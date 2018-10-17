— Зараз часто виникають питання: чи варто розвивати бізнес в Україні, чекати тут на інвестиції і чи не простіше перевезти бізнес за кордон? Часто це не простіше, а часом і неможливо зробити. Деякі бізнеси можна перенести до іншої країни, а деякі — ні. Візьмемо для прикладу галузь, яка зараз приносить країні валютну виручку — сільське господарство. Сільське господарство не вивезеш за кордон, ним треба займатися тут. Тому, безумовно, потрібно боротися за поліпшення інвестиційного та ділового клімату в Україні.

Якщо бізнес-асоціації, окремі компанії, об’єднання почнуть більше говорити про наявні в країні проблеми, то вони будуть вирішені. Не секрет, що рішення низки проблем стало частиною вимог МВФ, з якими уряду доводиться рахуватися. А чому так сталося? Тому, що бізнес активно говорив про ці проблеми. Громадянське суспільство зараз дуже сильне, його чують. Взяти хоча б таке явище, як “маски-шоу” силовиків у компаніях. Так, проблема до кінця не вирішена, але це вже залишки у порівнянні з тим, в яких обсягах подібна практика застосовувалася раніше. Бізнес багато про це говорив, голосно вказував на наявні факти. Об’єднавшись, бізнес зможе побороти залишки старої системи.

Коли в країні є сильний бізнес і сильне громадянське суспільство, державу можна і не залучати для вирішення низки завдань. І це нормально. Такі реалізовані бізнесом проекти, як “Український дім” у Давосі, безумовно, підвищують репутацію країни. Інвестори, перебуваючи на WEF й відвідуючи там “Український дім”, розумітимуть, що Україна вийшла на певний рівень. Це для них сигнал, щоб зацікавитися і зробити для себе певні висновки.

Ба більше, в Україні вже є перші спроби компаній працювати “по-білому”. І про це необхідно постійно говорити. Підприємці мають бачити, що перші успішні приклади вже є. Масовий перехід бізнесу до роботи “по-білому” станеться, коли буде вирішено низку завдань. Коли держава, наприклад, зведе до мінімуму втручання в бізнес. Коли прозорість компаній припинять використовувати проти них же. Потрібні податкова й митна реформи. Важливо також, щоб компанії, які вже працюють “по-білому”, ділилися своїм досвідом. Щоб у бізнесу були налагоджені тісні горизонтальні зв’язки.

У сукупності все це працюватиме на спільні цілі — підвищення інвестиційної привабливості України та поліпшення умов ведення бізнесу в країні.