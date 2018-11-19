“Треба об’єднатися заради України, інвестувати свій час та кошти у молодь та проекти, які вона створює”

"Бізнесменам потрібно об’єднуватись і йти до молоді, ділитись з нею досвідом. Бо Європа має дуже ефективний механізм просування своєї економіки та культури, в тому числі і на нашому ринку. Нам, як українському бізнесу, потрібно комунікувати і інвестувати в молоде покоління, будувати стратегію, подібну до європейської", - вважає бізнесмен, меценат, співінвестор БІЗНЕС 100, Тарас Демкура.

— Як ви прийшли у бізнес? З чого все починалось?

— За першою освітою я вчитель фізичного виховання, але в якийсь момент зрозумів, що настав час змін і потрібно брати на себе відповідальність, власноруч робити бізнес, щоб розвивати Україну. Одним з основних стимулів було саме бажання жити в Україні. Я шукав будь-яку можливість. Розглядав бізнес, який тоді був в Україні, Польщі, Югославії, Туреччині, намагався стати підприємцем. У 90-х роках займався торгівлею дорогими автомобілями. Я знаю, що таке вкладати і втрачати гроші.

В України я бачу величезний потенціал. Особливо зараз, коли Україна йде до світової спільноти. Три роки тому я став віце-президентом Міжнародної торгової палати — це громадська робота, але подорожуючи я можу презентувати світові нашу країну, нашу культуру, нашу історію та нашу економіку. Міжнародна торгова палата дає таку можливість, адже вона присутня у 127 країнах. Треба використовувати такі інституції, як Міжнародна торгова палата, Світовий конгрес українців. Я 20 років співпрацюю зі Світовим конгресом Українців, і зараз заплановано засідання цієї організації у Києві. Ми будемо зустрічатися з усіма керівниками світової української діаспори. Ще один з напрямків — культурна дипломатія України. Цим питанням я займаюся вже 15 років. В українській культурній дипломатії є велика сила. Ми можемо донести свій бренд до світу, але над цим треба системно працювати. Через культурну дипломатію можна успішно популяризувати українську економіку та залучати партнерів та інвесторів на вітчизняний ринок.

— Проект БІЗНЕС 100 і журнал БІЗНЕС представляє бізнесменів з усієї України. Ви — людина з Західного регіону. Чим ваша участь у проекті може бути корисною підприємцям, наприклад, з Луганщини, Одещини, Закарпаття?

— Зараз, як ніколи, потрібна соціальна відповідальність. Бізнес має об’єднувати зусилля і реалізовувати проекти для країни, а не чекати, поки держава для нього щось зробить. Ми всі самодостатні особистості, але треба об’єднуватись навколо спільних цінностей. Не хочеться ділити Україну на регіони. Наприклад, зараз я працюю над проектом з популяризації культурної спадщини України як на сході, так і на заході, як на півночі, так і на півдні. У Сумах стартував проект, який проїде через 20 міст України і фінішує у Маріуполі. Його мета — об’єднати Україну. Так само і проект БІЗНЕС 100 та журнал БІЗНЕС націлені на об’єднання підприємців навколо системного проекту по зміні на краще бізнес-клімату в Україні. Потрібно об’єднуватись і разом вивчати і знати економічний потенціал кожного регіону — історичний, культурній, економічний. Кожен має свої сильні сторони, зв’язки, великий потенціал.

Я вивчаю, як підіймались такі країни, як Сінгапур, Японія, Корея. Так от у них є загальнонаціональна ідея, заради якої всі об’єднались. У цьому нам потрібно брати з них приклад.

— Окрім бізнесу ви займаєтеся науковою та викладацькою діяльністю. Як все це вдається поєднати, використати у партнерських проектах?

— Знаєте, у мене є непереборне бажання постійно вчитися. Свого часу я закінчив один інститут, потім інший. Зараз завершив навчання в аспірантурі й захистив кандидатську роботу. Я вивчаю маркетинг цінностей. Викладаючи, я побачив, що наша молодь навчається в Україні, але перспективи бачить у виїзді за кордон. І це мене дуже турбує. Багато міжнародних компаній та навчальних закладів показують, чому варто бути там, за кордоном, а не в Україні. Деякі вищі навчальні заклади промотують молоді перспективи працевлаштування в Угорщині, Польщі. Фактично багато ВНЗ працюють тільки для того, щоб дорого продати нашу молодь Європі. А ми на все це тільки споглядаємо.

— Як цьому запобігти?

— Бізнесменам потрібно об’єднуватись і йти до молоді, ділитись з нею досвідом. Бо Європа має дуже ефективний механізм просування своєї економіки та культури, в тому числі і на нашому ринку. Нам, як українському бізнесу, потрібно комунікувати і інвестувати в молоде покоління, будувати стратегію, подібну до європейської. Треба показувати молоді, як побудувати бізнес на цінностях, як знайти себе у цей нелегкий час. Уявіть собі, коли 100 бізнесменів системно будуть працювати з ВНЗ, приходити раз на тиждень до студентів і ділитися з ними своїм досвідом. Люди, які є частиною БІЗНЕС 100, вже мають свої стратегії, багато вкладають у розвиток своїх підприємств, у створення робочих місць, соціальні проекти. Але суспільство про це не знає — потрібно доносити це, робити ребрендинг України, показувати її потенціал. Інвестори дивляться на Україну як на перспективну країну для інвестицій, а наша молодь тим часом дивиться на перспективи залишити країну і направитися до країн ЄС. Зараз можна створювати цікаві проекти, стартапи. Треба об’єднатися заради України, інвестувати свій час та кошти у молодь та ті проекти, які вона створює. Молодь має залишитися в країні та мати шанс тут реалізувати себе і отримувати достойну винагороду.

Є світовий досвід, історії успіху, які треба вивчати і брати з них приклад. Зараз є дві проблеми. Молодь, яка навчається, має багато теорії, але не має практики. Ми ж, зі свого боку, як реалізовані бізнесмени, навпаки, маємо багато практики, але без теорії. Саме навчання в аспірантурі дозволило мені дізнатися про маркетинг цінностей — коли треба цінити людей, поважати їх, налагоджувати ділові партнерські відносини. Як раз журнал БІЗНЕС і будується на партнерстві й цінностях.

Зараз я відкриваю Арт Бізнес Хаб 5.0, де презентуватимуться різні бізнес-, культурні та соціальні проекти. Це буде відкрита площадка для співпраці й взаємодії. Кожен бажаючий зможе проводити там заходи, присвячені своїм підприємствам або проектам. Треба будувати соціально орієнтований бізнес.

— Що ви хотіли б сказати своїм новим партнерам по проекту БІЗНЕС 100?

— Для мене велика честь долучитися до проекту БІЗНЕС 100 і співпрацювати з такою потужною командою. Я робитиму все можливе, аби бути цінним та корисним цьому проекту і, звичайно, розвивати партнерські стосунки між українськими підприємцями.

Розмовляла Анастасія Галущенко

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