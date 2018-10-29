“В Україні, на жаль, ще немає високої культури споживання органічної продукції”

Плануємо запустити серію продуктів SMART Food (“Розумна їжа”) — батончики з горіхами та ягодами, тому що для нас важливо, щоб якнайбільше споживачів усвідомили користь вживання органічної продукції, заявляє Світлана Віязловська, генеральний директор групи компаній BIO FARM ORGANIC.

— Чому ви прийняли рішення створити компанію з виробництва саме органічної продукції?

— Маючи великий досвід в аграрному виробництві, відвідуючи міжнародні спеціалізовані форуми, ми відчули актуальність і своєчасність саме органічного землеробства, свідомого і дбайливого ставлення до природних ресурсів.

Ідея органічного виробництва полягає у повній відмові від застосування ГМО та антибіотиків, отрутохімікатів та мінеральних добрив. Це призводить до підвищення біологічної активності ґрунту, відновлення балансу поживних речовин. Таким чином, підсилюються відновлювані властивості ґрунту, нормалізується робота живих організмів, відбувається приріст гумусу і у підсумку підвищується врожайність сільськогосподарських культур. Результатом органічного виробництва є екологічно безпечна продукція. Тому ні в мене, ні в моїх партнерів не було сумнівів, що компанія займатиметься саме виробництвом органічної продукції.

— Що собою представляє BIO FARM ORGANIC зараз?

— BIO FARM ORGANIC досить “молодий” бізнес — його було засновано у грудні 2015 р. у м.Вінниця. Це група компаній, яка розвиває різні напрямки діяльності: органічне рільництво, картоплярство, ягідництво і бджільництво. Компанія займається професійним вирощуванням, доробкою, зберіганням і експортом саме органічної продукції.

— Який у компанії земельний банк?

— Ми взяли в оренду землі, які не оброблялися впродовж 12-20 років. І зараз у нас в розпорядженні 2 тис.га сертифікованих під органічне виробництво земель. Під органічне рільництво відведено 90% земельного банку у Житомирській та Вінницькій областях.

— Які види органічних культур вирощуєте?

— Зернові, круп’яні, зернобобові та технічні культури, а саме: пшеницю, жито, ячмінь, овес, просо, льон, нут, маш. Ми охоче експериментуємо. І, наприклад, торік відправили на експорт такі нішеві культури, як коричневий льон, спельту, чорний кмин, чечевицю та інші. Крім того, спробували вирощувати енотеру — багаторічну квітучу олійну культуру, яку використовують фармацевтичні та косметологічні компанії.

— Яке співвідношення традиційних й експериментальних культур у вашому портфелі?

— 50% на 50%. Кожна культура потребує, так би мовити, “примірки” для місцевих умов вирощування. Адже в Україні, на відміну від південних країн, наприклад, менша інсоляції і більше опадів. Тому в компанії є багато демо-ділянок, де ми висаджуємо експериментальні культури і спеціалісти компанії вивчають їхнє виробництво. При вирощувані органічних культур заборонено використовувати отрутохімікати для боротьби з бур’янами, шкідниками та хворобами рослин, а також мінеральні добрива синтетичного походження. Тому захищаємо рослини переважно препаратами натурального походження, а для живлення ґрунту й рослин використовуємо новітні технології ЕМ (ефективні мікроорганізми).

Впроваджуючи технології органічного землеробства, застосовуємо технології сівозміни, сидерації, біологічного контролю шкідників (біопестициди) та родючості ґрунтів (мікробні добрива), безорного землеробства, мульчування та компостування. Органічне виробництво ми будуємо на принципах пермакультури (система ведення сільського господарства, заснована на взаємозв’язках природних екосистем. — Ред.), біодинамічного та природного землеробства.

— Чи використовуєте добрива для вирощування органічної продукції і які саме?

