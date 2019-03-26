“Продажі електронних полісів зростають”

— Чи багато полісів продала в режимі онлайн ваша компанія, ринок у цілому?

— Згідно зі статистикою Моторного (транспортного) страхового бюро України за рік (з 7 лютого 2018 р. по 7 лютого 2019 р.) страхові компанії уклали 230,314 тис. електронних договорів страхування. За перші півроку було реалізовано 32,775 тис., з них частка VUSO склала 38,9%, або 12,748 тис.шт. Кількість компаній, що продають електронний поліс, зростає: це пояснюється тим, що це зручно й у нього повірили клієнти. Цього року ми очікуємо приросту продажів по ринку приблизно в 2,4 раза. Зараз частка електронних полісів ОСЦПВ у компанії VUSO досягла 50%.

— Які види страхування найліпше продаються через інтернет та мобільні додатки?

— Найкраще продаються прості та зрозумілі, з мінімальними варіаціями страхові продукти. Передусім це такий обов’язковий вид страхування, як ОСЦПВ, процедура покупки якого проста. На другому місці — поліс туристичного страхування: “безвіз” дозволяє нашим громадянам подорожувати, зростає кількість полісів, куплених онлайн. Найзручніше купувати на сайтах страхових компаній, на сайтах — агрегаторах покупки квитків і на сайтах авіакомпаній.

— Як ви оцінюєте розвиток ІТ у страховій галузі (автоматизація бек- та фронтофісу, онлайн-продажі, самообслуговування, безпека)?

— В цілому, ринок обережно і скептично приймає новації, але впровадження нових технологій у продажах, як це не парадоксально, відбувається завдяки запитам клієнтів. Купуючи електронний квиток на поїзд чи літак, клієнт хоче таким же способом купувати і страховий поліс. Тому в майбутньому впровадження нових технологій призведе до створення нових моделей, в яких клієнт спілкується з СК, але вже в нових форматах. Дистанційно, за допомогою месенджерів, відбуватимуться і покупка, і процес врегулювання. Інакше кажучи, від спілкування страхова компанія не відмовляється, вона змінює формат комунікації. Написавши повідомлення в месенджері, клієнт отримає швидке рішення.

— Які новації в онлайн-страхуванні плануєте на 2019 р.?

— Одночасно з розвитком інтернет-продажів полісів ОСЦПВ та туристичного страхування ми маємо намір запустити медичне страхування онлайн, у тому числі у співпраці з партнерами. Такий досвід у нас вже є.

Якщо говорити про бізнес-процеси, то більшість простих і зрозумілих процесів врегулювання страхових подій плануємо перевести в онлайн. Наприклад, у нас вже розроблений процес врегулювання в добровільному медичному страхуванні, де всі комунікації з клієнтом відбуваються в месенджерах.