлях до лідерства та рецепт конкурентної боротьби розповіла Марина Авдєєва, керуючий акціонер компанії “Арсенал Страхування”, що потіснила міжнародних гравців на ринку КАСКО
та стала #1 у нашому рейтингу

 — Почнемо з фактів. З якими показниками на ринку КАСКО ваша компанія завершила рік?

— З більш ніж оптимістичними. Ми єдині серед найбільших гравців сектора КАСКО, кому вдалося змінити свою ринкову позицію. Якщо на кінець 2017 р. компанія була #4 за обсягами премій по КАСКО, то за підсумками трьох кварталів 2018 р. увійшла вже до трійки лідерів. “Арсенал Страхування” — єдина компанія, створена українськими підприємцями, яка в умовах зростаючої концентрації ринку змогла випередити конкурентів з іноземним капіталом і рекордно скоротити розрив з лідером.

Зараз ми входимо до Топ-3 страховиків КАСКО, перебуваючи в оточенні “дочок” міжнародних страхових груп. Упевнена, що наша позиція збережеться й у річному ренкінгу, оскільки компанія демонструє кращу динаміку відносно найближчих конкурентів. Наші страхові платежі за напрямком КАСКО за рік зросли на 41% — до 638 млн грн, тоді як інші топ-гравці мають приріст на рівні 12-24%.

— Які канали продажів КАСКО розвиває ваша компанія і чому?

— Понад 65% минулорічних платежів “Арсенал Страхування” за програмами КАСКО — це гроші від індивідуальних клієнтів. Ми прагнемо завоювати цей ринок, тому наші послуги мають бути доступними у різних “точках дотику” з автовласником. Відтак, компанія розвиває мультиканальну модель продажів: співпрацює з автодилерами, має власну регіональну та партнерську мережі, пропонує КАСКО онлайн.

— А як співпрацюєте з бізнес-клієнтами зі страхування КАСКО?

— Хоча ми позиціонуємо себе як переважно роздрібного страховика, маємо доволі сильний напрямок b2b-продажів. В нас одна з кращих команд на ринку, у здобутку якої понад 6500 корпоративних угод КАСКО за минулий рік. Акціонерів “Арсенал Страхування” можна назвати “граючими тренерами” у складі команди. Ми зацікавлені в розвитку цього напрямку й особисто проводимо зустрічі з підприємцями та керівниками компаній, що виступають нашими клієнтами з автострахування. Такий підхід дозволяє тримати руку на пульсі ринку, навчати та мотивувати співробітників і, нарешті, відчувати свого клієнта, фокусуючись на його реальних потребах.

— Чи дійсно страховики на ринку КАСКО конкурують не ціною, а якістю сервісу й додаткових послуг?

— Ціна грає значну роль при виборі КАСКО, адже не всі автовласники мають високу купівельну спроможність. Звичайно, є компанії, що працюють у нижньому ціновому сегменті й, відповідно, скорочують продуктові та сервісні опції. Є й гравці, що надають надлишковий сервіс, яким клієнту ніколи не доведеться скористатися, але так вони намагаються виправдати свій високий тариф. Ми не граємо в цю маркетингову гру, в нас все чесно і просто.

КАСКО від “Арсенал Страхування” — це гарантія та швидкість виплат, а також персоналізація у взаєминах з клієнтом. Ми пам’ятаємо, що бізнес завжди роблять люди і для людей — це те, що залишається у фокусі наших зусиль. Це головна причина, яка спонукає клієнтів платити нам гроші та довіряти страхування своїх активів.

— Який прогноз щодо ринку КАСКО ви можете дати на 2019 р.? Якими є основні тренди?

— Гадаю, що цей рік принесе нові виклики і перемоги. Ринок залишиться обмеженим — захист КАСКО придбають 200-220 тис. автовласників, продовжиться його концентрація: п’ять років тому на Топ-10 страховиків припадало 55-58% премій КАСКО, на початок 2019 р. їхня частка збільшилася до 70-75% і продовжує зростати. Ситуація складна, але в запеклій конкурентній боротьбі народжуються кращі ідеї, продукти, вдосконалюється сервіс. На ринку КАСКО залишаться найсильніші. Звичайно, серед лідерів я бачу саме “Арсенал Страхування”, адже ми взяли високий темп, і головне зараз — не зупинятися.

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Дополнительная информация

  • Имя Фамилия: Марина Авдєєва
Прочитано 83 раз
Рубрика: Персоналії
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