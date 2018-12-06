Сучасність та перспективи послуги з надання доступу до Інтернету

Які проблеми відчуває ТКПУ на шляху впровадження євростандартів надання якісного доступу до мережі Інтернет?

Для впровадження європейських стандартів якості необхідно впровадити європейські норми в законодавстві, в тому числі впровадити MVNO, конвергентні рішення, технологічну нейтральність в радіочастотах. Крім того не врегульовано діяльність провайдерів та не задіяні всі існуючі можливості приватно-державного партнерства, в тому числі для реалізації програми подолання цифрової нерівності між містами та віддаленими селами. Відкриття довгоочікуваного стандарту LTE та старт впровадження MNP на мережах мобільних операторів наближує ринок до євростандартів, але не вирішує усіх проблем.

Розвиток мережі у деяких випадках уповільнюється через пошкодження мереж або через неузгодженість економічних та організаційних питань з власниками інфраструктурних об’єктів енергетиків, комунальних об’єктів, керуючих компаній у житловому секторі. На жаль, поки що не працює закон «Про доступ до інфраструктури» та розроблені до нього методики, на які так довго очікувала індустрія, та досі не врегульовано питання відповідальності за навмисне пошкодження мереж.

Розуміння всіх гравців ринку щодо необхідності встановлення адекватних тарифів – важлива частина розвитку індустрії. Залежність тарифних планів від наданої швидкості сприятиме конкуренції. На жаль, поки що не знайдено дієвих механізмів впливу на провайдерів, які значно занижують ціни.

Вищеназвані проблеми вдається вирішити за рахунок зусиль кожної окремої компанії, що потребує часу, або вкладених коштів - і неминуче впливає на собівартість послуг. Тому в переважній більшості випадків якісний високошвідкістний інтернет не може коштувати в Україні дешево.

«Датагруп» гарантує якість своїх послуг та надає споживачам сервіси з високошвидкісним Інтернетом у будь-якому населеному пункті країни, в тому числі завдяки супутниковим технологіям. У нас вже є реалізовані глобальні проекти - «Електронна медицина», «Шкільний Інтернет» та «Безпечне місто» у невеличких селищах та містах країни. Зауважимо, що їх впровадження можливе лише за умови якісного безперебійного інтернет з високою швидкістю.

Чому та наскільки будуть рости ціни на доступ до інтернет в Україні?

Щодо подорожчання інтернет-послуг на ринку – це природний і неминучий процес. Адже в структурі собівартості інтернет-послуг є багато складових, які дорожчають і, відповідно, впливають на ціноутворення. Точну цифру назвати важко, є багато перемінних факторів. Ми очікуємо, що в 2019 році подорожчання інтернет-послуг може скласти до 25%-30% порівняно з 2018 роком.

Одна з основних складових собівартості – зарплатний фонд. Рівень середньої заробітної плати в Україні за останній рік виріс на 30 %. Тому всі одразу відчуваємо ці зміни у розрахунку собівартості послуг.

Наш бізнес залежить від постійно зростаючої вартості комунальних тарифів, адже частина розгалуженої інфраструктури знаходиться в оренді. Протягом останнього часу ціни на електроенергію виросли майже на 30 %. Тому підвищення вартості електроенергії, яке очікуємо в наступному році, одразу вплине на ціну.

Також варто враховувати, що вже достатньо довго не вирішується питання щодо зменшення кількості крадіжок та умисного пошкодження кабелю - відсутня серйозна відповідальність за такі вчинки. Крім того, відновлення мережі - це дорого у реалізації, займає тривалий час і весь цей період абонент знаходиться без зв’язку.

На собівартість впливає CAPEX, який оператори повинні інвестувати в розвиток і підтримку мереж. Ціни на обладнання та трафік, які необхідні для надання якісних послуг, містять у собі валютну складову, в деяких випадках це 100 %.

Також є інфраструктурна складова: підвищення вартості доступу до інфраструктури кабельної каналізації. З 2019 року Укртелекомом заплановано підвищення вартості послуг оренди кабельної каналізації вдвічі.

Тому зберегти нинішню ціну на послугу в 2019 році неможливо. Але ми бачимо загальний стан ринку і, крім економічної складової, оцінюємо платіжну спроможність абонентів та конкурентне середовище.