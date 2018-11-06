 
Володимир Чеповий
спільно інвестувати
 
Володимир Полевий
захистити свій бізнес
 
Юрій Гусєв
розповісти про свій бізнес
 
Світлана Власова
розвивати свій бізнес
 
Олексій Чуєв
включитися у бізнес-події
Вівторок, 06 листопада 2018 16:12

На українському ринку вже сформувалися стандарти медичних полісів

Сергій Майстренко, начальник департаменту особистих видів страхування акціонерної страхової компанії «ІНГО Україна» Сергій Майстренко, начальник департаменту особистих видів страхування акціонерної страхової компанії «ІНГО Україна»

Рівень клінік, в яких застрахована особа може отримувати медичні послуги, залежить від типу програми і безпосередньо впливає на її вартість, вважає Сергій Майстренко, начальник департаменту особистих видів страхування акціонерної страхової компанії «ІНГО Україна».

— Зараз важко уявити ситуацію, коли великі компанії не пропонували би своїм співробітникам поліси добровільного медичного страхування. Адже наявність соцпакета у вигляді медичної страховки допомагає роботодавцю підтримувати імідж відповідального роботодавця.

Якщо роботодавцю необхідно додатково мотивувати співробітника, то підвищення зарплати на 600 грн на місяць — це майже нічого. Проте саме стільки в середньому коштує корпоративний поліс ДМС (5-7 тис.грн на рік). Роботодавець, розуміючи, що заробітні фонди не безрозмірні, схильний обирати додаткові бонуси у вигляді ДМС. Та й найманий працівник більше це цінує.

БІЗНЕС. Оплачене здоров’я. Чи працює медичне страхування

 

На ринку вже сформувалися стандарти медичних полісів. У всіх страховиків вони приблизно однакові. Типовий договір ДМС у більшості працюючих українських страхових компаній покриває основні поширені захворювання. Виняток становлять лише невиліковні або важко виліковні захворювання. Наприклад, онкологія, деякі серцево-судинні хвороби, туберкульоз та інші. Наповнення поліса може бути різним. Найзатребуваніша складова поліса ДМС — це амбулаторно-поліклінічна допомога. Її включено до більшості страхових програм. Рівень клінік, в яких застрахована особа може отримувати медичні послуги, залежить від типу програми і безпосередньо впливає на її вартість. Чим вищий рівень клінік, тим дорожчий страховий поліс.

За час існування добровільного медичного страхування деякі страховики вже накопичили колосальний досвід роботи в цьому напрямку і продовжують його оптимізувати. Страхові продукти з часом ставатимуть простішими і зрозумілішими. Розширюється база медичних установ, які можуть співпрацювати зі страховими компаніями, і вони постійно працюють над поліпшенням сервісу.
Наша статистика підтверджує тенденцію до зростання попиту на медичне страхування. За перше півріччя поточного року, у порівнянні з показником аналогічного періоду 2017 р., кількість застрахованих за програмами ДМС збільшилася на 22%.

БІЗНЕС. Здоровий оптимізм. Чи є майбутнє у приватної медицини

 

На цьому тлі ми також помічаємо зростання інтересу до медичного страхування з боку фізичних осіб. Цифри говорять, що кількість таких застрахованих за програмами ДМС впродовж останнього року збільшилася на 58%. Цікавляться страхуванням насамперед ті, хто вже мав досвід корпоративного страхування і на собі відчув всі його переваги. В українських реаліях не кожен здатен ефективно організувати медичні послуги для себе або для своїх близьких. Фінансування й організація швидкої та ефективної медичної допомоги — ці дві потужні функції і роблять ДМС привабливим інструментом.

Журнал БІЗНЕС: ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал

Дополнительная информация

  • Имя Фамилия: Сергій Майстренко
Прочитано 83 раз
Рубрика: Персоналії
Другие материалы в этой категории: « “Ринок землі без всіляких обмежень — це неприпустимий сценарій”
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
NOT ROOT---counter < 0 ---not Root, not-buy, counter fail---9---0

1331 cover business

UBF_ukr
корпоративна безпека
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« November 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.