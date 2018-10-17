— Останнім часом кількість рейдерських захоплень підприємств, особливо в аграрній сфері, а також спроб захоплення майна державних підприємств настільки збільшилася, що питання захисту права власності набуло загальнодержавного значення і стало питанням стабільності економіки та інвестиційного майбутнього держави.

Формально ст.41 Конституції України гарантує, що “ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним”. На практиці — випадки рейдерських захоплень вимірюються сотнями за рік. А це мільярди втрат (гроші, час, емоції) бізнесу на захист своїх активів і переспрямування державних структур на вирішення питань, яких взагалі не існує в правових країнах.

Без вирішення проблеми гарантованого захисту права власності інвесторів і громадян сталий розвиток країни неможливий. Всі інструменти для цього у держави є. Закон дозволяє забезпечити захист прав будь-якого громадянина країни та бізнесу. Але... не працює.

Необхідні практичні кроки за участі бізнесу у взаємодії з парламентом, керівниками правоохоронних органів, великими бізнес-асоціаціями і діловою пресою. Треба створювати бізнес-групи і лобіювати закони, спільні робочі групи з правоохоронними органами, розвивати платформу ділового бізнес-видання (медіахолдингу), на базі якого активний бізнес спочатку захистить себе, а потім забезпечить стратегічний розвиток країни. Відсидітися не вдасться. Залишається або виїхати з країни (багато хто так і робить), або виділити безцінний особистий час, енергію, гроші на побудову успішної країни. Зрозуміло, що окремо один від одного ані великий бізнес, ані малий не зможуть захистити права власників активів або глобально змінити українську економіку. Занадто вони взаємопов’язані. Добре, що бізнес це усвідомив.

БІЗНЕС 100 — це реальна ініціатива, здатна змінити нашу країну, зробити її економічно успішною. Вона вже залучила низку успішних бізнесменів України. Якщо ми самі не зможемо побудувати країну, в якій живуть наші діти і житимуть наші внуки, хто зробить це за нас?

Я і мої партнери підтримуємо ініціативу БІЗНЕС 100, тому приєдналися до неї. У нас є всі складові для успіху: успішні люди з величезним бізнес-досвідом, шановане ділове ЗМІ та наше бажання жити у правовій та економічно розвиненій державі.