“Довіра дає можливість людям об’єднуватися навколо великих завдань — більших за їхній власний бізнес і життя”

Згідно з тлумаченням “клуб” — це об’єднання людей навколо спільних інтересів та мети.

В Україні чимало різних клубів, в тому числі й бізнесових, але CEO Club Ukraine виділяється серед них. На думку Сергія Гайдайчука, президента CEO Club Ukraine, середовище однодумців впливає на успіх кожного окремого учасника та всіх разом. Ми поцікавились в пана Сергія, чому він вирішив створити CEO Club Ukraine, в чому особливості клубу і чому підприємцям треба виходити на глобальний ринок

— Чому вас зацікавив саме клубний формат для об’єднання перших осіб бізнесу?

— Я вже 15 років цим займаюся. Коли я навчався ще на другому курсі Білоцерківського національного аграрного університету, в мене виникла ідея об’єднати студентів, які прагнуть максимальної самореалізації у житті. Я зібрав близько 20 таких людей, і ми заснували організацію “Молода еліта”. Метою було допомагати один одному розвиватися і рухатися вперед. За три роки організація стала одним з найяскравіших молодіжних рухів у місті. Люди, які брали в ній участь, зараз успішні бізнесмени. Вийшло так круто, що діяльність організації витіснила для мене університет взагалі та все, що там відбувалося. Нам було дуже цікаво зустрічатися один з одним, обмінюватися ідеями, об’єднуватися навколо проектів, надихати один одного. Тобто, з одного боку, ми створили таку екосистему з живих людей, мотивованих на успіх та розвиток. З іншого боку, ця колективна суб’єктність дозволила нам запрошувати найрозумніших і найуспішніших людей міста для того, щоб вони ділилися досвідом з нами.

Ще тоді я усвідомив, наскільки важливо створювати середовище близьких за цінностями людей. Таке середовище фактично допомагає розвиватися, підтримує тебе: ідеями, ресурсами, енергією тощо. І відтоді я зрозумів, що мене це дуже сильно “драйвить”. Тому для мене це така нав’язлива ідея — створювати спільноти, об’єднувати людей.

— Саме ці молодіжні ініціативи переросли в CEO Club?

— Трохи не так. Після університету я поїхав до Великобританії та працював там три роки. Повернувшись в Україну, я знову звернувся до теми створення спільнот. Мені хотілося об’єднувати навколо сильних людей. Я почав з проекту Ukrainian Real Estate Club. Це клуб для девелоперів, для будівельників. Він існує й зараз — йому вже 10 років. Взагалі, коли у мене виникла ідея об’єднувати гравців девелоперського ринку, я мало що являв собою з усіх точок зору. Але до клубу входили дуже сильні, розвинуті й успішні, і я побачив, що за три роки й сам змінився: з точки зору світогляду, статусу, певних можливостей. Я усвідомив, що середовище, в якому ми знаходимось, впливає на нас та формує нас навіть поза нашим усвідомленням.

Мені захотілося створити свій ідеальний світ, в якому я хочу жити. Ідеальний світ, який населятимуть ідеальні громадяни. У моєму розумінні — це прогресивні, цікаві, інтелектуальні, успішні люди, які повсякчас розвиваються. Я вигадав концепцію CEO Club. Ключовий підхід полягав у тому, що ми робимо акцент на конкретній людині: які в неї репутація, цінності, яка її мотивація. І лише потім були бізнес-критерії. Наразі CEO Club об’єднує понад 160 осіб. Це дуже багато, якщо врахувати, що кожен з них обраний за критеріями людських цінностей.

— Тож клуб — об’єднання бізнесменів на основі доволі тонких матерій…

— Головне розуміти, що CEO Club — це не платформа для нетворкінгу, не івент-агентство, не лобістська організація. Він — як живий організм. Це територія довіри, де люди живуть, розвиваються, роблять бізнес та якісь соціальні проекти. Ключовими словами в концепції CEO Club Ukraine є “Розвиток. Спілкування. Співпраця”. Я також є співзасновником Young Business Club — клубу для молодих підприємців. Це окрема екосистема, в якій зараз згуртовані 370 учасників. Кожен з них від трьох років у бізнесі, середній їхній вік — 27-28 років.

Ще в університеті я усвідомив, що створювати такі середовища та спільноти — це для мене спосіб життя, ключова мотивація та програма самореалізації. Коли ти поєднуєш людей, близьких за цінностями, духом, напрямком розвитку, то, з одного боку, ти помножуєш можливості кожного з них у рази — і можливості, і середовище, і підтримку тощо. З іншого боку, ці люди починають генерувати якісь можливості впливу на зовнішній світ.

— Наприклад, як CEO Club впливає на світ?

