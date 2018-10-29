Використання стабілізаторів азоту сприятиме отриманню додаткового врожаю і зменшить вплив на навколишнє середовище

Якщо не можна вплинути на вартість азотних добрив, то чи не варто спробувати керувати доступністю внесеного азоту в ґрунті? Так міркують агрономи розвинених країн, коли йдеться про роботу інгібіторів нітрифікації. Адже застосування таких препаратів підвищує ефективність використання азоту з органічних та мінеральних добрив, а отже, покращує технологію вирощування великих врожаїв.

Вчені компанії Dow, яка, нещодавно об’єднавшись з DuPont, стала частиною Corteva Agriscience™, сільськогосподарського підрозділу DowDuPont, вже понад 40 років займаються розробками інновацій у цій сфері. Про виведення на ринок нового продукту та його ефективність БІЗНЕСу розповів Руслан Ткачук, менеджер з маркетингу Corteva Agriscience™ в Україні

— Який механізм дії інгібіторів в цілому?

— Відомо, що навіть за умови внесення надвисоких норм азотних добрив рослина використовує для свого росту не більше 50-55%. Втрати азоту в сільському господарстві виникають внаслідок процесів нітрифікації — утворення NO 3 , якому властиве промивання, та денітрифікації — утворення парникових газів. В цілому, обсяг азоту в нітратній формі, що потрапляє у водні ресурси, складає мільйони тон на рік. Тому й виникла спочатку ідея, а потім і доцільність вибіркового пригнічення процесу нітрифікації, або, іншими словами, стабілізації азоту в доступній для рослин амонійній формі. Простіше кажучи, інгібітори зменшують втрати азоту. Більше азоту залишається у верхніх шарах ґрунту, отже, його доступність для рослин у пізніші фази росту та розвитку значно зростає.

— А для яких культур потреба в інгібіторах є найбільшою?

— Інгібітори нітрифікації широко застосовуються в сільському господарстві разом із мінеральними та органічними добривами для таких культур, як кукурудза, рис, пшениця, бавовна, ріпак, овочеві культури тощо.

Коли агрогосподарство несе високі витрати на технологію вирощування, особливо на забезпечення рослин азотом, його зацікавить продукт, що сприятиме збереженню кількості доступного азоту в ґрунті. Щоб зменшити втрати азоту, господарства широко застосовують добрива, що вміщують азот в амонійній, амідній та аміачній формах. Але природний процес нітрифікації не зупинити, тому для більшості аграріїв необхідність використання стабілізаторів азоту — це суто прагматичне рішення, адже інгібітор нітрифікації дозволяє стабілізувати споживання азоту рослинами у необхідні фази росту та виростити здоровіші рослини, досягти високих показників врожайності, та в підсумку отримати більший прибуток. Водночас зростає кількість компаній, які думають про майбутні покоління і про глобальні екологічні наслідки.

— Вчені компанії вже понад 40 років займаються розробками в цій сфері. Яка найновіша з них? Чи доступна вона на українському ринку?

— Інгібітор нітрифікації N-Лок™ Макс (на основі Оптинайт™технології) вже зареєстрований в Україні. Перша партія доступна для застосування вже цієї осені, і значні обсяги продукту плануються для використання весняного сезону 2019 р. Важливо й те, що українським аграріям буде доступна одна з найновіших формуляцій препарату (300 г діючої речовини на 1 л), така ж сама як і в Німеччині, Великобританії та деяких інших європейських країнах. Ця формуляція дозволяє використовувати продукт як восени, так і навесні, з аміачною водою, карбамідом, КАСами чи рідкою гноївкою.

— Ця інновація вже зацікавила вітчизняних аграріїв?

— Наразі ми відчуваємо значну зацікавленість від передових господарств та агрохолдингів, які готові стати першими споживачами N-Лок™ Макс, з прицілом насамперед на кукурудзу, а потім на низку інших культур. Впродовж останніх років українські сільгоспвиробники все активніше впроваджують світові тенденції культури землеробства. Представники передових агрокомпаній багато подорожують і вивчають кращі практики, в тому числі практики застосування інгібіторів нітрифікації. Власне, у США дуже поширена технологія Оптинайт™, яка й сформувала попередній стійкий інтерес українських аграріїв до стабілізаторів азоту в ґрунті. Тож ми очікуємо кількох дуже цікавих сезонів. Це буде спільна робота з українськими сільгоспвиробниками задля розуміння та адаптації технології в їхні системи вирощування культур й отримання позитивного результату.

— Як переваги нового продукту можна окреслити в економічних показниках?

— При вартості продукту 750-800 грн./га за роки застосування у США середньостатистичний додатковий врожай кукурудзи становить 5-7%. Це дає можливість отримати 5-7 і більше центнерів з гектара кукурудзи, що забезпечуватиме додаткову виручку у розмірі від 2 тис.грн/га. Звісно, це середні цифри. Хороші показники використання продукту будуть на ріпаку та рисі. Позитивного економічного впливу також варто очікувати завдяки скороченню деяких технологічних витрат та підвищенню якості врожаю.

— Ви радите використовувати цю технологію всім українським виробникам?

— Якщо йдеться про технологічний та економічний аспекти, то на технологію слід звернути увагу передовим господарствам та агрохолдингам. Це рішення для тих, хто використовує 100 кг/га та більше азотних добрив в діючій речовині (як мінеральних, так і органічних); для тих, хто вирощує сільгоспкультури, показники якості яких суттєво залежать від азотних добрив; для тих, хто прагне отримати додаткову врожайність та прибуток з кожного гектара.

Ми також закликаємо всіх сільгоспвиробників замислитися не лише над очевидними результатами своєї діяльності (отримання високих врожаїв з метою прибуткового продажу), але й над питаннями впливу нітратів на навколишнє середовище. Адже чим численнішим буде співтовариство свідомих агробізнесменів, тих, хто зрозуміє потенційні негативні наслідки нераціонального використання ресурсів, тим більше в нас буде шансів запобігти глобальним катаклізмам. Зі свого боку, компанія щороку інвестує понад $1,2 млрд у наукові розробки в сільському господарстві, поставивши собі за мету збагатити життя виробників і споживачів, забезпечивши при цьому розвиток наступних поколінь.

Висновки

Підвищення врожайності сільськогосподарських культур складає 5-7%

Рівень доступного азоту в прикореневій системі зростає на 28%

Втрати азоту через вимивання зменшуються на 16%

На 51% зменшуються викиди парникових газів в атмосферу