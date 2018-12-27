“Ми віримо в те, що абсолютно кожна людина є талановитою”

— Які методи дозволяють зберегти кваліфіковані кадри?

— Їх багато, але ми зосереджуємось на найефективніших. Передусім бізнес зможе утримувати людей, якщо забезпечить перспективи професійного зростання. Спеціалісти отримують можливість бути конкурентними на ринку праці тривалий час, а компанія — вмотивованих на постійний розвиток фахівців. Окрім цього важливо ще на етапі обговорення умов співпраці визначити спільні цінності бізнесу та кандидата. Таким чином буде досягнуто синергії, що є запорукою тривалої співпраці. І, звичайно, роботодавець має гарантувати конкурентний компенсаційний пакет, який враховує ринковий стан та очікування фахівців.

Протидіяти відтоку кваліфікованих фахівців за кордон лише самому бізнесу непросто. Тут зусилля мають об’єднати і держава, і бізнес, і суспільство. Щороку ІТ-галузь в Україні зростає на 20-25%. Це дозволяє нашим фахівцям підвищувати свій професіоналізм та зростати разом з індустрією. Останнім часом ми помічаємо зворотню тенденцію серед ІТ-спеціалістів: ті, хто виїжджав з країни через політичну ситуацію, зараз повертаються. Голов­не — зберегти цей позитивний тренд для нашої індустрії та розповсюдити його на інші.

— Як забезпечити залученість кадрів, їхній інтерес до проектів компанії, проактивну позицію?

— Це питання є актуальним у всі часи існування бізнесу. Як на мене, універсальних та швидкодіючих інструментів залучення людей до роботи немає. Все залежить від великої кількості факторів: наскільки цінності людини співпадають з цінностями компанії, наскільки вона розуміє та розділяє цілі бізнесу, чи відчуває комфорт та має позитивний досвід співпраці з командою, чи відчуває людина справедливе ставлення до себе, чи є у неї достатньо можливостей для професійного та персонального зростання. Ми в EPAM Ukraine сфокусовані саме на цих факторах, вони є основою нашої стратегії роботи з людьми.

— Часто робітники йдуть, якщо не бачать перспектив зростання. В чому секрет успішного пошуку та просування талантів?

— Ми віримо в те, що абсолютно кожна людина є талановитою. Важливо лише створити умови для реалізації її таланту. Поділюсь нашим досвідом з цього питання. З 2013 р. у компанії успішно працює програма внутрішньої мобільності. Вона передбачає можливість зміни обов’язків, підрозділу, проекту тощо, якщо спеціаліст не бачить для себе перспективи на поточному місці. Таким чином наш бізнес створює умови для реалізації потенціалу людини в сере­дині компанії. Також ми запровадили програму менторингу (наставництва) для розвитку інженерних та управлінських навичок та компетенцій.

У просуванні талантів нам допомагає щорічна програма Impact Award. Номінація та участь у ній — це чіткий посил щодо того, яка поведінка цінується бізнесом та як можна стати успішним.

Це лише частина ініціатив, спрямованих на створення середовища для розкриття людьми свого потенціалу в компанії.

— Наскільки важливу роль освітні програми відіграють у вашій галузі?

— В ІТ-індустрії стек технологій, з якими працюють інженери, змінюється кожні два-три роки. Саме тому в EPAM Ukraine система освіти, здобуття нових знань та навичок побудована за принципом безперервного навчання. Кожен програміст може обрати будь-який курс відповідно до напрямку свого професійного розвитку. Це можна зробити у найзручніший спосіб: дистанційно, аудиторно разом з групою чи самостійно за допомогою онлайн-курсу. Близько 50% фахівців, з якими співпрацює компанія, є слухачами внутрішніх освітніх ініціатив. Крім того, формалізоване навчання підтримується й у професійних спільнотах, їх налічується близько 50 в усіх наших офісах в Україні.

Ще раз зверну увагу на діючу систему менторингу. Все це об’єднується в загальну систему управління знаннями.