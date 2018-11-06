На українському ринку вже сформувалися стандарти медичних полісів

Рівень клінік, в яких застрахована особа може отримувати медичні послуги, залежить від типу програми і безпосередньо впливає на її вартість, вважає Сергій Майстренко, начальник департаменту особистих видів страхування акціонерної страхової компанії «ІНГО Україна».

— Зараз важко уявити ситуацію, коли великі компанії не пропонували би своїм співробітникам поліси добровільного медичного страхування. Адже наявність соцпакета у вигляді медичної страховки допомагає роботодавцю підтримувати імідж відповідального роботодавця.

Якщо роботодавцю необхідно додатково мотивувати співробітника, то підвищення зарплати на 600 грн на місяць — це майже нічого. Проте саме стільки в середньому коштує корпоративний поліс ДМС (5-7 тис.грн на рік). Роботодавець, розуміючи, що заробітні фонди не безрозмірні, схильний обирати додаткові бонуси у вигляді ДМС. Та й найманий працівник більше це цінує.

На ринку вже сформувалися стандарти медичних полісів. У всіх страховиків вони приблизно однакові. Типовий договір ДМС у більшості працюючих українських страхових компаній покриває основні поширені захворювання. Виняток становлять лише невиліковні або важко виліковні захворювання. Наприклад, онкологія, деякі серцево-судинні хвороби, туберкульоз та інші. Наповнення поліса може бути різним. Найзатребуваніша складова поліса ДМС — це амбулаторно-поліклінічна допомога. Її включено до більшості страхових програм. Рівень клінік, в яких застрахована особа може отримувати медичні послуги, залежить від типу програми і безпосередньо впливає на її вартість. Чим вищий рівень клінік, тим дорожчий страховий поліс.

За час існування добровільного медичного страхування деякі страховики вже накопичили колосальний досвід роботи в цьому напрямку і продовжують його оптимізувати. Страхові продукти з часом ставатимуть простішими і зрозумілішими. Розширюється база медичних установ, які можуть співпрацювати зі страховими компаніями, і вони постійно працюють над поліпшенням сервісу.

Наша статистика підтверджує тенденцію до зростання попиту на медичне страхування. За перше півріччя поточного року, у порівнянні з показником аналогічного періоду 2017 р., кількість застрахованих за програмами ДМС збільшилася на 22%.

На цьому тлі ми також помічаємо зростання інтересу до медичного страхування з боку фізичних осіб. Цифри говорять, що кількість таких застрахованих за програмами ДМС впродовж останнього року збільшилася на 58%. Цікавляться страхуванням насамперед ті, хто вже мав досвід корпоративного страхування і на собі відчув всі його переваги. В українських реаліях не кожен здатен ефективно організувати медичні послуги для себе або для своїх близьких. Фінансування й організація швидкої та ефективної медичної допомоги — ці дві потужні функції і роблять ДМС привабливим інструментом.

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