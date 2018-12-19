“Стратегія на випередження: працюємо з кандидатами з садочка”

Група компаній “Укрлендфармінг” — українська вертикально інтегрована агропромислова компанія, яка є одним з лідерів аграрного ринку України за обсягом земельного банку, виробництвом молока і м’яса та кількістю створених робочих місць.

В інтерв’ю БІЗНЕСу Наталія Романенко, директор з управління персоналом агрохолдингу, розповіла про роль HR у бізнесі, міленіалів, відтік кадрів за кордон та нематеріальну мотивацію працівників

— Наскільки змінилась роль HR-спеціалістів у роботі вітчизняного бізнесу?

— Роль управління персоналом у вітчизняному бізнесі зросла за останні п’ять років і змінилась. Сприйняття суті функції переходить від парадигми “кадровики” (базові сервіси для бізнесу) до “управління талантами” (партнерство та лідерство). А сам персонал сприймають не як ресурс (затратна частина), а як людський капітал компанії, а отже, визнають необхідність інвестування в людей, оскільки капітал набувається і збільшується шляхом інвестування. В агрогалузі задіяні близько 6% населення України, на ринку — понад 50 тис. сільгосппідприємств, і лише 18 з них — великі. Тільки в “Укрлендфармінг” з урахуванням сезонних працівників задіяні близько 30 тис., а це — великі можливості та великі ризики одночасно. HR-функція в “Укрлендфармінг” зараз — це партнер у плануванні стратегії Групи компаній, у тому числі в розрахунку ризиків, пов’язаних зі змінами на ринку.

— Що цінного HR зараз можуть запропонувати бізнесу?

— Звичайно, HR має забезпечити для бізнесу базовий сервіс: створити людський капітал та ефективно його залучати. Ми оптимізували бізнес-процеси та залучення персоналу, спираючись на міжнародний досвід і реалії бізнесу в Україні.

Та бізнес трансформується, і “ейчари”, знаючи всі бізнес-реалії, можуть допомогти зробити цей процес успішнішим завдяки врахуванню потреб усіх стейкхолдерів бізнесу. Тому HR-фахівці створюють середовище лідерства і самі стають лідерами.

Та найголовніше — “ейчари” є амбасадорами цінностей у бізнесі. Наприклад, у нашій компанії управління персоналом побудоване на таких цінностях, як: дотримання законності, чесність, дотримання зобов’язань, повага до людей, їхньої унікальності і прагнень тощо. Також серед наших цінностей — професійність. Адже все, що роблять наші спеціалісти, вони роблять самовіддано.

Як лідер ринку за обсягом земельного банку, ми розуміємо, що до нашої діяльності прикута увага інших гравців агроіндустрії. Це також мотивує нас ростити лідерів всередині компанії.

— Ми розуміємо, що один з ризиків — це трудова міграція українських фахівців за кордон. З якими викликами ви стикнулися в цих умовах?

— Трудова міграція — це нормальний процес. Відкриті кордони — це, по суті, конкуренція країн за мешканців, які працюватимуть, сплачуватимуть податки і своїм талантом розвиватимуть цілі галузі. І, як би сумно це не виглядало, відсутність роботи стає щораз менш визначальним чинником для міграції. Перша причина, на мою думку, — рівень життя. Друга — рівень заробітної плати. Україна виявилась не готовою. Особливо в сільських місцевостях, мешканці яких складають 30% населення України і виїжджають за кордон у пошуках кращого життя. Вакансії є, навіть зарплата гідна (звісно, наразі не дотягує до рівня ЄС, але цілком на рівні), проте найняти персонал, особливо в Західній Україні, дуже непросто.

— Як рекомендуєте вирішувати проблему трудової міграції? Як вам вдається втримати людей в існуючих умовах?

— Необхідна глобальна стратегія вирішення проблеми трудової міграції на рівні держави. Має бути не просто маркетинг на кшталт “живи і працюй в Україні”, а й реальні зміни на місцях. На мою думку, починати треба з сіл. Ми, як бізнес, це усвідомлюємо і робимо все, що в наших силах, щоб покращити інфраструктуру та створити робочі місця. На територіях нашої присутності, в селах і невеликих містах ми ремонтуємо дороги, заклади медичного обслуговування, школи та дитсадочки, проводимо освітлення та водопроводи. Великою прогалиною залишається питання побутових сервісів і культурного життя в селах. Адже у місті ви можете сходити у спортклуб, у кінотеатри, а в селі цих можливостей немає.