— Якби ми не зібрались, то ніколи б не реалізували десятки соціальних благодійних проектів. Фактично такі об’єднання породжують територію довіри. Саме довіра дає можливість людям об’єднуватися навколо великих завдань — більших за їхній власний бізнес і життя — і змінювати світ навколо. Ключова проблема наразі у нас в країні — це нездатність об’єднуватись та домовлятися. А в основі всього лежить довіра.

Довіра не виникає завдяки одному помаху. Вона будується поступово, створюється в організаціях з горизонтальною структурою і далі поширюється навколо. Тому я розумію, що єдиний шлях розвитку нашої країни, який дозволить їй нарешті почати розвиватися, — це створювати багато горизонтальних структур, які об’єднують людей за цінностям. Там є довіра, а це основа для об’єднання навколо великих проектів.

— Чому ви продовжуєте розвивати клуб, а не залишились за кордоном? Що вас наразі мотивує?

— Я жив три роки у Великобританії у віці 22-25 років і, в принципі, міг там залишатися. З погляду кар’єри та матеріального забезпечення все було б добре. Але, по-перше, мені нецікаво просто заробляти гроші. Хочу жити і створювати великі проекти, які змінюють світ. По-друге, я не вірю у випадковості. Якщо я народився тут, отже, в мене є якась місія на цій території. По-третє, для мене важливі питання духовності, людяності та комунікації. Я не хочу спілкуватися з людьми функціями, мені хочеться ділитися з людьми емоціями та думками. Тому мені комфортно на цій території.

Я вірю, що сила й майбутній прогрес України — в об’єднанні навколо спільних цінностей та завдань. Ми живемо в дуже цікавий час. Сьогодення кидає виклики усій планеті, і вони більші за будь-яку окрему країну. Хоча людство продовжує жити в парадигмі суверенних держав. Але технології, комунікації, інтернет, вливання в інфраструктуру за останні 40 років — все це пов’язало нас в єдиний живий організм. Ми взаємозалежні. Поки ми конкуруватимемо, наш “Титанік”, планета, потоне. Або через кліматичні зміни, або через ядерну катастрофу. Тому зараз людство, на мою думку, стоїть на роздоріжжі. Або ми, весь людський рід, вчимося жити й керувати цією планетою як єдиним організмом, або залишаємося в парадигмі суверенних держав, конкуруємо один з одним і потихеньку тонемо.

— Питання об’єднання людей актуальне і для світу в цілому, і для України зокрема…

— Так, це для України ключове питання сьогодення. В нас немає плану, немає стратегії, немає образу майбутнього, немає національної політичної еліти, яка мислить стратегічно про всіх. Є кілька відсотків людей, і ці кілька відсотків можуть змінити майбутнє країни, але лише в єдиному випадку — якщо вони навчаться об’єднуватися. Всі попередні роки показали, що ми не змогли об’єднатися. Тому що в усіх амбіції, тому що відсутній досвід об’єднань.

Тож я вважаю, що експертиза, яку я напрацював, дуже важлива для майбутнього країни в цілому. Моя місія — далі розповсюджувати цей досвід. Адже без уміння об’єднуватися і домовлятися я не бачу майбутнього.

Бізнес найпристосованіший для об’єднання. Прогресивний “білий” бізнес розуміє, що для виграшу треба думати про інтереси всіх сторін. В цьому запорука успіху. Якщо лізти нагору, “віджимати”, йти по головах, то навкруги з’являється багато нещасливих людей. І тому з такої “вершини” швидко падають. Яку енергію ти віддаси, таку енергію отримаєш у відповідь, але в набагато більшій мірі. Якщо ми розділяємо успіх з іншими, ми створюємо стійкий фундамент і для свого розвитку теж. Така собі піраміда — навіть якщо ми впадемо, то дуже швидко піднімемося.

— На вашу думку, нездатність домовитися — це проблема менталітету? Які її причини і як її подолати?

— Проблема навіть не в тому, що це якісь менталітет і культура. Проблема у відсутності досвіду та знань. Ми попередніх 100 чи навіть більше років жили в ієрархічних структурах. У нас була заборона на горизонтальні об’єднання. Але маємо інтуїтивне відчуття, що об’єднуватися з іншими людьми — правильно, в цьому сила, синергетичний ефект. Інтуїція нас штовхає. Ми починаємо створювати клуби, спільноти, рухи. Але потім це розвалюється, бо відсутні досвід, знання й розуміння, як створювати такі об’єднання. Адже це динамічна, жива система. Мені здається, що це одна з моїх місій — нести людям цей напрацьований за 15 років досвід створення живих об’єднань.

Інша проблема — амбіції, егоцентризм окремо взятих особистостей. Але коли ти все будуєш навколо себе, то це не клуб. Це вже якісь послідовники, для яких ти гуру і кудись їх ведеш. Це не об’єднання рівних. Щоб об’єднати рівних, свою харизму й амбіції треба трошки прибрати.

