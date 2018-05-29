Готові моделі розвитку

Скільки ви знаєте країн, які розплатилися з Міжнародним валютним фондом після 2000 р.? Їх усього 11. Серед успішних кейсів: Південна Корея (2001 р.), Бразилія (2005 р.), Аргентина (2006 р.), Росія (2006 р.), Уругвай (2006 р.), Латвія (2013 р.), Угорщина (2013 р.), Туреччина (2013 р.), Македонія (2015 р.), Румунія (2015 р.), Ісландія (2015 р.). Це лише одна шоста тих, хто нині має заборгованість перед цією фінансовою структурою. Нагадаємо: членами МВФ є 189 країн, а загальна заборгованість понад 70 країн перед МВФ становить близько $37 млрд.

Кожна з країн має свій рецепт успіху і апробовану модель розвитку. Взяти ту ж Туреччину. Країна, яка вступила до МВФ у рік його створення з метою “залікувати рани Другої світової війни”, з 1947 р. уклала з Фондом 19 угод Stand-by. Але лише 2013 р., за каденції 61-го за рахунком уряду, очолюваного Реджепом Таїпом Ердоганом, Анкара змогла сплатити свій борг. Але завдяки чому їй вдалося злізти з “кредитної голки”? Передусім завдяки розвиткові технопарків. Причому перші технопарки в Туреччині були створені лише у 1990-х роках завдяки змінам в національному законодавстві. Зараз кількість технопарків у Туреччині досягла 74. І влада країни стимулює процес їх створення.

Що собою являє технопарк? Це майновий комплекс, в якому об’єднані науково-дослідні інститути, об’єкти індустрії, ділові центри, виставкові майданчики, навчальні заклади, а також обслуговуючі об’єкти: транспорт, під’їзні шляхи, житлове селище, охорона. Сенс створення технопарку в тому, щоб сконцентрувати на одній території фахівців загального профілю діяльності. Вчені в технопарку можуть проводити дослідження в НДІ, викладати в навчальних закладах та брати участь в процесі впровадження результатів своїх досліджень. Управління технопарком здійснює зовнішня керуюча компанія.

Інтерес до цих технополісів, або зон технологічного розвитку, як називають їх в Туреччині, зростає завдяки наявності податкових пільг для фірм, що ведуть діяльність в технопарках. Наприклад, прибуток, одержуваний від розробки програмного забезпечення та інших досліджень і розробок, звільняється від прибуткового податку і податків на корпорації до 31 грудня 2023 р. А прибуток від продажів прикладного програмного забезпечення, випущеного виключно в зонах технологічного розвитку, теж звільняється від ПДВ до 31 грудня 2023 р. Так само як програмне забезпечення для управління, управління даними, додатки для вирішення комерційних завдань в різних сферах діяльності, інтернет, мобільні телефони, а також військові системи оперативного управління. До 31 грудня 2023 р. заробітна плата працівників сфери НДДКР і обслуговуючого персоналу, що працює в технологічній зоні, взагалі звільняється від оподаткування. Чисельність обслуговуючого персоналу, на який поширюється дане звільнення, не повинно перевищувати 10% загальної кількості співробітників, зайнятих у сфері НДДКР. Плюс 50% виплат по соціальному страхуванню буде покриватися урядом на користь працівників до кінця 2024 р. У разі недостатності коштів технопарків для підтримки нових фірм, зареєстрованих на території цих технопарків, Міністерство промисловості Туреччини оплачує допомогу працівникам цих фірм. Раніше заохочувалися лише працівники інститутів досліджень і розвитку (R&D).

Модель так викристалізувалася з часом, що зараз Туреччина підтримує розвиток технопарків й в Азербайджані. Хоча у країни, яка 28 травня відсвяткує 100-річчя з дня проголошення незалежності, є своя унікальна модель розвитку, що допомогла залучити величезні інвестиції. Азербайджан лідирує серед країн СНД за темпами економічного зростання, що триває безперервно з 1996 р. Протягом десяти років економіка Азербайджану в середньому зростала на 13,6% щорічно (в порівнянні з показником 1995 р. ВВП збільшився в 8,4 рази). Як цього вдалося досягти — читайте в поточному номері.