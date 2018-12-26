З кого спитати? Хто такі CISO і чому в Україні нікому відповідати за кібербезпеку

Поговоримо про головне. Воєнний стан в Україні ознаменувався крім усього іншого ще й рекомендаціями від державних контролюючих структур посилити кібербезпеку.

Грамотні розпорядження — це, звичайно, добре. Але я вам скажу, що виконувати ці розпорядження нікому. В українському бізнесі практично немає профільних менеджерів, відповідальних за кібербезпеку. В Європі, наприклад, на підприємствах існує позиція Головного менеджера з інформаційної безпеки — CISO, або Chief Information Security Officer. В Україні ж таку посаду можна відшукати менш ніж у 5% компаній. Як я рахував? Запитав у кількох десятків колег і журналістів, що це за звір такий заморський — CISO. Відповіли насилу 5% опитаних. Всі знають, хто такий директор з безпеки або ІТ-директор. Але термін “CISO” для більшості звучить, радше, як лайка. На тому ж LinkedIn знайшов максимум 20 профілів українських фахівців, в яких згадується позиція CISO. І здебільшого такі фахівці “живуть” у міжнародних компаніях.

При цьому, ви здивуєтеся, професії CISO вже 20 років!

CISO — це головний менеджер з інформаційної безпеки, який має вплив на рівні топ-менеджменту і забезпечує зв’язок між двома задачами — забезпеченням кібербезпеки та досягненням цілей бізнесу. І так само, як ІТ-директор не повинен обмежуватися функціями “начальника над серверами”, так і CISO не має бути обмежений суто прикладними завданнями на рівні захисту

ІТ-інфраструктури. Вся діяльність CISO спрямована на забезпечення безперервності бізнесу, створення умов для його безпечного зростання. CISO зобов’язаний мислити категоріями рішення бізнес-задач, зрозуміло, в розрізі кібер- та інформаційної безпеки.

Наведу перелік основних функціональних обов’язків CISO: