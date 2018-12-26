Головна задача особистого страхування — формування здорового та ефективного колективу

Цього року провідні страхові компанії демонструють зростання продажів у сегменті добровільного медичного страхування (ДМС) в середньому на 15-20%. Динаміка “ІНГО Україна” взагалі перевищила 40%. Тобто попит на особисте страхування стабільно зростає, і тенденція щороку зміцнюється. В умовах жорсткої конкуренції на ринку праці страхування вже не виглядає як дороге задоволення навіть для середнього підприємства або бізнесу невеликого масштабу. Це повноцінний інструмент для HR-фахівців, що дозволяє розбудовувати привабливу систему внутрішньокорпоративної лояльності.
Коли роботодавець змушений вести боротьбу за кваліфіковані кадри, якісне та комплексне страхове покриття може стати суттєвою допомогою. Наприклад, збільшення річного бюджету фонду оплати праці на 12 тис.грн (+1 тис.грн щомісяця) не стане конкурентною перевагою. А от річний поліс медичного страхування виглядатиме привабливішим, адже, по суті, дозволяє отримувати медичні послуги на суму, більшу за його номінальну вартість.
Проте головна задача, яку вирішує особисте страхування, — це не оптимізація витрат, а формування здорового та ефективного колективу. Досвід та статистика підтверджують, що медичне страхування дозволяє зменшити не лише кількість захворювань на виробництві, а й час перебування на лікарняному. Завдяки експертному підходу страхова компанія швидше та якісніше забезпечить медичне обслуговування: підбере кращих медичних фахівців, медикаменти, умови лікування, організує особливу діагностику. Особливо враховуючи, що в Україні фактично немає універсальних медичних закладів, які надають повний спектр медичних послуг. Лікарі-координатори страхових компаній змушені з окремих клаптиків складати ковдру медичного покриття. Навряд чи працівники чи роботодавець зможуть розібратися в цьому самостійно й настільки ж ефективно.
На жаль, медичні заклади в Україні не завжди здатні надати якісну спеціалізовану допомогу, коли йдеться про критичні захворювання, такі як онкологія, серцево-судинні захворювання, нейрохірургія тощо. Тому не дивно, що роботодавці почали звертати увагу на програми страхування, що дозволяють проводити діагностику та лікування співробітників за кордоном. Їх купують і як доповнення до звичайних програм ДМС, і як окремі страховки.
Задля утримання в компанії ключових фігур деякі роботодавці можуть використовувати тривалі програми накопичувального страхування життя, так звані пенсійні програми. Окрім того що вони формують додаткову цінність для співробітників, вони також передбачають пільги з оподаткування.
Компанії, що працюють на закордонних ринках, можуть опікуватися захистом здоров’я своїх співробітників і під час чисельних міжнародних поїздок. Для цього укладається договір на страхування медичних витрат працівників, що виїжджають за кордон. Це і зручний комплексний сервіс, і суттєва економія, адже у разі такої співпраці підприємство отримує від страховика додаткові знижки. За наявності власного медичного центру окремі страхові компанії можуть організовувати профогляд працівників.
Якщо HR-підрозділ насправді є двигуном компанії, то розглядатиме особисте страхування як довгострокові інвестиції у здоров’я персоналу. З часом грамотне управління здоров’ям співробітників дозволяє відчутно знизити рівень хронічних захворювань, підвищити лояльність персоналу, його залученість і, що особливо цікаво для роботодавців, скоротити витрати на соціальний пакет.