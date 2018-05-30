П’ять трендів, які визначають розвиток принту цього року

“Вузьке коло обраних”

Цей тренд особливо стосується журналів. Частково через те, що читач купує журнал, тобто це більш ніж усвідомлений вибір, частково через те, що завдяки своїй тактильності, “близькості до тіла” журнали сприймаються як “свої”. Тому і коло читачів одного журналу — це як “своє коло”. Це призвело до зародження тренду, коли інді-редакції на хвилі любові до загальної теми створюють журнал для trible, спільноти. Приклади — тайські кулінарні журнали “Jarred”, “Cherry Bomb”, “Gather”, “Compound Butter”; американський журнал “Tonal” про жінок з різними відтінками шкіри; британський журнал про автомобілі “5054”. Все це — дуже свіжі лончі.

Сайти створюють друковані журнали

Тренд на створення друкованих версій сайтів утворився 2017 р. Так, американський сайт для дизайнерів й архітекторів archinect, що працює з 1997 р., почав випускати друкований журнал “ED”, сервіс онлайн-бронювання житла Airbnb — журнал “Airbnbmag”. Видавці пояснюють: друковані версії — це щось на віки, те, що можна зберігати, передавати і колекціонувати. При цьому діджитал народжує новий підхід до друкованих ЗМІ, наприклад теми для “Airbnbmag” обиратимуться за даними пошукових запитів в інтернеті.

До друкованих ЗМІ повернулися за довірою

Торік відносини між рекламодавцями та цифровими гігантами Facebook, YouTube і Google змінилися. На одурманюючі цифри охоплень подув холодний вітерець неконтрольованого контенту. Був скандал з безпекою для брендів (brand safety), коли реклама виходила поруч із зухвалим контентом, що викликав обурення. Було загальне розчарування від невідповідності інвестицій у діджитал і впливу на продажі, які він дає. Маркетологи згадали про сильні сторони редакційної журналістики. Про якісні тексти, перевірку фактів, зважені точки зору, викладені в доброзичливому тоні, замість лавини нетерпимості у коментарях. Про хороші фотографії. Про читання без відволікання. Про довіру до прочитаного. Це як повернутися до будинку, де панують манери, з демократичної пивної.

“Папір, який є у газет і журналів, дає такі можливості для креативу, яких немає в інших ЗМІ”

Друковані бренди підсилюють діджитал-складову

Тут все просто: до сайтів і розсилок додається AR.

Пошуки вимірювання аудиторії на всіх платформах медіабрендів дають результати

Буквально недавно британська компанія з вимірювання принтової аудиторії PAMCo (Publishers Audience Measurement) запустила однойменну рекламну валюту, що дозволяє порахувати читачів на всіх платформах видання. Вона базується як на вимірах трафіку і продажів копій журналу, так і на опитуванні: для Британії репрезентативність оцінюється в 35 тис. інтерв’ю. Система зводить всі дані, виключаючи перетин аудиторій. На ринку з’явилося вже кілька продуктів для вимірювання сукупної аудиторії без перетину в допомогу рекламодавцям і медіабрендам. Це створює надійну валюту для розрахунку за рекламний контакт, що необхідно в світі ROI й оптимізацій бюджету.

Принт винаходить новий креатив

Папір, який є у газет і журналів, дає такі можливості для креативу, яких немає в інших ЗМІ. IKEA докладає до реклами дитячого ліжечка тест на вагітність. Бренд кросівок Asics пропонує друкований макет, завдяки якому можна дізнатися свій тип стопи. В соціальній кампанії “Дай тепло” термохромні чорнила змінюють колір з сірого на помаранчевий при дотику до них. Папір, будучи фізичним об’єктом, має великий потенціал в реалізації креативних ідей. Друковану рекламу можна вирізати, клеїти на руку дитині, розгортати, щоб прикласти до землі, загортати в неї продукти і робити інші несподівані речі. Все це дивує і залучає. У друкованих медіа тепер нове обличчя, інноваційний контент та креатив і все та ж надійність