“Робота майбутнього, це тренди, які ми бачимо сьогодні”

Зараз компанії працюють з колосальними обсягами даних, обробка яких забирає багато часу і сил й саме тому бізнес робить усе, аби спростити сприйняття величезного масиву інформації, вважає Марія Мєлкова, Microsoft 365 Business Group Lead for the Multi-Country European

Розвиток технологій змінює концепцію робочого місця. Вже видно, як змінилися комунікації: цілком нормально, коли людина виконує частину роботи дистанційно і спілкується з колегами або клієнтами не лише поштою, а й в різноманітних месенджерах. Які тренди варто виділити і як зміниться організація роботи у найближчому майбутньому?

Процеси прискорюються, і люди намагаються на це реагувати. Поступово вимоги працівників підвищуються, набагато пришвидшились процес прийняття рішень, обмін інформацією та обробка даних. Зараз вже багато компаній надають послуги на глобальному ринку. Ви можете купувати товари, замовляти послуги там, де це зроблять якісніше, швидше або дешевше.

Інтернет речей надає можливість зробити виробництво безпечнішим. Наприклад, використання сенсорів у машинобудуванні та на інших пожежонебезпечних виробництвах дозволяє попереджати пожежі, оперативно ухвалювати рішення про їхнє гасіння або виклик пожежних служб.

Роботи і штучний інтелект, віртуальна та змішана реальність відкривають унікальні перспективи, особливо для навчання персоналу. За допомогою штучного інтелекту можна обирати персоналізовані навчальні програми, враховуючи інтерес і посаду людини. Наприклад, у Microsoft навчання відбувається через онлайн-платформу. Після того як співробітник пройшов певний курс, штучний інтелект пропонує додаткове навчання з урахуванням його ролі та раніше пройдених курсів.

Не менш важливі зміни відбуваються і в сфері організації робочих місць. Найочевидніша — це трансформація робочого простору. В компанії можуть працювати люди чотирьох різних поколінь, і всі вони потребують абсолютно різного простору. Комусь зручно сидіти за столом у кабінеті, щоб його не турбували, комусь подобається працювати, сидячі на пуфі, а комусь комфортно вдома. Простір — це не лише робоче місце, а й різноманітні програми, які люди використовують у роботі, перебуваючи за межами офісу.

Постійне навчання й підвищення кваліфікації. Навчання персоналу — це перманентний процес. Крім підбору програм за допомогою штучного інтелекту, можна впровадити різноманітні віртуальні бали, сертифікати з можливістю опублікувати їх в LinkedIn та на інших сайтах.

Автоматизація всіх процесів. Зараз компанії працюють з колосальними обсягами даних, обробка яких забирає багато часу і сил. Саме тому бізнес робить усе, аби спростити сприйняття величезного масиву інформації. Якщо в команді є люди різних поколінь, потрібно враховувати, які інструменти комунікації зручніше використовувати кожному з них.

З розвитком технологій з’являються й нові професії. Наприклад, experience tester — людина, яка тестує певний досвід. Скажімо, купуючи щось у магазині, ви разом із товаром отримуєте певний досвід сервісу. Його і досліджує experience tester.

Багато співробітників не потребують комп’ютерів для роботи. Люди або працюють на телефоні, або зовсім не використовують в роботі нові технології. Дуже часто таке відбувається на виробництвах. Комунікації з такими людьми особливо важливі, оскільки саме вони знають, що відбувається на місці, фабриці або заводі. Вони найкраще знають, яку інновацію необхідно впровадити, що не працює і як це виправити.

Останній тренд — це залучення всіх співробітників. Часто буває так, що в одній компанії працюють люди різних релігій, культур, національностей, а також люди з інвалідністю. Такі фактори теж важливо враховувати. Наприклад, використовувати технології для адаптації — від зручності входу до будівлі до кнопки в PowerPoint, яка перевіряє документ на адаптивність.

Концепція робочого місця майбутнього — це прискорення та автоматизація процесів, які стали можливими завдяки технологіям. З огляду на всі особливості глобальних компаній, в яких працюють люди різного віку, релігій і культур, можна організувати робочий простір, який стане комфортним для всіх.

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