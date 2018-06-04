«Сохранение окружающей среды – вызов, с которым сегодня сталкиваются строители»

На протяжении последних пятнадцати лет Юрий Мавродиеввозглавлял подрядные организации,реализовавшие уникальные коммерческие и жилые объекты в столице и пригороде.Оставив должность руководителя ООО «Алекса Групп»в 2018 г.,он продолжает заниматься любимым делом, желая удивлять горожан инновационными строительными проектами.В интервью БИЗНЕСуэксперт поделилсяпрофессиональными планами и спрогнозировал дальнейшее развитие строительной отрасли.

— Сколько объектов вы построили за свою деятельность?

— В моем профессиональном активе более полумиллиона сданных в эксплуатацию квадратных метров жилой недвижимости и не менее двух десятков коммерческих проектов, таких как гостиницы, супермаркеты, торговые и офисные центры. Для меня строительство всегда было, прежде всего, процессом созидания, а уж потом — бизнесом. По этому, а каждый объектя вложил душу. В своей деятельности я всегдастремился к творческому развитию, старался реализовать какие-то новые концептуальные архитектурные идеи. Я убежден, что лидером рынка является не тот, кто построил и продал большее количество «квадратов», а тот, кто способен создавать людям комфорт во всех ценовых сегментах жилья. Когда человек радуется своей новой квартире, понимаешь, что частичка этой радости созданатобой.

— Расскажите, чем вас привлекло и продолжает привлекать строительство?

— Каждый человек приходит в этот мир с определенными задатками и творческим потенциалом.Мой интерес к этой отрасли появилсярано. С юных лет я увлеченно наблюдал за тем, как строятся новые дома, как преображается и растет родной город. А, когда на собственном опыте испытал, как творческие и физические усилия трансформируются в новое, красивое здание, которое становится частью города на долгие годы, то ощутил непередаваемое чувство!Я видел, как благодаря моейработе развивается район и меняется город. Ячувствуюсебя нужным обществу, и это чувство дает огромную энергию для дальнейшей работы.

— К строительству каких объектов больше лежит ваша душа — жилых или коммерческих?

— С точки зрения профессионального интереса, любой из объектов требует максимальной отдачи и творческого подхода. Нельзя что-то строить со спущенными рукавами. Если же подходить к вопросу сугубо с инженерных позиций, то возведение жилья не является чем-то сложным. Больше всего мне нравилось строить объекты не большихразмеров, но с более сложной инженерией и узнаваемой архитектурой, например гостиницы. При возведении таких объектов можно реализовать все свои мечты и фантазии.Также не менее интересны для меняпроизводственныеобъекты, где строительство является неотъемлемой частью сложного технологического процесса.

Что касается жилой недвижимости, то я всегда старался браться за комплексные проекты, требующиеработы с генпланом, создания соответствующей транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры, — всего того, что обеспечивает жителям комфорт и максимальное удобство.Я охотно брался за объекты в центральной части Киева, так как при их возведении, необходимо было вписать новое здание в историческую архитектуру, подобрать подходящие фасадные материалы, интегрировать объект ирешить сложные задачи инженерного обеспечения.

— Поделитесь своими профессиональными планами на будущее?

— Я исхожу из того, что каждый человек должен реализовывать себя, используя накопленный опыт и знания. По этому, планирую и далее заниматься строительными проектами. Идеи есть, и все они индивидуальны и уникальны. В частности, есть идеи по реализации проектов с полным циклом инфраструктуры, собственными инженерными сетями, где главный акцент делается на экологической чистоте не только самого строительства, но и места размещения объектов. Такая работа ведется, рассматриваются потенциальные территории.

— Спрогнозируйте, как будет развиваться рынок недвижимости Киева и городов-сателлитовв 2018 г.?

— Спрос на недвижимость в Киевской области будет по-прежнему выше, чем в столице. Наибольшим спросом будутпользоваться жилые объекты, находящиеся в 5-15 км зоне от Киева (не более чем 15—20 минут езды на личном транспорте). В городах-сателлитах существенно ниже стоимость земли,при этом свободных площадей под застройку гораздо больше. Это позволяет реализовывать крупные проекты с оптимальной себестоимостью и невысокой ценой продажи. Застройщик имеет возможность прокладывать собственные инженерные сети, обеспечивая независимость от городских коммуникаций, планировать и реализовывать транспортную, придомовую инфраструктуру, определять правильное место для возведения детских садов и школ. Стоит отметить, что сегодня строительные компании сталкиваются с еще одним вызовом — сохранением окружающей среды.Им следует обеспечить экологическую чистоту питьевой воды путем строительства собственных очистных сооружений, а также уделить особое внимание утилизации мусора.