Також необхідно переглянути кількість місць для абітурієнтів на сільськогосподарські спеціальності у ВНЗ. Наразі розподіл нерівномірний — профіцит на юридичні чи економічні спеціальності й дефіцит затребуваних на агроринку професій агрономів, зоотехніків та ветеринарів. Ми своїми силами проводимо профорієнтаційні заходи — починаючи з дитсадочків і закінчуючи роботою з коледжами та ВНЗ. Крім того, важливо зрозуміти, що в нас зовсім поступились позицією “професійно-технічна освіта”. Якщо в Європі співвідношення професійно-технічної освіти та вищої складає 70/30, то в нас — навпаки. Тож якщо ми хочемо врахувати потребу робітничих професій сучасного бізнесу в Україні, слід попрацювати саме над брендом ПТО.

Існуючих співробітників ми втримуємо нематеріальною мотивацією. За нашими дослідженнями, заробітна плата посідає третє місце в системі мотивації. Наш бренд роботодавця досить сильний, тому кандидати готові працювати в компанії навіть за умов релокації.

— Ви сказали, що заробітна плата не є основною мотивацією. Чому? Яку систему нематеріальної мотивації ви використовуєте?

— Нематеріальна мотивація є ефективною в будь-якому бізнесі. В систему нематеріальної мотивації входять кілька напрямів. Перший — це визнання. Ми відзначаємо кращих працівників, проводимо професійні змагання і вітаємо кращих на дошках пошани та у внутрішньому корпоративному журналі “УЛФ онлайн”, де розповідаємо про їхній внесок у розвиток бізнесу і показуємо, що їх мотивує та надихає. Другий напрям — це кар’єрне зростання, можливість розширення зони відповідальності горизонтально або вертикально. Для цього ми формуємо кадровий резерв. Третій — це розвиток лідерських навичок у керівників. Нам в цьому допомагає побудована в компанії система навчання персоналу: Внутрішній корпоративний університет, Школа лідерства та наставництва, платформа неформального навчання “Антикафе” тощо. Четвертий — можливість працювати в середовищі інновацій та технологій. Побутував міф, що сільське господарство — це важка марудна праця на землі. А ми застосовуємо технології точного землеробства і змінюємо цю парадигму. Для молоді особливо важливі нові технології і нові навички з ними, ми змінюємо їхнє сприйняття сільського господарства.

“У шаленому темпі змін HR має бути лідером і швидко переорієнтовувати компанію під зміни ринку, щоб потім не гасити полум’я”

— Які ще ви бачите способи залучення молоді?

— Міленіали і покоління Z мислять категоріями свободи, самореалізації, вони ідейні і дуже мобільні. Також їм важливі цінності, які мають співпадати з цінностями компанії.

За моїми спостереженнями, більшість молоді хоче залишитись в Україні. Вони готові вчитись за кордоном і повертатися в Україну за умови, що тут буде не менш комфортно і цікаво. На жаль, величезна частка молоді, яка виїхала на навчання, не повертається, їх помічають тамтешні роботодавці та пропонують умови, від яких важко відмовитись. А це наша найкраща молодь, яка націлена на амбітні проекти та високий заробіток. В Україні є великі можливості і для самореалізації, і для заробітку. Наразі ми програємо лише за рівнем життя, а це точно можна змінити на краще.

“Укрлендфармінг” застосовує стратегію на випередження — ми активно працюємо із нашим майбутнім, починаючи з садочків і продовжуючи школами, коледжами і ВНЗ. Наша мета — показати, що життя в селах може бути комфортним, цікавим і насиченим технологіями, ми робимо агросферу привабливою ще з дитинства. В рамках проекту “Маленький фермер” запрошуємо дітей зі шкіл відвідати наші поля, де працює техніка, ферми і елеватори, ми знайомимо їх з професіями, технологіями та технікою. Молодь з вищих навчальних закладів приходить до нас на стажування і часто, залишаючись, обирає саме нас для старту та розвитку своєї кар’єри.

Ми віримо, що агрогалузь — одна з найпривабливіших для роботи молоді. І завдяки нашим програмам, взаємодії з навчальними закладами і талантами, системі мотивації ми зможемо привабити в компанію понад 2 тис. нових співробітників наступного року.