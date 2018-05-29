Тренди в агросекторі: Чого варто очікувати в найближчі три роки

Підвищення вартості оренди землі та кадровий дефіцит — два основні тренди, які будуть визначати рівень зниження рентабельності агробізнесу в Україні в найближчі три роки. Однак ці труднощі, як і ризик неврожаїв, не завадять цій галузі залишатися однією з найперспективніших і найпривабливіших для інвестицій в українській економіці.

Згідно із останнім глобальним звітом KPMG в сфері агробізнесу, більшість підприємств вважають свої позиції стабільними та інвестують у власний розвиток, збільшуючи частку інвестицій на реалізацію капітальних проектів. У порівнянні з 2016 р. цей показник зріс на 63%.

Згідно із даними Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”, обсяг капітальних інвестицій, освоєних в січні — грудні 2017 р. у вітчизняному аграрному секторі, в доларовому еквіваленті склав $2173,4 млн, тобто на 4,3% перевищив показники докризового аналогічного періоду 2013 р. ($2083,3 млн). Разом з тим можна відзначити, що запас міцності галузі зменшується. Це пов’язано, з одного боку, з низькими цінами на продукцію агровиробництва на світовому ринку. З іншого боку, в Україні зростають витрати аграріїв на виробництво. Зокрема, йдеться про подорожчання земельних угідь на тлі заяв МВФ про необхідність відкрити ринок землі. Земельна реформа — один з ключових елементів програми реформ, яку підтримує Фонд. Підготовка до запуску ринку землі підігріває інтерес інвесторів: чимало з них вважають, що, орендуючи землю у пайовиків, вони зможуть швидше реалізувати право на покупку угідь при відкритті цього ринку, що викликає підвищення попиту та цін на оренду. Так, вартість переуступки орендних прав за останній рік зросла до $800-1000 за 1 га. Тоді як кілька років раніше ця сума не перевищувала $500. І це на тлі зростання щорічної вартості оренди, яку потрібно виплачувати пайовикам — власникам землі.

“За підсумками минулого року загальна вартість угод в аграрній галузі склала $452,5 млн, було підписано 13 M&A-угод, зокрема з канадським і нідерландським інвесторами”

Зниження рентабельності в найближчі кілька років витискатиме з ринку неефективних гравців, які не зможуть впоратися з викликами, що стоять перед галуззю. Наразі фермери знаходять можливість збалансувати свою прибутковість, незважаючи на підвищення операційних витрат, завдяки високій врожайності. Однак в разі поганого врожаю багато з них будуть змушені піти з ринку, що стане локомотивом для перерозподілу землі на користь ефективніших гравців.

Ще одна тенденція, яка тиснутиме на розвиток галузі, — дефіцит кваліфікованих кадрів в селах. Тенденція міграції молоді до великих міст, а також трудова міграція з країни спричиняє все жорсткішу конкуренцію за персонал між агрокомпаніями.

Через це компанії прагнуть впроваджувати більше технологічних рішень, які дозволять знизити рівень залежності від людського фактору. Однак впровадження таких технологій не дає негайного ефекту, тому в пошуках співробітників вони будуть змушені переглянути свої витрати на фонд оплати праці та збільшити зарплати.

В аграрній галузі, як і раніше, спостерігається зростання валового виробництва. В умовах зменшення чисельності населення України це призводить до того, що аграрії змушені більше продукції експортувати. Це збільшує навантаження на транспортну та логістичну інфраструктуру, яка через обмеження своєї пропускної здатності неспроможна з нею ефективно впоратися. На нашу думку, в майбутньому це може призвести до зростання витрат на логістику і підтримання корупційної складової при експорті товару на глобальні ринки.

Згідно з глобальним дослідженням KPMG більшість компаній вважають доступ до експортних ринків ключовим фактором, який принесе вигоду їхньому бізнесу. Для українського агросектора така тенденція знаходить від ображення у спробах виробників розширити квоти в рамках Зони вільної торгівлі з ЄС. Поки ці зусилля не мають великого успіху, оскільки поточні квоти були встановлені порівняно недавно і наші міжнародні партнери не готові їх переглядати в короткостроковій перспективі. Разом з тим можна очікувати, що в довгостроковій перспективі, об’єднавши зусилля з урядом, аграрії все ж зможуть домогтися розширення таких квот. І останній тренд, який хотілося б відзначити: за даними дослідження ринку M&A, проведеного KPMG в Україні, торік обсяг ринку злиття і поглинань в агросекторі зріс більш ніж у 4 рази. За підсумками минулого року загальна вартість угод в аграрній галузі склала $452,5 млн, було підписано 13 M&A-угод, зокрема з канадським і нідерландським інвесторами. З огляду на те що більшість угод залишаються непублічними, ми бачимо лише верхівку айсберга. Майбутній доступ до ринку землі стимулює підвищення інтересу інвесторів до галузі, тому кількість угод зі злиття і поглинань зростатиме й надалі.