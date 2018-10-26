Агросектор завжди вважався однією з консервативних галузей. Здавалося б, нічого складного — сій та збирай. Але на практиці все набагато складніше. Зараз агроринок семимильними кроками наздоганяє інші сектори економіки в сфері застосування ІТ, а за деякими напрямками може дати іншим фору. Хмарний провайдер UCloud не з чуток знає, які ІТ-сервіси користуються популярністю в аграрних компаній. Передовсім сучасний агробізнес — це величезні масиви інформації: результати вимірювання температури повітря, ґрунту, води, збереження й обробка мап сільгоспугідь тощо. Нинішні фермери більше айтішники, ніж хлібороби.

Що може порекомендувати хмарний провайдер фермерам нового покоління? Насамперед варто звернути увагу на систематизацію, обробку та зберігання інформації у базах даних. Масиви інформації, які генерує галузь за сезон, вражають. І таку інформацію простіше зберігати на хмарних ресурсах, тому що можна динамічно змінювати їхній обсяг. Ресурси, що динамічно змінюються, — це колосальна економія з огляду на річні бюджети. Не варто витрачатися на обладнання, адже розширювати потужності можна лише у сезон. Так само “хмара” може дати велику продуктивність, простіше кажучи, обробка даних буде швидшою. Така перевага “хмари” стане в нагоді тим, хто аналізує масиви даних і працює з великими базами.

Наступним must have для аграріїв, як і для будь-якого бізнесу, буде резервування сервісів. У сучасних реаліях дуже складно вберегтися від кібератак та інших інформаційних загроз. Тому резервні копії ІТ-інфраструктури компанії — це правило хорошого тону і гігієни інформаційної безпеки.

Так само “хмара” дозволяє організувати віддалені робочі місця. Даний сервіс — найпопулярніший серед компаній, які мають штат співробітників поза офісом або тих, хто часто перебуває у відрядженні. Віддалений робочий стіл дозволяє підключитися до “робочого сервера” з будь-якої точки планети, маючи лише інтернет. У цілому, хмарні технології дозволяють вирішити величезний пласт завдань — від зберігання даних до розробки і продакшну додатків і збору даних з вимірювальних приладів, які передаються на віддалені ресурси, так чи інакше об’єднані “хмарою” в єдину ІТ-екосистему.

Технічні фахівці UCloud вивчають світові практики застосування технологій у сільському господарстві, які так чи інакше пов’язані з хмарними рішеннями. Можу навести кілька прикладів. Скажімо, RFID, або радіочастотна ідентифікація, що дозволяє автоматично завантажувати і зберігати дані. Наприклад, за допомогою RFID можна маркувати тюки, зберігаючи у мітках інформацію про вологість, вагу, координати GPS. Всі ці дані можна передавати у “хмару” для подальшої обробки.

Інший приклад — фотограмметрія, або процес створення тривимірної моделі об’єкта, сфотографованого в декількох ракурсах. У сільському господарстві фотограмметрія використовується для інвентаризації сільгоспугідь, оцінки посівів. У процесі збору даних для фотограмметрії формується величезний обсяг даних: результати вимірювання сполучних точок, побудови моделей рельєфу тощо. Сформований потік даних необхідно десь зберігати і чимось обробляти.

“Хмара” відкриває величезні горизонти для розвитку сільськогосподарського сектора. І мене тішить думка, що UCloud стоїть біля витоків розвитку ІТ у сфері агро.