Маємо переваги, бо працюємо навіть з найменшими сільгоспвиробниками

Багато банків зараз фокусуються на обслуговуванні клієнтів з агропромислового комплексу. Проте лише одиниці працюють з найменшими сільгоспвиробниками, у тому числі з фізичними особами — підприємцями, а також з представниками особистих селянських господарств. Про особливості мікрокредитування в агросекторі БІЗНЕСу розповів Олександр Китайгородський, начальник управління мікрокредитування Мегабанку.

— З якими агроклієнтами ви працюєте?

— Напрямок мікрокредитування в певному розумінні є унікальністю нашого банку, оскільки дає нам можливість кредитувати таких аграріїв, що зареєстровані як ФОП (фізичні особи — підприємці), саме як бізнесменів, а не фізичних осіб. Тобто аналізуємо бізнес, спираючись на їхню управлінську звітність. У підсумку вони мають доступ до кредитів під 21% річних, що набагато дешевше альтернативних варіантів: кредитів готівкою від інших банків або від небанківських кредиторів. У цьому мікросегменті конкурентів майже не маємо, бо інші банки не бажають працювати з такими клієнтами саме як з бізнесом. Більшість банків починає працювати з аграріями, що обробляють від 300 га або 500 га. Також треба зазначити, що ми працюємо з аграріями, що обробляють й більше 2 тис.га землі (це класичний малий та середній бізнес (МСБ)), тобто маємо досить широке коло клієнтів з різними обсягами бізнесу (виробництва).

— У чому складність роботи з найменшими аграріями? Чому доводиться відмовляти позичальникам?

— Це наявність застави. Хоча ми доволі гнучкі у цих питаннях. До 500 тис.грн можемо надавати без забезпечення. У заставу беремо складські приміщення, сільгосптехніку та особисте майно фермерів (авто, будинки, квартири). Найпоширенішими причинами відмови у кредитуванні є надмірне кредитне навантаження та негативна кредитна історія. Взагалі, середня сума позики по сегменту складає 2,25 млн грн, а середньостатистичний агропозичальник обробляє 700-800 тис.га.

— Існує думка, що класичне кредитування вже посту­пається за популярністю альтернативним продуктам. Який кредитний продукт є найпопулярнішим у аграріїв зараз?

— Це авалювання векселів. Аграрії часто розраховуються векселями з постачальниками, скажімо, насіння, добрив або засобів захисту рослин. Ми їх підтверджуємо (авалюємо) за 2% від суми угоди. Чимало наших клієнтів перейшли із класичного кредитування саме на цей продукт. Хоча багато дилерів, надаючи достатньо тривалу відстрочку, закладають у ціну більшу маржу. Кредитування на обіговий капітал ми надаємо на строк до 12 місяців.

— А що ви можете сказати про інвестиційне кредитування?

— Є і такі продукти, зокрема на придбання сільськогосподарської техніки. Термін кредитування — до 5 років. Позики надаються як на загальних підставах, так і у межах партнерських програм.

— Чи працює ваш банк з аграрними розписками?

— Поки ні, хоча активно придивляємося до цього перспективного інструменту, з яким в Україні працюють лише кілька банків.

— Що відбувається на ринку зараз?

— Зараз аграрії тільки-но зібрали врожай і розмірковують, що робити далі: продавати чи притримати. Відповідно, якщо приймається рішення притримати, то звертаються за кредитуванням на осінню посівну кампанію, що невдовзі увійде до активної фази.

Банківські програми кредитування лишаються цікавими для великих агровиробників. Самі ж банки, хоч і декларують зацікавленість у розвитку фінансування малого та середнього бізнесу, не відмовляються й від надання великих за обсягами кредитних ліній. Докладніше в аналітиці БІЗНЕСу про специфіку кредитування агросектора.