“Треба звести до мінімуму людський чинник і спілкування компаній з ДФСУ”

“Складається враження, що створюється гарна картинка про конструктивні відносини з платниками податків, проте приходить перевірка від ДФС, і все виглядає трохи інакше”, - каже Руслан Какурін, фінансовий директор компанії “Лемтранс”.

— За даними Державної фіскальної служби, компанія “Лемтранс” за підсумками першого півріччя увійшла до Топ-100 платників податків України. Які результати забезпечили місце в рейтингу?

— “Лемтранс” — відповідальна прозора компанія, що створює робочі місця, сплачує податки й робить вагомий внесок у розвиток залізничної галузі.

За своєю позицією на ринку “Лемтранс” є одним з лідерів у сегменті залізничних вантажних перевезень. Ми найбільша приватна компанія в цьому сегменті в Україні. Ми постійно збільшуємо свій чистий дохід. Приріст становить приблизно 10% на рік. Є стратегічні клієнти, як-от: ДТЕК, “АрселорМіттал Кривий Ріг”, “Метінвест” та інші великі підприємства країни. Компанія постійно інвестує в свій розвиток, створюючи таким чином умови для підтримання стабільності наших клієнтів. У нас немає жодного вагона, який би простоював. Вагонний парк постійно ремонтується та оновлюється. За підсумками поточного року лише в ремонт вагонів було вкладено орієнтовно 800 млн грн. Також плануємо придбати 350-500 нових вагонів. Все це працює на фінансовий результат, який оподатковується. До того ж ми платимо офіційну заробітну плату, що теж збільшує податкове навантаження. Ми працюємо прозоро й виключно у правовому полі України.

— Чи можна стверджувати, що ставлення до великих платників податків з боку держави, фіскальної служби зараз змінюється?

— Складається враження, що створюється гарна картинка про конструктивні відносини з платниками податків. Проте щойно приходить перевірка від ДФС, і все виглядає трохи інакше. Наприклад, у нас нещодавно пройшла перевірка, і виникло таке питання.

Є парк вагонів, який з березня 2017 р. заблокований на непідконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей. Компанії неодноразово офіційно зверталися до відповідних органів з проханням розробити комплекс заходів та механізмів для повернення залізничного рухомого складу, що перебуває у власності підприємств, котрі ведуть свою діяльність відповідно до законодавства України, з непідконтрольної території України. Але результату ми не маємо.

Попри це, податківці заявляють, що ми маємо нарахувати на цей парк ПДВ і сплатити його. Такі речі не піддаються жодному логічному поясненню!

Фіскали намагаються свої претензії обґрунтувати нормами Податкового кодексу. Причому сам Кодекс ускладнений постійними змінами, що призводить до різного розуміння та трактування. Так не має бути. Податковий кодекс повинен бути прозорим, простим і доступним для розуміння. Складається враження, що мета — наповнити акт перевірки цифрами. В нашої компанії великі фінансові потоки. Один чистий дохід за рік сягає 12 млрд грн. Це дає можливість вигадати привід для величезних штрафів.

— Чи потрібні зміни в податковому законодавстві?

— Має змінитися сама Фіскальна служба. Вона має показати свою прозорість та зрозумілість своїх дій. Можна ходити на різноманітні “круглі столи”, потискати руки, але треба міняти систему.

Насправді зараз краще було б тимчасово зупинити коригування податкового законодавства, адже воно надто часто змінюється. Бізнес чекає на стабільність. Усі втомилися від постійної зміни законодавства та непередбачуваності. Всі мають заспокоїтися і призвичаїтися до чинних правил. Дійсно, великі компанії йдуть попереду в процесі побудови прозорого бізнесу. Малий та середній бізнес теж готовий працювати відкрито, але це прагнення стримують незрозумілі правила, коли в будь-який момент податківці можуть прийти в компанію, висунути претензію на будь яку суму, а бізнес буде змушений доводити свою рацію. Ми залучаємо внутрішніх та зовнішніх аудиторів, податкових консультантів. Вони доповідають нам, що все гаразд, а в податківців все одно з’являється своє бачення.

— З якими труднощами стикаються компанії, що працюють “по-білому”?

— Перевірка від ДФСУ лишається стресом для підприємців. Не має бути такого, що гроші з бізнесу “вимиваються” під будь-яким приводом у вигляді штрафів та додаткових нарахувань. Якщо компанія працює “по-білому”, то вона має відчувати якісь переваги. Треба створити такі системи, що давали б змогу дистанційно моніторити дії прозорих платників податків і не ходити в компанії з перевірками. Як позитивний приклад — моніторинг ПДВ. Треба звести до мінімуму людський чинник і спілкування компаній з ДФСУ.

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