Як віртуальна реальність дозволяє реальному бізнесу збільшувати продажі

Ринок технологій віртуальної (VR) та доповненої (AR) реальності розвивається дуже динамічно. Водночас сильно зростає попит на рішення для бізнесу, а відповідно є і потреба у кадрах, що мають навички для створення найкращого контенту та продуктів. Передусім це програмування, 3D-моделювання, анімація, робота з ігровими движками.

Ми понад три роки займаємося віртуальною, доповненою та змішаною реальностями. Щоб було зрозуміліше: віртуальна реальність — це повністю змодельований цифровий простір. Людина, найчастіше за допомогою маски, занурюється у нього, отримуючи можливість взаємодіяти з віртуальним світом. А от доповнена реальність дозволяє додавати у “справжній” світ якісь об’єкти або контент. Так, зараз на ринку ще не так багато окулярів доповненої реальності. Але майже в кожного в кишені є смартфон, і за допомогою камери ми “захоплює мо” реальний світ, а на екран він виводиться вже доповненим необхідним для того чи іншого додатку контентом.

“Якщо порівнювати з розвитком мобільних технологій, в сенсі пристроїв для AR/VR ми зараз знаходимося десь на початку 1990-х років, коли були ще великі “цеглини”

Через динамічний розвиток AR/VR на ці технології звернули увагу світові IT-гіганти. Наприклад, Facebook, YouTube, Vimeo вже протягом декількох років дають можливість переглядати відео 360⁰ або 3D-моделі. Snap та Instagram дозволяють використовувати віртуальні фільтри у своїх додатках. Таким чином, все більше людей користуються цими технологіями та думають, як їх можна застосувати у тому чи іншому напрямку бізнесу. За багатьма прогнозами, до 2020-2021 рр. продажі як AR/VR-пристроїв, так і відповідного контенту та додатків просто шалено зростуть. До того ж є багато досліджень, які свідчать, що використання віртуальної та доповненої реальності дуже позитивно впливає на прийняття рішень користувачами. Наприклад, використовуючи VR, можна провести віртуальний тест-драйв нової моделі автомобіля, а також створити віртуальний конфігуратор. Тобто користувач зможе змінювати колір авто, оздоблення салону, диски та багато іншого, підлаштовуючи його під свої смаки. Зав дяки цьому людина відчуватиме, що майже володіє цим авто, що підвищує бажання його купити. Так само і в real estate. Віртуальна та доповнена реальність — це дуже ефективний інструмент для демонстрації нерухомості, яку ще не збудували. Користувач може “опинитися” у квартирі, побачити краєвид з вікон на тому чи іншому поверсі, обрати елементи декору, кольори стін, переставити меблі за власним смаком. Якщо говорити про наш ринок, то, на мою думку, більшість українських компаній, що мають експертизу в AR/VR, роблять рішення на експорт. З нашого досвіду, найпопулярніші індустрії — це архітектурна візуалізація, промисловість, освіта, реклама, маркетинг та ігри. Останній напрямок я б розділив на суто ігрові додатки та бізнесдодатки.

Один з прикладів бізнесдодатків — це архітектурна візуалізація ще не побудованих об’єктів нерухомості. І цей інструмент вже використовують деякі українські девелопери. Ми робили подібні проекти з трьома київськими будівельними компаніями, але основні клієнти все одно знаходяться за кордоном. Гадаю, що немає сенсу зациклюватися на Україні як основному ринку збуту. Всі українські компанії мають дивитися на зарубіжні ринки. Вони просто більші, там більше платоспроможних клієнтів. Але що добре на українському ринку, так це те, що тут можна робити пілотні проекти, тестові версії, випробовувати їх, збирати статистику і вже потім пропонувати рішення зарубіжним замовникам. Звичайно, в Україні є клієнти, готові інвестувати у подібні рішення. Принаймні, бажання точно є в багатьох, з грошима ж ситуація трохи інша.

Якщо порівнювати з розвитком мобільних технологій, в сенсі пристроїв для AR/VR ми зараз знаходимося десь на початку 1990-х років, коли були ще великі “цеглини”. Тобто наразі існують лише перші моделі окулярів віртуальної реальності. Це означає, що ми лише у стартовій точці розвитку цих технологій і саме час опановувати навички, що дозволять створювати якісний контент.