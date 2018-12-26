З кого спитати? Хто такі CISO і чому в Україні нікому відповідати за кібербезпеку

Поговоримо про головне. Воєнний стан в Україні ознаменувався крім усього іншого ще й рекомендаціями від державних контролюючих структур посилити кібербезпеку.
Грамотні розпорядження — це, звичайно, добре. Але я вам скажу, що виконувати ці розпорядження нікому. В українському бізнесі практично немає профільних менеджерів, відповідальних за кібербезпеку. В Європі, наприклад, на підприємствах існує позиція Головного менеджера з інформаційної безпеки — CISO, або Chief Information Security Officer. В Україні ж таку посаду можна відшукати менш ніж у 5% компаній. Як я рахував? Запитав у кількох десятків колег і журналістів, що це за звір такий заморський — CISO. Відповіли насилу 5% опитаних. Всі знають, хто такий директор з безпеки або ІТ-директор. Але термін “CISO” для більшості звучить, радше, як лайка. На тому ж LinkedIn знайшов максимум 20 профілів українських фахівців, в яких згадується позиція CISO. І здебільшого такі фахівці “живуть” у міжнародних компаніях.
При цьому, ви здивуєтеся, професії CISO вже 20 років!
CISO — це головний менеджер з інформаційної безпеки, який має вплив на рівні топ-менеджменту і забезпечує зв’язок між двома задачами — забезпеченням кібербезпеки та досягненням цілей бізнесу. І так само, як ІТ-директор не повинен обмежуватися функціями “начальника над серверами”, так і CISO не має бути обмежений суто прикладними завданнями на рівні захисту
ІТ-інфраструктури. Вся діяльність CISO спрямована на забезпечення безперервності бізнесу, створення умов для його безпечного зростання. CISO зобов’язаний мислити категоріями рішення бізнес-задач, зрозуміло, в розрізі кібер- та інформаційної безпеки.
Наведу перелік основних функціональних обов’язків CISO:
- визначення принципів інформаційної безпеки (ІБ) і побудова стратегії ІБ. Моніторинг внутрішніх і зовнішніх загроз ІБ;
- використання системи ІБ на основі оцінки ризиків для даних і встановлення достатніх вимог для їхнього захисту;
- управління ризиками ІБ у рамках діяльності всіх дирекцій компанії, включаючи напрямки ІТ, та корпоративної мережі;
- розробка, моніторинг і звітність менеджменту за ключовими показниками ІБ;
- впровадження системи контролю ІБ для кожного структурного підрозділу компанії;
- розробка процедур, що визначають контроль за виконанням встановлених вимог;
- розробка і моніторинг виконання процесів ІБ і безпеки ІТ для дотримання відповідного рівня конфіденційності даних;
- впровадження процесу управління інцидентами ІБ для своєчасного виявлення і контролю порушень ІБ;
- визначення та впровадження процесів безпеки ІТ, що забезпечують захист ІТ-активів;
- забезпечення поінформованості про ІБ менеджерів і співробітників компанії.
- Як бачите, відповідальність не меньша, ніж у керівника служби безпеки, і далеко не всім до снаги.
- Водночас в усьому світі це стало стандартом. В Україні цей процес свого часу пішов — після пам’ятного всім вірусу “Пєтя”, а потім знову зійшов нанівець. У підсумку, зараз у нас нікого призначити відповідальним за кібер- та інформаційну безпеку.
- Поки не пізно, треба виховувати кадри. Тоді буде і кому завдання поставити, і з кого спитати.
- На питання, хто відповідальний за інформаційну безпеку, відповідь одна — CISO!