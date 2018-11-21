“Робота нашої компанії не залежить від тих, хто в тіні”

Серед фармацевтичних компаній ПАТ “Фармак” виявилося єдиним, що за підсумками першого півріччя потрапило до Топ-100 платників податків в Україні.

За даними Державної фіскальної служби України, компанія в цілому сплатила 248,269 млн грн податків, що дозволило їй посісти 99-те місце у загальному рейтингу.

ПАТ “Фармак” — відповідальний та прозорий бізнес, який сплачує податки, створює робочі місця й робить внесок у розвиток галузі. 2017 р. “Фармак” сплатив до державного бюджету 526,5 млн грн податків (торік компанія також була єдиною в галузі, що увійшла до сотні найбільших платників податків країни), інвестував 486 млн грн. у модернізацію виробництва ($239 млн інвестицій з 1995 р.). Компанія представляє свою продукцію більш ніж у 20 країнах. До того ж ПАТ “Фармак” — один з найбільших роботодавців: тут працюють понад 2500 осіб. Компанія є соціально відповідальною: сприяє поширенню здорового способу життя, підвищенню екологічної культури в країні, активно підтримує розвиток національної медицини та науки. Також ПАТ “Фармак” надає підтримку українській армії, з 2014 р. спрямувавши на допомогу Збройним силам України понад 6 млн грн. Волонтери компанії тричі проводили акцію “Я працюю один день для армії”. Зібрані кошти спрямовано на придбання та облаштування на узбережжі пересувних модульних будиночків для спецпідрозділу Маріупольського загону морської охорони Державної прикордонної служби України, який патрулює кордони нашої держави в Азовському морі.



Про те, чи легко зараз будувати “білий” бізнес, про відносини з фіскальними органами, стан реформування ДФС та податкового законодавства в інтерв’ю БІЗНЕСу розказала Вікторія Смародіна,

директор з фінансів ПАТ “Фармак”.

— Сплата компанією податків та зборів свідчить про ї ї спроможність вести справу прозоро та працювати “по-білому”?

— Якщо компанія не платить податки і працює в тіні, це означає лише одне — бізнес цієї компанії нелегальний, і це працює для всіх країн. Один з президентів США писав, що неминучі лише дві речі — смерть і податки, і сказав він це ще у XVIII ст. На дворі вже 2018 р., а ухилення від сплати податків все ще популярне. Сплата податків — не подвиг, це рутинна повторювана буденність й обов’язок кожної компанії. Податки є основним джерелом бюджетних надходжень країни, а відповідно, й джерелом її розвитку. Ми всі хочемо жити в багатій і квітучій країні, але тоді давайте вносити свій вклад у справу її процвітання — платити податки, декларувати доходи, жити за правилами. Ми багато зараз говоримо про патріотизм, так от, на мій погляд, сплата податків — це, власне, теж патріотизм: ти робиш реальний внесок у наповнення скарбниці твоєї країни, отже, робиш її багатшою.

Можна довго дискутувати на тему, що компанія отримує від держави, чи справедливі податки в нашій країні. У будь-якій країні ви почуєте критику на адресу існуючої системи, почуєте про проблеми з ухиленням від сплати податків, але при цьому і компанії, і громадяни платять податки, і це є просто ознакою і високої податкової культури, і громадянського суспільства.

Трансформація суспільства, бізнесу і держави необхідна. Змінюватися мають усі, довіра повинна виникнути, інакше ми ніколи не зможемо жити в багатій і сучасній Україні. Шкода, що в 2018 р. ми, як і раніше, обговорюємо базові речі: наявність достовірної фінансової звітності та сплату податків. Це вже мало б працювати в країні та бути необхідною умовою існування будь-якої компанії.

— Чи легко це зараз робити в Україні, коли безліч компаній лишаються в тіні?

— Робота нашої компанії не залежить від тих, хто в тіні. Будучи сумлінним платником податків, ми прагнемо працювати з такими ж чесними компаніями і для цього впроваджуємо відповідні, в тому

числі тендерні, процедури відбору контрагентів.

— Чи змінюється ставлення фіскальних органів до бізнесу загалом та до великих платників податків зокрема? У чому полягають зміни?

