“Інститут здоров’я рослин”: від науки до технології

Сільське господарство — одна з найперспективніших галузей економіки України. У майбутньому вона має реальні можливості стати головним джерелом прибутку для країни, робочих місць — для українців, якісної продукції — для харчування та синтезу різних речовин, а також необмеженим полем для інвестицій.

Одночасно інтенсивність використання природних ресурсів та складна екологічна ситуація призводять до виснаження ґрунтів і загальної забрудненості екосистеми України. Тому розвивати агроіндустрію необхідно в контексті ощадливого землеробства та інноваційних підходів. Вирішити ці питання і побудувати якісно нову стратегію розвитку сільського господарства покликаний “Інститут здоров’я рослин”, який 7-8 червня відкриває у Черкасах ГК “Укравіт”. “Інститут здоров’я рослин” — унікальний проект, який допоможе аграріям будувати свій бізнес на основі інноваційних наукових методик. Це перша в Україні наукова платформа світового рівня, яка здатна вирішити проблеми аграрного сектора і захистити екологію нашої країни. Для цього в його діяльності буде поєднано декілька напрямків: наукова робота, агробіологічний сервіс, навчально-наукова діяльність та екологічний напрямок.

“Сільське господарство — відновлювана галузь, яка дозволить людям майбутнього виробляти практично будь-що. Використовуючи її як базу сировини, можна працювати у сферах фармацевтики, мікробіології, біохімії, відновлюваної енергетики, виробництва будівельних матеріалів і багатьох інших”

Науковий напрямок “Інституту здоров’я рослин” об’єднуватиме найкращих вчених зі світовим досвідом, які працюють у сферах фундаментальних та прикладних досліджень. Основні вектори роботи — вплив на рослини, ґрунт, мікробіоту та навколишнє природне середовище діяльності людини і розробка рекомендацій для мінімізації негативних явищ в сільському господарстві України. Агробіологічний сервіс забезпечуватиме експериментальну підтримку наукових досліджень. Крім того, він пропонуватиме нову технологію співпраці з агросектором: фахівці “Інституту здоров’я рослин” аналізують ресурси господарств, розробляють комплексні системи вирощування і захисту культур, здійснюють моніторинг розроблених систем, перевіряють якісні та кількісні показники врожаю, оцінюють ефективність застосованих систем, коригують їх і формують нові на наступний рік.

Перед застосуванням системи тестуються в унікальному демоцентрі, що об’єднує комплекс підземних теплиць, фітотронних кімнат та сучасних кліматичних камер і дозволяє проводити дослідження з рослинами, моделюючи різні кліматичні умови, впродовж усього року.

В рамках навчальнонаукової діяльності “Інститут здоров’я рослин” надаватиме гранти та персональні стипендії для створення інноваційних проектів. У найближчому майбутньому Інститут стане осередком Спілки агронауковців України, яка об’єднає найкращих вчених галузі для спільної роботи.

Важливою складовою діяльності Інституту є екологічний напрямок. Робота у цій сфері спрямована на відновлення родючості земель, збереження ресурсів і моніторинг метаболізму шкідливих речовин в агробіоценозі. З огляду на це форматом роботи Інституту є Green Chemistry. Це — прогресивний підхід, який передбачає зменшення виробництва і використання шкідливих речовин. Найперспективнішим напрямом розвитку Green Chemistry є синтез хімічних речовин не з нафти, а з відновлюваної сировини.

Зараз Інститут працює у тестовому режимі і веде спільні проекти із зарубіжними НДІ у форматі “наука без кордонів”.