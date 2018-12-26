Головна задача особистого страхування — формування здорового та ефективного колективу

Цього року провідні страхові компанії демонструють зростання продажів у сегменті добровільного медичного страхування (ДМС) в середньому на 15-20%. Динаміка “ІНГО Україна” взагалі перевищила 40%. Тобто попит на особисте страхування стабільно зростає, і тенденція щороку зміцнюється. В умовах жорсткої конкуренції на ринку праці страхування вже не виглядає як дороге задоволення навіть для середнього підприємства або бізнесу невеликого масштабу. Це повноцінний інструмент для HR-фахівців, що дозволяє розбудовувати привабливу систему внутрішньокорпоративної лояльності.

Коли роботодавець змушений вести боротьбу за кваліфіковані кад­ри, якісне та комплексне страхове покриття може стати суттєвою допомогою. Наприклад, збільшення річного бюджету фонду оплати праці на 12 тис.грн (+1 тис.грн щомісяця) не стане конкурентною перевагою. А от річний поліс медичного страхування виглядатиме привабливішим, адже, по суті, дозволяє отримувати медичні послуги на суму, більшу за його номінальну вартість.

Проте головна задача, яку вирішує особисте страхування, — це не оптимізація витрат, а формування здорового та ефективного колективу. Досвід та статистика підтверджують, що медичне страхування дозволяє зменшити не лише кількість захворювань на виробництві, а й час перебування на лікарняному. Завдяки експертному підходу страхова компанія швидше та якісніше забезпечить медичне обслуговування: підбере кращих медичних фахівців, медикаменти, умови лікування, організує особливу діагностику. Особливо враховуючи, що в Україні фактично немає універсальних медичних закладів, які надають повний спектр медичних послуг. Лікарі-координатори страхових компаній змушені з окремих клаптиків складати ковдру медичного покриття. Навряд чи працівники чи роботодавець зможуть розібратися в цьому самостійно й настільки ж ефективно.

На жаль, медичні заклади в Україні не завжди здатні надати якісну спеціалізовану допомогу, коли йдеться про критичні захворювання, такі як онкологія, серцево-судинні захворювання, нейрохірургія тощо. Тому не дивно, що роботодавці почали звертати увагу на програми страхування, що дозволяють проводити діагностику та лікування співробітників за кордоном. Їх купують і як доповнення до звичайних програм ДМС, і як окремі страховки.

Задля утримання в компанії ключових фігур деякі роботодавці можуть використовувати тривалі програми накопичувального страхування життя, так звані пенсійні програми. Окрім того що вони формують додаткову цінність для співробітників, вони також передбачають пільги з оподаткування.

Компанії, що працюють на закордонних ринках, можуть опікуватися захистом здоров’я своїх співробітників і під час чисельних міжнародних поїздок. Для цього укладається договір на страхування медичних витрат працівників, що виїжджають за кордон. Це і зручний комплексний сервіс, і суттєва економія, адже у разі такої співпраці підприємство отримує від страховика додаткові знижки. За наявності власного медичного центру окремі страхові компанії можуть організовувати профогляд працівників.

Якщо HR-підрозділ насправді є двигуном компанії, то розглядатиме особисте страхування як довгострокові інвестиції у здоров’я персоналу. З часом грамотне управління здоров’ям співробітників дозволяє відчутно знизити рівень хронічних захворювань, підвищити лояльність персоналу, його залученість і, що особливо цікаво для роботодавців, скоротити витрати на соціальний пакет.