Необхідність впровадження ринку землі як фактору економічного зростання та підтримки розвитку сільських територій є незаперечною, вважає Максим Мартинюк, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.

Попри те що в юридичній площині ми мало наблизилися до ринку землі, безмежно тішить, що ми все ж таки пройшли великий шлях.

Ще три роки тому того, хто заговорив би про скасування мораторію, фігурально кажучи, спалили б біля стовпа на великому вогнищі. Натомість зараз ця тема генерує предметні дискусії, люди почали чути один одного. Хтось виступає за ринок, хтось проти, але це аргументи, а не крики.

Необхідність впровадження ринку землі як фактору економічного зростання та підтримки розвитку сільських територій є незаперечною. Однак узгоджена позиція — не лише міністерства, але й уряду в цілому і прем’єр-міністра особисто — полягає в тому, що ринок землі без всіляких обмежень — це неприпустимий сценарій. Він призведе до неконтрольованих і здебільшого негативних наслідків для села. Натомість уряд віддає перевагу моделі ринку, яка забезпечила би формат, в якому землею володітимуть, купуватимуть чи продаватимуть ті, хто на ній безпосередньо хоче працювати. Сільськогосподарська земля не має стати способом приховування капіталу, накопичення заощаджень. Також ринок землі не повинен сформувати прошарок рантьє, які нічого не роблять, а живуть завдяки здачі цієї землі в оренду. Ринок землі має підсилити дрібних виробників, для яких ця земля (100-200 га) могла б стати заставою в банку.



І уряд, і Мінагрополітики проти продажу землі іноземцям і взагалі великим компаніям. По-перше, за корпоративними правами компанії можна заховати будь-якого нерезидента. По-друге, ми фокусуємося на підтримці дрібних та середніх гравців.



Якщо говорити про продаж громадянам — він також не буде безконтрольним. Максимальний обсяг в одні руки можна обговорювати: це може бути й 100 га, й 300 га. Зараз робочий варіант, на якому ми зупинились, — 200 га. Також ми виступаємо за дискримінаційний податок на перепродаж, щоб упередити спекуляції землею. Тобто якщо ти купив ділянку і за рік продав, то заплати, будь ласка, 50% від суми продажу.



Взагалі, про ринок землі йдеться не в контексті купівлі-продажу. Земля, як і будь-який засіб виробництва, має бути повноцінно включена в економічний обіг і економічне життя галузі.

Міністерство вважає, що найкраще, звичайно, проголосувати Закон “Про обіг земель сільськогосподарського призначення”, визначити правила гри і запустити ринок. Але я не можу дати прогноз, коли це відбудеться, оскільки зараз це питання в парламенті не обговорюється.

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