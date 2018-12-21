“Наразі ми працюємо більш ніж з 30 країнами, серед яких США, Китай, країни ЄС та Азії”

Відтоді підприємство поетапно вводило в експлуатацію цехи з виробництва тваринного масла, сухого, знежиреного молока, морозива. Власне продукцію під ТМ “Рудь” почали випускати з 1 квітня 1998 р. Цікаво, що саме співробітники компанії вирішили назвати продукт на честь свого директора, фактично започаткувавши історію персональної відповідальності за якість продукції, адже відтоді репутації компанії та її керівника були нерозривно пов’язані. Захопити український ринок, а згодом успішно вийти на зовнішні ринки компанії допомогла ринкова ситуація, що склалася в середині 1990-х років. Тоді в Україні найбільшу конкуренцію вітчизняним виробникам морозива складали польські компанії. Але зміни ставок ввізного мита зупинили поставки польської продукції. Сталося так, що на той час Житомирському маслозаводу було вже тісно у своєму регіоні, а потужності дозволяли заповнити нішу, що утворилася. Згодом було розпочато експортну історію. Зараз ТМ “Рудь” експортує свою продукцію до майже 30 країн, серед яких США, Литва, Латвія, Естонія, Німеччина, Польща, Чехія, Греція, Таїланд, Болгарія, Хорватія, Ірак, ОАЕ, Казахстан, Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова, Ізраїль, Туркменістан, В’єтнам та Китай.

В ексклюзивному інтерв’ю БІЗНЕСу Петро Рудь, президент компанії “Рудь”, розповів, на яких умовах погодився дати бренду своє ім’я, про недостатність державної підтримки національних товаровиробників, проблеми, з якими стикаються вітчизняні компанії при виході на зовнішні ринки, та багато про що інше

— У вашому бізнесі величезне значення мають якість продукту та репутація виробника. Чи багато інвестуєте в контроль та покращення якості?

— На підприємстві проводиться робота у різних напрямках — це навчання персоналу та підвищення його кваліфікації відповідно до ринкових вимог. Наші спеціалісти регулярно їздять вивчати досвід за кордон. Ми постійно інвестуємо в модернізацію нашого виробництва, покращуємо технології, збільшуємо потужності, вводимо в експлуатацію нові лінії. Також впроваджуємо сучасні системи контролю якості, такі як ISO, BRC тощо. Це дозволяє нам виходити на нові ринки і налагоджувати співпрацю з великими міжнародними торговими мережами. Головним для кожного виробника є якість продукції та її правильне просування як на українському, так і на зарубіжних ринках. Це стосується всього нашого бізнес-портфеля, адже крім морозива ми випускаємо багато продукції, що допомагає нам виживати взимку, коли попит на морозиво знижується: продукти з незбираного молока, заморожені овочі та фрукти, заморожені тісто та хлібобулочні вироби, напівфабрикати, масло.

— Які перспективи для української харчової промисловості по завоюванню нових ринків ви бачите? Які плани ТМ “Рудь” щодо експорту продукції?

— Вихід на зовнішні ринки — це складний процес, що подекуди займає роки. Ми постійно над цим працюємо, відві­дуємо виставки у різних країнах — у Німеччині, Франції, Китаї, в ОАЕ, зокрема в Дубаї. Себе треба пропонувати, адже тому, хто стукає у двері, відчиняють. Наразі ми працюємо більш ніж з 30 країнами, серед яких США, Китай, країни ЄС та Азії. Є багато напрацювань з різними країнами. В нашому бізнесі слід враховувати смаки жителів різних країн та адаптувати свої продукти. У Китаї, наприклад, люблять морозиво з кислинкою, віддають перевагу незвичним нам запахам. В Ірані смачним вважають дуже солодке морозиво. Тобто окрім вимог до якості продукції треба ще й задовольнити смакові вподобання споживачів різних країн.

Ми вирішуємо всі проблеми і задачі своїми силами, без підтримки з боку держави. Водночас у пострадянських країнах, таких як Росія, Казахстан, Білорусь, Молдова, на державному рівні фінансують представлення своїх підприємств на міжнародних виставках, оплачують стенди.

— Як ви прийшли у бізнес, з чого все починалося?

— Все довелося починати “з нуля”. Мені важко згадувати часи, коли на початку 1990-х років я обійняв посаду директора. Лишень уявіть собі: старі будівлі, обладнання, велика заборгованість по заробітній платі, відсутність системності у роботі… Я розпочав реформи з команди: підбирав спеціалістів, які постійно навчались, були ентузіастами, впроваджували свої знання на практиці.

Ми підвищили трудову дисципліну в колективі, організували ядро спеціалістів, забезпечили виробничий цикл сировиною, домоглися ретельного дотримання технологій, сертифікували продукцію відповідно до міжнародних стандартів, почали розбудовувати дистриб’юторську мережу в Україні і, звичайно ж, розвивати виробництво, поетапно вводячи в експлуатацію нові лінії, складські приміщення.

— Бренд носить ваше ім’я. Як так сталося і чи легко було на це погодитися?

— Свого часу, коли ми випускали продукцію без торгової марки, а ринок вже вимагав її створення, розпочалася активна робота в цьому напрямку. Було багато варіантів назви бренда, однак на зборах трудового колективу було вирішено обрати моє прізвище. Це було для мене певною несподіванкою. Отже, деякий час я вагався. Тоді, у 1990-ті роки, якось не прийнято було називати бренди своїми іменами. Я попросив у колективу час на роздуми. І лише коли моя команда дала мені гарантію, що нашими спільними зусиллями випускатиметься тільки якісна продукція, — погодився. Я розумів всю відповідальність такого кроку. Бо це не жарти: як я мав би дивитися у вічі людям, якби продукція виявилася неякісною?

