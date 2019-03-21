Зміни пароль до власних активів: безпека персональних даних — вимоги ринку і здорового глузду.

Життя сучасної людини, здається, майже повністю перейшло в онлайн. Особисті фотографії тепер зберігаються в сімейних альбомах у соціальних мережах, віддалений доступ до корпоративної пошти і хмарні сервіси стали буденністю. Звичне та поступове проникнення технологій у наше життя пропорційне зростанню нашої вразливості до кіберзлочинів.

2018 рік запам’ятався кількома великими скандалами навколо захисту персональних даних. Історії з витоком даних з Facebook заледве встигали змінювати одна одну, і після серйозного репутаційного удару компанія придбала стартап із розробками у сфері інформаційної безпеки. Звіт Світового економічного форуму в Давосі назвав кіберзлочинність серед чотирьох основних загроз для світу у 2019 році. За оцінками форуму, до 2022 року втрати світової економіки від кіберзлочинності можуть зрости до $ 8 трлн.

На цьому тлі цілком логічним виглядає прогноз, який я обговорював зі своїми аналітиками, про зростання ринку кібербезпеки. До 2023 року його обсяг становитиме $ 248,3 млрд: на 100 мільярдів доларів більше, ніж у 2018.

Цікаво спостерігати, як ринок приймає цей виклик. На додаток до звичних вже анти-вірусів і файєрволів, компанії впроваджують засоби двофакторної ідентифікації, penetration тести та інші механізми захисту. Корпораціям дешевше інвестувати у захист даних, аніж покривати збитки від їх втрати. Тому якщо на початку двохтисячних кібербезпека фінансувалася за залишковим принципом, то тепер ген кібербезпеки «вшитий» у кожен процес та пристрій.

Зізнайтеся, якщо ви не Марк Цукерберг, важко ставитися до безпеки своїх онлайн акаунтів так само серйозно, як і до безпеки своєї квартири.

Мій особистий список базових правил онлайн-гігієни не унікальний і вимагає лише трохи старанності у виконанні (і, якщо ви намагаєтеся долучити до нього всю родину, трохи терпіння):

— Використовуйте надійні паролі і змінюйте їх якомога частіше. Якщо останні п’ять років у вас всюди стоїть однаковий пароль – поміняйте його просто сьогодні.

— Будьте обережні з публічними точками доступу та комп’ютерами загального користування: не надсилайте особисту інформацію та робіть log-out після використання. Простіше кажучи, потерпіть з онлайн-банкінгом до дому.

— Увімкніть двофакторну ідентифікацію всюди, де можливо. Google та багато інших сервісів дозволяють прив’язати свій акаунт до номеру телефона або іншої електронної пошти.

— Періодично робіть резервне копіювання даних. Купіть підписку на надійний хмарний сервіс – двох доларів на місяць вистачає майже для всіх фотографій дитячих свят.

— Оцініть і зменште свій цифровий слід: зітріть старі листи, сторінки в соціальних мережах та застарілу особисту інформацію. Фотографії десятирічної давнини краще викладати лише добровільно в рамках чергового онлайн-challenge. Або взагалі не варто.

— Робіть покупки безпечно – тільки на перевірених майданчиках і використовуючи сторінки із шифруванням даних.

— Ну і порада, яка не застаріває, – не відповідайте принцам з Нігерії. Краще залиште гроші на хмарний сервіс (див. вище).

Кібербезпека – один з найпріоритетніших технологічних напрямків, і ми активно вивчаємо його потенціал. Для інвесторів це high-risk, high-reward ринок: такий проект зазвичай вимагає серйозних вкладень, але й дохід від нього може зростати у рази. Основна проблема, яку зараз бачу я, – це нестача професіоналів, тому скоро попит на робочу силу сильно перевищить пропозицію. Ми також очікуємо серйозних змін у регулюванні цієї сфери. На собі це вже відчули компанії європейського ринку, які намагаються привести свій бізнес у відповідність із дуже непростим новим законодавством про захист персональних даних.

За оцінками журналу The Economist, для переважної більшості людей їхня особиста інформація буде головним активом у 21 столітті. Захист своїх активів – це не тільки перспективний ринок, а ще й здоровий глузд та особиста відповідальність кожного.