“Зараз можна стверджувати напевно: наш розрахунок на розвиток напряму МСБ виправдався”

— За підсумками 2018 р. Укргазбанк став лідером за приростом портфеля кредитів, виданих юридичним особам. Яка частка МСБ у цьому ­зростанні?

— Якщо на початок минулого року портфель кредитів МСБ складав 2 млрд грн, то на кінець року він досяг вже 5 млрд грн. Тобто збільшився в 2,5 раза. Зазвичай напрям МСБ у більшості банків знаходиться десь між роздрібним та корпоративним бізнесом, не маючи особливої ваги, — не більше 2-3%. Нам вдалося змінити цю пропорцію. Враховуючи, що наш загальний кредитний портфель складає 49 млрд грн, частка МСБ у ньому перевищує 10%! Тобто всередині банку з МСБ вже рахуються, ми не є “молодшим братом”.

— А як оцінюєте свою частку на вітчизняному ринку МСБ за кредитуванням?

— Відповідь залежить від коректності сегментації МСБ. Вона в усіх банках різна. Укргазбанк знаходиться десь посередині, враховуючи МСБ-клієнтів з річним оборотом до 300 млн грн. Для порівняння: є банки, у яких ця планка становить 50 млн грн, а є ті, в яких — 500 млн грн. Згідно з даними МСБ-bankingclub, який самостійно збирає статистику, Укргазбанк входить до Топ-5 кредиторів МСБ.

— У чому специфіка напряму МСБ Укргазбанку?

— Невеликий екскурс в історію. Коли кілька років тому, 2015 р., ми створювали в банку напрям МСБ, у нас був вибір: піти у найпопулярніші та розкручені сегменти на кшталт агробізнесу, де вже було багато гравців і, відповідно, жорстка конкуренція, чи шукати нові ніші. Ми обрали другий шлях. Зокрема, почали першими кредитувати ОСББ, запустивши відповідний продукт, і зараз серед наших позичальників уже 1200 таких структур. Тепер ми вже не одні в цьому сегменті, але у більшості населення кредитування ОСББ асоціюється з Укргазбанком. Наприклад, зараз спільно з IFC ми починаємо реалізацію пілотного проекту з фінансування повної модернізації житлових будинків за рахунок коштів міжнародних донорів та за участі Фонду енергоефективності, створеного Мінрегіоном. Крім того, ми почали позиціонувати себе як екобанк, підтримуючи такі нові напрями, як енергоефективність та альтернативна енергетика. Енергоефективність — це історія про мінімізацію витрат, зниження собівартості і, відповідно, підвищення конкурентоздатності завдяки впровадженню на виробництвах сучасних технологій. Нашою “фішкою” на ринку було те, що ми пропонували не лише фінансування, а й готові технічні рішення. У банку був створений спеціальний департамент, в якому працювали не лише банкіри, а й фахівці з екологічної експертизи та технічні спеціалісти. Вони приїздили до клієнта, вивчали його виробництво та надавали рекомендації, що саме треба змінити. Ця ніша доволі містка та динамічна. Фінансування альтернативної енергетики — це ще один пріоритет Укргазбанку, про що добре відомо ринку. Тому коли в бізнесу виникають якісь ідеї на цю тему, він приходить насамперед до нас. Ми профінансували побудову багатьох сонячних, вітряних та гідроелектростанцій. За даними НКРЕКП, торік 55% усіх проектів з “альтернативи” профінансовані Укргазбанком.

— Які ще напрями ви б відзначили?

— Нещодавно ми запустили лізинг. Надаємо ці послуги безпосередньо через банк.

Важливий сегмент — це обслуговування комунальних підприємств, з якими працюють дуже мало банків, бо сумніваються, що з такими підприємствами можна працювати як з МСБ. У нас таких сумнівів не виникає. Фінансуємо закупівлю комунального транспорту тощо.

— Чи вважаєте шлях на створення нових ніш виправданим?

