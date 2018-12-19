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Середа, 19 грудня 2018 14:55
Коучинг та менторство: що важливо зрозуміти перед запровадженням
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Имя Фамилия:
Катерина Губарева, SHRM-SCP, CIPD Associate member, Global HR Director, Luxoft
Прочитано
226
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Рубрика:
Персоналії
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