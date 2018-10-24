Чи схожий Юрій Косюк на Дональда Трампа, або Чому ніхто не захищає українських аграріїв

Президент США Дональд Трамп — справжній захисник американських аграріїв. Фермери та скотарі не перший рік залишаються ключовим електоратом Трампа. Більшість з них голосуватиме за республіканців й 6 листопада на проміжних виборах до Конгресу.

Очільник Білого дому до останнього боронитиме інтереси політично значимої групи виборців. Так, у липні цього року Дональд Трамп надав фермерам захист від торгових воєн між США та Китаєм, а точніше — від їхніх наслідків. Адміністрація президента Трампа виділила допомогу у формі прямих грошових виплат і закупівель фермерської продукції для продовольчих фондів у розмірі $12 млрд.

Хто стане “українським Трампом” для наших фермерів

Зараз у парламенті України інтереси фермерів номінально представляє Аграрна партія під керівництвом Віталія Скоцика. У 1996 р. його було визнано кращим топ-менеджером у Великобританії, але незрозуміло, чи знають про це у самій Великобританії. Також незрозуміло, на яких підставах він має намір представляти інтереси українських аграріїв. Адже справжнім лідером українських аграріїв вже понад 15 років залишається Юрій Косюк, власник холдингу “Миронівський хлібопродукт”. Саме він своєю роботою довів, що головним багатством України є чорнозем.

“Миронівський хлібопродукт” — одне з найуспішніших вітчизняних агропідприємств з виробничими потужностями у Нідерландах та Словаччині. Виробництво курятини в Україні під торговими марками агрохолдингу “Наша Ряба”, “Дружба народів”, “Фуа Гра” забезпечує близько 60% ринку, тому за принципом “плати більше податків — отримай більше підтримки” 2017 р. агрохолдингу пана Косюка було виділено 4,2 млрд грн дотацій. Це 30% загальних дотацій, наданих торік державою агропромисловому комплексу.

Проте Юрія Косюка поки змушують виправдовуватися за отримані дотації. А все тому, що він вимагає надто мало і лише для себе, а міг би потягнути за собою всі сільськогосподарські галузі й відкрито лобіювати інтереси українського фермерства та села. Він міг би не менш відкрито вимагати підтримки для всього сільського господарства — найважливішого сектора української економіки.

А ще українські фермери потребують елементарного захисту від рейдерів й бандитів. І тут слід було б подбати про легалізацію вільного носіння зброї, щоб фермери не боялися організувати загони самозахисту (та ще й закликати їх до цього кроку), поки поліція не може захистити ані їх, ані саму себе. Носіння зброї де-факто не заборонене, але багато фермерів просто про це не знають. Зараз вони як ніколи потребують реального лідера та організатора.

Практично в усіх європейських країнах люди, які представляють у владних ешелонах інтереси галузей, є поважними та авторитетними фігурами. Вони впливають на результати голосування значної частини населення, зайнятого у представлених цими лідерами сегментах ринку.

В Україні фактично немає щирого й авторитетного лобіста інтересів селян та фермерів, але він з’явиться обов’язково! За нього проголосують на виборах. Владі така персона теж необхідна. Саме відкритий лобіст села, що не посоромиться публічно вимагати дотацій для аграріїв, міг би 2019 р. дати Петрові Порошенку такі необхідні йому 12-15 пунктів рейтингу. А поки такої людини немає, селянам самим доведеться навмання обирати, за кого голосувати.

Рано чи пізно земля в Україні таки стане товаром. Українським фермерам, існуючим і майбутнім, буде потрібен справжній та авторитетний лобіст у парламенті. З цією роллю легко впорається людина, яка сама є лідером у цій галузі.

В аграрному секторі відомі імена Андрія Веревського (Kernel), Олега Бахматюка (Ukrlandfarming PLC), Олексія Вадатурського (ТОВ “СП “Нібулон”), Юрія Косюка. Є ще з десяток не менш впливових, а радше, й впливовіших персоналій. Кожен з них особисто брав й продовжує брати участь у політиці, але персонально в них не вистачає хоробрості промовити: “Так, я — лобіст українського села”. Причина в тому, що кожен з цих керівників гадає, що для успіху в агросекторі слід бути тихіше й взагалі багато не висловлюватися. Тому вони й зникають кожен поодинці, як нещодавно заарештований Євген Сігал.