— Так, зараз це можна стверджувати напевно: наш розрахунок виправдався. Бізнес-напрям МСБ в Укргазбанку реалізувався, ми є помітним гравцем на ринку. Проте чотири роки тому, коли ми починали, простішим видавалося йти вже існуючими шляхами.

— Які кредитні продукти є найзатребуванішими?

— Реалії ринку такі, що вартість кредитів наразі складає 20-22% річних у національній валюті. Таке навантаження є доволі важким для підприємців. Тому ми шукали можливості зниження вартості фінансування у межах партнерських програм або програм, що передбачають компенсацію відсоткових ставок. У цьому контексті відзначу програму з урядом Білорусі, який компенсує частину відсоткової ставки, якщо наш клієнт купує продукцію білоруських підприємств. Таким чином, відсоткова ставка у 20% перетворювалася на ставку у 12% річних. Аналогічні компенсаційні програми для агросектора працюють і всередині країни. У рамках постанов Кабміну 2018 р. про підтримку підприємств галузі тваринництва та фермерських господарств наші клієнти отримують кредити за ставками 3% та 1% відповідно. У рамках програм Німецько-Українського фонду відсоткові ставки складають від 15% річних. Є програми з іншими міжнародними партнерами, що дозволяють отримати фінансування компаніям, які не можуть запропонувати прийнятну заставу. Міжнародний партнер, наприклад Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), готовий надавати банку-кредитору гарантії, якщо в позичальника не вистачає застави, а “кейс” — перспективний.

— Що пропонуєте клієнтам МСБ, крім кредитування?

— Звичайно, нас цікавить не лише кредитування клієнтів МСБ. З 60 тис. клієнтів кредити мають тільки 2 тис. Ми також активно пропонуємо конкурентні транзакційні та депозитні продукти для клієнтів цього сегмента. Наразі маємо портфель у 6 млрд грн. Мрія будь-якого банкіра — бути для клієнта “домашнім банком”. Для цього насамперед треба пропонувати конкурентні транзакційні продукти для здійснення поточних операцій та підвищувати рівень сервісу для клієнтів.

— Чим приваблюєте клієнтів?

— У нас достатньо лояльна та конкурентна тарифна політика. Ми не маскуємо у тарифних пакетах послуги, за які доводилося б платити, хоча насправді клієнтам вони не потрібні. Ми не пропонуємо десятки тарифних пакетів. Він у нас один, класичний, коштує 125 грн на місяць та включає користування послугою “клієнт-банк”. Всередині банку транзакції проводяться цілодобово. Клієнт може обслуговуватись у будь-якому відділенні, а не лише там, де відкривав рахунок. Крім того, зараз ми впроваджуємо нову сучасну систему “клієнт-банк” для клієнтів мікро- та малого бізнесу. До мікробізнесу ми відносимо ФОПи та компанії з оборотом до 2,5 млн грн на рік, до малого бізнесу — 25 млн грн. Таким клієнтам ми пропонуємо спрощені процедури, зокрема, валютного контролю, який здійснюється дистанційно.

— Чим робота з “великим” МСБ принципово відрізняється від роботи з корпоративними клієнтами?

— Майже не відрізняється. Чіткої межі не існує. Не можна клієнту з річним оборотом у 299 млн грн пропонувати інакші продукти та підходи, ніж клієнту, що має оборот 301 млн грн. Крім того, клієнти мають властивість зростати… Для мікро- та малого сегментів діють спрощені процедури, рішення за простими кредитними продуктами ухвалюються впродовж доби, як у роздрібному бізнесі.

— Кого вважаєте основними конкурентами?

— Залежить від сегмента. За якихось клієнтів конкуруємо з іншими держбанками. Банки з західним капіталом нерідко намагаються перекупати клієнтів, пропонуючи нижчі ставки. Є “західні” банки, що слідом за нами пішли на ринок альтернативної енергетики, але в деяких випадках така ініціатива не знайшла підтримки з боку материнських структур. Але є і вдалі приклади, коли ми отримуємо реальних конкурентів.