— Позитивні зміни відбуваються, ми їх помічаємо. Наприклад, створення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, де працюють фахівці, які добре знають специфіку великих підприємств. Менше стало візитів співробітників ДФС, багато можна передати на перевірку в електронному вигляді. Поліпшується й якість аналітичної функції ДФС: відчуваємо, що підвищується якість запитів на надання інформації, бачимо, що у ДФС уважно аналізують нашу діяльність як платника податків. І ми готові відповідати на такі запити. Але, на жаль, так само стикаємося іноді й з такими рудиментами, як прохання заплатити податки наперед або ж з’ясувати, де купив товар постачальник нашого постачальника в третій ланці ланцюжка поставок.

— Чи можна говорити про те, що кількість претензій та перевірок бізнесу податківцями зменшилася?

— Так, в цілому, ми можемо відзначити таку тенденцію, й одночасно з цим, як я вже казала, збільшується кількість запитів з проханням “пояснити, надати інформацію” тощо, і якість запитів в цілому нормальна, тож бачимо аналітичну, сервісну роботу ДФС.

“МИ ВСІ ХОЧЕМО ЖИТИ В БАГАТІЙ І КВІТУЧІЙ КРАЇНІ, АЛЕ ТОДІ ДАВАЙТЕ ВНОСИТИ СВІЙ ВКЛАД У СПРАВУ ЇЇ ПРОЦВІТАННЯ — ПЛАТИТИ ПОДАТКИ, ДЕКЛАРУВАТИ ДОХОДИ, ЖИТИ ЗА ПРАВИЛАМИ”

— Яких змін потребує податкове законодавство з точки зору ведення бізнесу взагалі або роботи фармацевтичної галузі?

— Відповідь неоригінальна: спростити правила оподаткування, скоротити кількість дрібних податків, поліпшити адміністрування податків. Чим простіше правило нарахування податку, тим правильніше його порахують і сплатять. Завдання має бути не в змаганні з виписки штрафів, а в тому, щоб домогтися, аби всі компанії платили і не порушували. Чим простіше і зрозуміліше процес адміністрування податків, тим більше ресурсів перевіряючих можна звільнити. Основна біда країни в тому, що бізнес у тіні. У фіскальних органів мають бути дані про ці компанії, тож фронт боротьби великий. Хотілося б, щоб основний фокус робився на компанії, які ухиляються від сплати податків, а не на тривалі перевірки тих, хто справно і регулярно їх сплачує.

— Якого реформування потребує апарат ДФС?

— Мені дуже хотілося б, щоб і керівники, і рядові співробітники ДФС пам’ятали фразу Маргарет Тетчер: “Не буває державних грошей, бувають лише гроші платників податків”. Безумовно, правила гри, нарахування податків необхідно контролювати, але ставлення до “чистого” бізнесу має бути шанобливе. Здійснювати контроль сучасно й інтелігентно, по-моєму, навіть простіше. Багато що зараз говорять про сервісну функцію ДФС, повністю це підтримую: треба скорочувати кількість паперових звітів, особистих візитів. Принцип превалювання змісту над формою має з’явитися й у фіскальних органах.

— З якими проблемами у сфері оподаткування стикалася компанія “Фармак” і як їх вдалося вирішити?

— “Фармак” чесно сплачує податки, отримуємо нагороди як сумлінний платник податків вже вчетверте. Звичайно, адмініструванням податків займаємося уважно й ретельно. З систематичних питань, які потребують вирішення на законодавчому рівні, можу виділити питання присутності Республіки Узбекистан у переліку низькоподаткових юрисдикцій. Узбекистан — це складна юрисдикція, але ми все ж експортуємо свою продукцію непов’язаним компаніям й отримуємо валютну виручку, сплачуємо податки і створюємо робочі місця в Україні. При цьому узбецькі компанії не публікують звітність і не надають її для загальнодоступних баз даних, що створює певні складнощі з підготовкою документації з трансфертного ціноутворення за цими операціями. Вважаю, що при операціях з непов’язаними компаніями в подібних юрисдикціях колишнього СРСР правила трансферпрайсингу лише обтяжують адміністрування податків.