Швидкозростаючі компанії потребують нових підходів у роботі з людьми

Чотири роки тому я і мій партнер Надія Табанюк створили компанію, що пропонувала послугу “маркетинг-команда за запитом”. Нас було всього двоє, і за перший рік ми виросли до 10. Тоді нам здавалося, що це вже ціла банда. Зараз нас 80, і маленьке починання перетворилося на цілу групу компаній для стартапів і МСБ Quadrate 28 Corp. з офісом в Дубаї і представниками в Іспанії і Польщі.

Питання, з якими ми зіткнулися і стикаємося в процесі роботи, не нові: як знайти своїх людей, як навчити їх, як мотивувати й утримати, як стати комфортним й улюбленим місцем роботи для кожного. Знаходити відповіді та рішення при цьому виходить лише шляхом постійних проб і помилок. Але важливу роль грає й обмін досвідом. Саме тому ми стали ліцензіатом і привезли в Україну міжнародну подію Disrupt HR Kyiv, що вже об’єднала понад 150 менеджерів і підприємців, які щодня працюють з людьми. Дуже багато меседжів і HR-трендів, озвучених на Disrupt HR, відгукуються в мені і, я вважаю, стосуються кожної компанії.

Почнемо з того, що якщо вам потрібні кадри — не треба чекати, що хтось їх для вас підготує. У турбулентному світі, де все так швидко змінюється, в тому числі й запити на знання та навички, компанії самі мають готувати для себе фахівців. Тому майбутнє — за корпоративними університетами.

Також слід враховувати, що трапляється все більше ситуацій, коли компаніям співробітники підходять, а співробітникам компанії — ні. І все тому, що не було щирості на співбесідах. Будьте чесними на березі, ще на старті пошуку.

Бренд роботодавця, як і раніше, дуже важливий, тому з ним необхідно працювати. Слід бути відкритими і виходити на діалог з командою, регулярно збирати зворотний зв’язок з питань, які для вас важливі, і вводити нові традиції.

2018 р. компанія IWG у співпраці з Mindmetre research провела опитування в 96 країнах і дізналася, як офіс впливає на бізнес. 18 тис. власників, CЕО і топ-менеджерів зі сфер IT, агро, фармацевтика, HR, енергетика тощо по всьому світу стверджують, що класичний формат офісу наразі вже не задовольняє потреби команди та бізнесу. Тренд — за дистанційною роботою і Flex-офісами.

Ми залучаємо людей тими якостями, які показуємо, а утримуємо лише тими, які є насправді. Впроваджуйте сервісну стратегію не лише для клієнтів, а й для співробітників. А якщо ви не задоволені вашими співробітниками, поставте собі питання, чи є ви таким керівником для своїх співробітників, якими ви їх хочете бачити.

Керівник, який дає відчути смак перемоги, надає можливість пишатися досягненнями і розуміє, як застосувати таланти співробітників, — вирощує чемпіонів.