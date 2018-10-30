Глобальні кліматичні зміни, що призводять до скорочення виробництва сільськогосподарської продукції, вимагають серйозної адаптації сільського господарства до нових умов. Вихід в цьому випадку один — підвищувати ефективність та відповідальність агробізнесу там, де це можливо, вважає начальник департаменту корпоративного страхування акціонерної страхової компанії “ІНГО Україна” Сергій Кривошеєв.

Кліматичні зміни, що відбуваються по всьому світу, неабияк впливають на економіку. Й економічні наслідки зміни клімату відчувають на собі насамперед аграрії. Наприклад, за прогнозами Мінсільгоспу Німеччини, у поточному році врожайність пшениці в країні буде меншою, ніж зазвичай. Валовий збір зменшиться до 24,6 млн/т, або на 7,5%, у порівнянні з показником минулого року. Європейське агентство з моніторингу аграрних ресурсів (MARS) оцінює врожайність пшениці у Німеччині в 77,8 ц/га (торік — 80,9 ц/га, в середньому за останні п’ять років — 78,1 ц/га). У Скандинавії, країнах Балтії, Польщі, частині Росії та України (до довгострокового середнього врожаю) через посуху та пожежі втрачено 5-30% врожаю зернових.

І це лише перші прояви змін. Очікується зростання частоти інших екстремальних погодних явищ, таких як град, сильні вітри та зливи в окремих регіонах Європи. В Україні ми також досить сильно відчуваємо розбалансування погодних умов. Критично високі температури влітку, що чергуються з потужними зливами та градом, і зима з переходами від плюсових до дуже низьких температур.

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За останні 20 років в Україні змінився ритм сезонних явищ — випадання снігу, весняні паводки та початок цвітіння. Погодні умови стають жорсткішими. Прикарпаття та Закарпаття страждають від збільшення кількості паводків, а у південних регіонах фіксуються дуже серйозні посухи. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, зараз територія посівних площ, які потребують епізодичних поливів, оцінюється у 90%.

Початок цього року запам’ятався негативними подіями на аграрному ринку і більшість з них були пов’язані з погодою. Ми зіткнулися спочатку з м’якою, але затяжною зимою, а потім зі стрімкою весною. Посівна кампанія пройшла за несприятливих умов та в дуже стислі строки. Протягом весняної вегетації на більшості території України не було зафіксовано жодного дощу. В південній та східній частинах Україні вже у травні спостерігався дефіцит доступної вологи. Рослини споживали вологу, яка сформувалася після танення снігового покриву. Більшість агротрейдерів вважають, що тиск на галузь буде лише посилюватися і зовсім скоро аграрії опиняться у вкрай несприятливому становищі. Вже зараз вони відзначають велику кількість опадів взимку, а потім відсутність вологи протягом вегетаційного періоду, коли вона дуже потрібна. Великий стрес викликають у рослин і різкі коливання температур, які вночі можуть становити 16⁰С, а вдень сягати 35⁰С.

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Таким чином, глобальні кліматичні зміни, що призводять до скорочення виробництва сільськогосподарської продукції, вимагають серйозної адаптації сільського господарства до нових умов. Вихід в цьому випадку один — підвищувати ефективність та відповідальність агробізнесу там, де це можливо. А в інших випадках захищати фінансові ризики перевіреними сторіччями методами. В тому числі і за допомогою страхування, яке дозволяє господарству відновити свої втрати в результаті настання випадку.

Наприклад, страхова компанія “ІНГО Україна” вже багато років пропонує найрізноманітніші програми для захисту посівів та врожаю різних культур. Зазвичай найчастіше аграрії страхують зернові культури, соняшник, ріпак, кукурудзу тощо. Також можна страхувати тепличні господарства, овочі відкритого та закритого ґрунту, тварин, багаторічні насадження (сади та виноградники), сільгосптехніку, нерухомість, спеціальне обладнання, товари на складах чи елеваторах.

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