— Що, на вашу думку, має бути змінено у законодавчій, регуляторній чи податковій сферах для створення сприятливих умов для розвитку підприємств?

— Я певен, що держава повинна допомагати бізнесу, а вона цього не робить. До того ж кредитне фінансування дуже дороге. Як можна розвивати бізнес, коли кредити видають під 28% річних?! Але все-таки бізнес потроху розвивається. Держава має підтримувати стратегічні галузі дотаціями. Так робить весь світ. Скажімо, якщо в нас у пріоритеті агросектор, треба підтримувати його. Ми маємо тісний зв’язок з агросектором, він поставляє нам сировину — молоко. При цьому виробництво молока є збитковим у всьому світі. Коли німці чи австрійці експортують масло, то на кожній тонні мають $300 дотацій. А в нас цього взагалі нема. Важко конкурувати зі світом. Дуже непросто сформувати правильну цінову політику. Протекціонізм зараз використовують усі, захищаючи своїх виробників. До того ж усі намагаються тримати кредитну сферу в розумних межах, дозволяючи бізнесу кредитуватися під 2-4% річних.

— Що заважає компаніям в Україні працювати “по-білому”? Які переваги у прозорій діяльності?

— Податки треба платити — це слід знати усім, як “Отче наш…”. І це вигідно. Коли ти сплачуєш усі податки, для тебе відкриваються широкі можливості фінансування. Чим ти прозоріший, тим безпечніша твоя справа, тим ти зрозуміліший для інвесторів, тим більше грошей ти можеш залучити. Наприклад, банки, якщо бачать, що ти працюєш прозоро, готові надавати тобі кредити, у тому числі й під менший відсоток. Вважаю, що компанії, які впродовж років демонстрували відкритість, корпоративну відповідальність перед суспільством і навколишнім середовищем, зможуть краще донести свою місію до громадськості й бізнес-партнерів. А в світі зараз домінує тенденція до соціалізації бізнесу та вибору собі в бізнес-партнери тих підприємців, які розділяють спільні морально-етичні цінності.

— Що дозволяє вам розвивати бізнес в Україні й не думати про виїзд за кордон?

— Зараз багато наших громадян негативно налаштовані щодо процесів, які відбуваються в Україні. Зміни — це завж­ди важко. Живучи в Україні, ми ніби не помічаємо позитивних змін. А от іноземці, які постійно відвідують підприємство, констатують, що багато що змінилось на краще. І це дійсно так. Вже не так багато контролюючих органів, які лише заважали веденню бізнесу. Завдяки цим змінам стало набагато краще, спокійніше працювати. Коли ти чесно і прозоро працюєш, дійсно немає потреби у великій кількості перевірок. Адже продукція сама показує ринку, що собою являє її виробник. Ми, як виробник, представляємо себе якістю своєї продукції.

“Коли ти чесно і прозоро працюєш, тобі не треба стільки перевірок. Продукція сама показує ринку, що собою являє її виробник. Ми представляємо себе якістю своєї продукції”

А в цілому, я вважаю, що вже настав той час докорінних змін, коли відносини між державою та людьми мають базуватися на якісно нових засадах: безумовній цінності честі та гідності кожної людини, її прав та свобод, рівності усіх перед законом та праві голосу кожного. Якщо людина бачить перспективу в своїй рідній країні, якщо відчуває свою необхідність та цінність, вона не матиме планів переїхати жити за кордон. Вважаю, що люди — це дійсно найцінніший ресурс і капітал будь-якого бізнесу, і чим згуртованіша команда на підприємстві, тим швидше та результативніше вирішуються будь-які питання й завдання, тим краще відчуваються довіра, взаєморозуміння та підтримка в колективі. А для того щоб зберігати цей дух єдності, необхідно мотивувати, заохочувати та підтримувати персонал.

Це також стосується й наших споживачів. Вже багато років поспіль ПАТ “Житомирський маслозавод” є одним з найбільших платників податків в нашій області й учасником благодійного руху. Наші споживачі відчувають ставлення компанії до них як до особистостей, а ми маємо лояльних поціновувачів нашої продукції та справ. Починаючи з 2005 р. компанія “Рудь” реалізує національний проект “Свято Морозива”. Соціальні заходи охоплюють всю територію України. Ми також сприяємо подоланню соціальних проблем (підтримка соціально незахищених верств населення: діти-сироти, люди похилого віку), покращенню матеріального стану закладів охорони здоров'я (придбання медичного обладнання), реалізуємо проекти у спортивній, культурній, освітній, духовній сферах. Також компанія “Рудь” після реконструкції відновила екскурсії на підприємство. Лишень уявіть собі: цього року було проведено 623 екскурсії, а це понад 18 тис. відвідувачів. Студентство, школярі, представники організацій — житомиряни та гості міста — мають можливість розвідати секрети виготовлення морозива #1 в Україні. До речі, так ми не лише представляємо свою продукцію, а й привертаємо увагу молодих, висококваліфікованих спеціалістів.

Всі ці заходи є певним підтвердженням наших планів жити та розбудовувати бізнес саме в Україні!