— Якщо навчитись об’єднуватись, це могло би допомогти українському бізнесу спільно виходити на міжнародні ринки — сміливіше, ніж зараз?

— Якщо ми, як країна, хочемо розвиватися і процвітати, ми не можемо ігнорувати глобальний контекст. Як на мене, глобальний контекст зараз визначає окремо взяті структури всередині себе. А будь-яка країна є частиною глобальної реальності, глобального контексту. Тому якщо ми, як країна, хочемо щось важити й розвиватися, ми повинні мати своє місце на планеті. Ми маємо чимось бути цінними для всіх інших. Ми маємо генерувати цінність, яка може бути цікавою іншим країнам. Без цього ми випадемо з усіх глобальних ланцюжків постачань. Ми випадемо з цього global added value. Ми маємо починати мислити глобально, розуміти глобальний контекст, створити стратегію і продукт, що роблять нас частиною цього глобального ринку, глобального життя. ВВП України наразі становить плюс-мінус $100 млрд, а ВВП світу — $85 трлн. Звідси випливають два висновки.

Перший: через глобалізацію конкуренція до нас прийде. І якщо ми не навчимося конкурувати глобально з усіма, нас прямо тут, в Україні, й затопчуть. Вже зараз ми конкуруємо за наші кадри з усім світом.

Другий: ми тупцюємо на маленькому ринку. Тому одна з ключових цілей нашого клубу — штовхати людей в напрямку “Go global”. Йдіть на “пиріг” у 85 трильйонів доларів. У вас іншого виходу немає. Якщо ви не будете вчитися працювати і бути конкурентоспроможними глобально, вас не стане. Ми маємо стимулювати, мотивувати і допомагати людям з України, не лише бізнесменам, створювати глобальні історії, глобальні проекти.

— Якими можуть бути ці глобальні проекти? Наприклад, як змусити думати про екологію країни, в яких зростання ВВП іде паралельно з колосальним забрудненням довкілля?

— Я знаю як. Ми не можемо відповісти на виклики і вирішити проблеми, які наразі постають перед нами, використовуючи існуючі моделі та системи. А існуючі моделі — це суверенні держави. У моделі суверенних держав ми не здатні домовитися. Оскільки США свого часу забруднювали планету і створили свій економічний добробут. Китай зараз не готовий жертвувати або зменшувати свій вплив на екологію, адже теж хоче стати лідером. Тому ми маємо шукати інші моделі.

Сучасні технології дозволяють об’єднувати не держави, а окремих особистостей понад кордонами. Один з моїх проектів — створити планетарне співтовариство, я назвав його League-100 (Ліга-100). Воно об’єднає 100 глобальних міст в одну велику екосистему. Глобальне місто — новий гравець. Це місто, яке відіграє значиму політичну, економічну, інноваційну та інші ролі для всього світу. Воно притягує людей з усієї планети — таланти, мислителів, бізнесменів. Таке місто створює космополітичну культуру, тобто сприяє об’єднанню представників різних культур, націй і народів. У зв’язку з цим глобальне місто акумулює global mind — людей, що глобально живуть, думають і діють.

Моя ідея: з одного боку, об’єднати 100 глобальних міст в екосистему, адже це 40-50% світового ВВП, інновацій тощо, з іншого — у цих містах потрібно об’єднувати глобальних лідерів, які відчувають себе, радше, громадянами планети, а не окремо взятої країни. Ця система проходить над кордонами держав. Ми об’єднуємо людей global mind, які не зациклюються на геополітиці, культурі, національності. Я вірю, що через такі спільноти, через такі системи у нас з’явиться здатність ефективно вирішувати глобальні проблеми. Це нова модель майбутнього — об’єднувати людей не територіями, а інтересами, цінностями, без кордонів. Це ті самі горизонтальні спільноти. Все те, що я робив в Україні, я намагаюся перенести на глобальний рівень. Чим більше таких проектів народиться всередині країни, тим сильнішою буде Україна.

— Супер, що такий задум походить з України. Ми справді вміємо генерувати класні ідеї.

— Торік ми приєдналися до CEO Clubs International. Це клубна система, заснована 40 років тому в США, з філіями в різних країнах світу. Вони розглянули нас та включили до CEO Clubs International. Нашою метою було розширити можливості для наших членів по всій планеті. В Україну приїжджала на тиждень делегація з 10 країн, в тому числі президенти клубів таких країн, як Індія, Китай, США, Австралія, Південна Корея, деяких європейських. Після тижня гостин практично всі сказали, що тепер український CEO Club буде одним з кращих в їхній глобальній мережі з огляду на те, як збудовано і наскільки розвинене це співтовариство. Це означає, що ми можемо нести свій досвід глобально. І ми маємо це робити.

Розмовляв Андрій Морозовський

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