— Власне, виробництво органічних добрив стало ще одним напрямком бізнесу компанії. Вермикультура (біотехнічна дисципліна про компостних черв’яків в органічному субстраті) й отримання органічних добрив на основі переробки різних органічних відходів — новий і цікавий напрямок. Зараз ми проходимо реєстрацію препарату “Гумірайз”, багатого мікроелементами, гуміновими і фульвіо-кислотами. Ми застосовуємо цей препарат у себе у виробництві і спостерігаємо дуже хороший ефект. Тому просуваємо на ринку “Гумірайз” під нашим брендом. Тобто компанія постійно шукає якісь інноваційні продукти, що будуть цікавими для органічного землеробства як для внутрішнього, так і для зовнішнього ринку.

— Які ще інноваційні рішення застосовуєте? І в чому вони полягають?

— Цього року компанія вперше застосувала на площі 500 га технології ЕМ, які самі по собі є інноваційним та ефективним рішенням для органічного землеробства. Це прості у застосуванні препарати, що сертифіковані згідно зі стандартами ЄС. Ці препарати працюють завдяки живим мікроорганізмам, які відновлюють родючість ґрунтів та покращують здоров’я рослини, придушуючи патогенну мікрофлору.

— Як працюють та впливають на ґрунт ці мікроорганізми?

— Вони діють на молекулярному та клітинному рівні, забезпечуючи імунітет рослини та здоровий ґрунт, змінюють середовище для кращого проходження біологічних процесів в ґрунті та в самій рослині. Тому поточного року на посівах соняшнику в період дозрівання ми не зафіксували ураження хворобами, як у наших колег.

— Чому вирішили займатися ще й бджільництвом?

— Для розвитку цього напрямку є належні природно-кліматичні умови, достатня кількість медоносів у лісах, лугах і степах. Компанія виробляє мед різних ботанічних сортів та інші цінні органічні продукти бджолиного гнізда. Виробничі ділянки органічного бджільництва компанії займають вигідне географічне положення, яке віддалене від промислових територій на 10 км. Органічний мед не містить антибіотиків, пестицидів, ГМО. Якість та технологія виробництва продукції бджільництва нашої компанії підтверджена незалежним міжнародним органом з перевірки органічних продуктів IOAS та іншими міжнародними стандартами.

— Зараз значні обсяги органічної продукції, що виробляється в Україні, експортуються. Ви теж реалізуєте свою продукцію на зовнішній ринок?

— Так. Ми експортно орієнтована компанія. В Україні, на жаль, ще немає високої культури споживання органічної продукції, тоді як в Центральній Європі попит на неї досить великий і перевищує пропозицію. Тому компанія експортує товар до Німеччини, Швейцарії, Нідерландів. Взагалі, ми побачили, що трейдери зацікавлені у придбанні якісної органічної продукції не менше, ніж ми у її продажі. Зрозуміло, що їм вигідніше завезти, наприклад, енотеру не з Ефіопії і чорний кмин не з В’єтнаму, а з України. Крім європейського ринку ми розглядаємо можливість експорту продукції на ринки Об’єднаних Арабських Еміратів, Японії та інших країн.

— Які ще напрямки розвиваєте чи, можливо, плануєте розвивати?

— Крім згаданих напрямків ми також розвиваємо виробництво ягід, зокрема суниці й голубики.

Взагалі, компанія постійно перебуває у творчому пошуку. Деякі ідеї підказують клієнти. Наприклад, нещодавно надійшло замовлення вирощувати органічні квіти для чаїв. Також плануємо розвивати вирощування органічних конопель. Для цього отримуємо дозвільну документацію. Треба сказати, що протеїнові добавки, які роблять з ядра цієї рослини, користуються значним попитом, тим паче органічні. Це важливий продукт для людей, які ведуть здоровий спосіб життя.

Також плануємо запустити під своїм брендом серію продуктів SMART Food (“Розумна їжа”) — батончики з горіхами та ягодами. Для нас важливо, щоб якнайбільше споживачів усвідомили користь вживання органічної продукції, адже від цього залежить здоров’я населення та стан екосистеми в цілому.