Юрий Мавродиев: «В профессии строителя меня всегда привлекало созидание»

На протяжении последних пятнадцати лет он возглавлял подрядные организации, воплотившие в жизнь уникальные коммерческие и жилые объекты. Профессиональный и жизненный девиз этого человека звучит так: «Лидер рынка тот, кто умеет создавать людям комфорт». Оставив должность руководителя ООО «Алекса Групп», Юрий Иванович продолжает заниматься любимым делом, желая удивлять киевлян и жителей области инновационными проектами. В интервью нашему изданию он поделился профессиональными планами на будущее, спрогнозировав развитие строительной отрасли столицы и городов-сателлитов в 2018 году.

— Вы являетесь экспертом-практиком, прогнозы которого относительно развития отрасли всегда сбываются. Сколько объектов Вы построили за свою профессиональную деятельность?

— В моем профессиональном активе более полумиллиона сданных в эксплуатацию квадратных метров жилой недвижимости и не менее двух десятков коммерческих проектов, таких как гостиницы, супермаркеты, торговые и офисные центры. Каждый из них мне дорог, поскольку в каждый я вложил душу. Для меня строительство всегда было прежде всего процессом созидания, а уж потом бизнесом. Я стремился к творческому развитию в процессе созидания, старался реализовать какие-то новые концептуальные, архитектурные идеи. Убежден в том, что лидером рынка является не тот, кто построил и продал большее количество «квадратов». Фаворит тот, кто способен создавать людям комфорт во всех ценовых сегментах жилой недвижимости. Когда человек радуется своей новой квартире, понимаешь, что частичка этой радости подарена тобой.

— Созидание свойственно любому делу, которым занимается человек саморазвивающийся, творческий. Почему Вас привлекло именно строительство?

— Каждый человек приходит в этот мир с определенными задатками и творческим потенциалом. С юных лет я увлеченно наблюдал за тем, как строятся новые дома, как преображается и растет родной город. А когда на собственном опыте испытал, как творческие и физические усилия трансформируются в новое, красивое здание, которое становится частью города на долгие годы, — это было непередаваемое чувство! Ты понимаешь, что благодаря твоей работе развивается район, город, наблюдаешь, как они меняются. Ты чувствуешь себя нужным обществу, и это чувство дает огромную энергию для дальнейшей работы.

— К строительству каких объектов больше лежит ваша душа — жилых или коммерческих?

— С точки зрения профессионального интереса, любой из объектов требует максимальной отдачи и творческого подхода. Нельзя что-то строить со спущенными рукавами. Если же подходить к вопросу сугубо с инженерных позиций — возведение жилья не является чем-то сложным. Мне больше нравилось строить объекты меньших размеров, но с более сложной инженерией и узнаваемой архитектурой, например гостиницы. При возведении таких объектов можно реализовать все свои мечты и фантазии! Не менее интересны проекты возведения производственных объектов, где строительство является неотъемлемой частью сложного технологического процесса. Возвращаясь к теме жилой недвижимости, я всегда старался браться за комплексные проекты, требующие работы с генпланом, создания соответствующей транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры — всего того, что обеспечит людям комфорт и максимальное удобство. С радостью брался за объекты в центральной части Киева, так как при их возведении, необходимо было вписать новое здание в историческую архитектуру, подобрать подходящие фасадные материалы, интегрировать объект, решить сложные задачи инженерного обеспечения возводимых объектов.

— Несмотря на сложную экономическую ситуацию, рынок недвижимости Киева и городов-сателлитов более-менее стабилен. Можете ли дать свой прогноз на 2018 год?

— Спрос на недвижимость в Киевской области будет по-прежнему выше, чем в столице. Наибольшим спросом продолжат пользоваться жилые объекты, от которых до столицы не более чем 15—20 минут езды на личном транспорте. Проще говоря, это жилые комплексы, находящиеся в 5—15 км от Киева. В городах-сателлитах существенно ниже стоимость земли, при этом свободных площадей под застройку гораздо больше. Это позволяет реализовывать крупные проекты с оптимальной себестоимостью и невысокой ценой продажи. Застройщик имеет возможность прокладывать собственные инженерные сети, обеспечивая независимость от городских коммуникаций, планировать и реализовывать транспортную, придомовую инфраструктуру, определять правильное место для возведения детских садов и школ. Кроме того, на данный момент компании сталкиваются с еще одним вызовом — следует обеспечить в перспективе экологическую чистоту питьевой воды путем строительства собственных очистных сооружений, а также уделить особое внимание утилизации мусора.

— Можете коротко поделиться своими профессиональными планами на будущее?

— Я пока не хочу говорить о будущем. Скажу одно — каждый человек должен реализовывать себя, используя накопленный опыт и знания. Идеи, безусловно, есть. В свое время я презентую каждый из новых проектов. Все они индивидуальны и даже уникальны. Есть идеи по реализации проектов с полным циклом инфраструктуры, собственными инженерными сетями. Главный акцент делается на экологической чистоте не только самого строительства, но и места размещения объектов. Такая работа ведется, рассматриваются потенциальные территории.