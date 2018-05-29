«SOCAR — це образ сучасного та інноваційного Азербайджану»

Завдяки високому рівню сервісу за підсумками 2017 р. саме ці заправки, на думку українців, стали лідерами серед автозаправних комплексів країни. До того ж вони постійно дивують своїх клієнтів високотехнологічними рішеннями: вивчають можливості застосування технології блокчейн у паливному ритейлі, запускають віртуальну екскурсію по заправних комплексах, розвивають екологічні проекти — системи денного освітлення Solatube, програми озеленення територій навколо АЗК і багато інших

За вісім років роботи в Україні SOCAR чимало зробила, щоб познайомити українців з культурою, звичаями, національними святами Азербайджану. Традиційні азербайджанські мотиви вдало вплетені в дизайн АЗК, в оформлення упаковок страв і напоїв. Навіть відвідувачів тут називають не клієнтами, а Гостями.

“Ми дуже хочемо продемонструвати всю широту душі азербайджанського народу, східну гостинність і доброзичливе ставлення жителів “Країни вогнів” до українців. Ці ж принципи лягли в основу нашого бізнесу”, — зазначає генеральний директор компанії SOCAR Energy Ukraine Ельчін Мамедов. В ексклюзивному інтерв’ю БІЗНЕСу він розказав, як конкурувати в умовах рівних цін на ринку і чим приваблює Україна іноземні компанії

— Наприкінці травня Азербайджан відзначає 100-річчя з дня заснування Республіки. Як етнічні азербайджанці відчувають себе в Україні, за тисячі кілометрів від своєї історичної батьківщини?

— Ви не повірите, але, незважаючи на відмінність менталітетів, віросповідання, культури, у нас багато спільного — повага до сімейних цінностей, відкритість, привітність, прагнення бути сильними і незалежними. З точки зору бізнесу Україна і Азербайджан — стратегічні партнери, які прагнуть розвивати співробітництво в багатьох сферах. SOCAR — єдина іноземна вертикально інтегрована компанія на паливному ринку України, одночасно і ресурсотримач, і нафтотрейдер. Потенціал для розширення співпраці величезний. Компанія вже інвестувала в Україні понад $300 млн. Ми зацікавлені в довгостроковому співробітництві та готові збільшувати інвестиції в рамках як оптового, так і роздрібного напрямків, якщо будуть сприятливі економічні умови й не буде бюрократичних і корупційних перешкод. Як представники міжнародної корпорації, ми зацікавлені в прозорості ведення бізнесу.

— Чи складно компанії зі східною ментальністю працювати в Україні?

— SOCAR — це компанія зі східною душею. Ми не женемося за кількістю, не тішимо марнославство швидким розвитком, експансією в регіони. Для нас головне — довести до досконалості ті процеси, які вже існують. Коли ми виходили на ринок України, ми мріяли, щоб сервіс АЗК SOCAR відповідав рівню п’ятизіркових готелів, щоб люди приїжджали на заправки не лише за паливом для автомобілів, але й за враженнями. Щоб вони приємно дивувалися, заряджалися енергією і позитивом, теплотою і турботою. Тому головним завданням було, є і залишається — утримати першість саме в цьому. Бути прикладом для наслідування.

— Якщо подивитися на роки присутності компанії в Україні, наскільки змінилася філософія бізнесу і чи змінилася взагалі?

— Три кити, на яких заснована філософія SOCAR, — це якість палива, сервіс й інновації. Слідувати таким принципам складно, але цікаво. Дивувати клієнтів, передбачати їхні очікування — й поготів. Свого часу ми зробили ставку на надання широкого комплексу послуг і сервісів. Тоді на паливному ринку України це було в новинку. Хімчистка й упаковка багажу на АЗК, бізнес-куточок, преміальна кава Julius Meinl і східні солодощі за оригінальними рецептами, зони відпочинку, альтанки для комфортного відпочинку в дорозі на станціях, розташованих на трасах, WC для людей з обмеженими можливостями та багато іншого. Ми наполягали, щоб керівники наших АЗК виходили з кабінетів, знаходилися поряд з оператором-заправником, касиром. Якщо клієнт незадоволений, саме керуючий АЗК займається вирішенням проблеми. Якщо треба, підключається регіональний директор. Я знаю мало компаній, у яких так ретельно працюють з відгуками, запереченнями, зауваженнями. Зараз ми знову запустили програму оновлення стандартів обслуговування. Тому що хочемо і далі бути на висоті.

— Зараз чимало компаній — операторів паливного ринку активно працюють з аграрним сектором. Багато хто має аграрні підрозділи. Чи розглядає SOCAR цей напрям?

— Діяльність групи компаній “SOCAR Україна” пов’язана з реалізацією всіх видів палива, його зберіганням, транспортуванням. Розвивати непрофільний напрям бізнесу поки не плануємо. Ми досить щільно працюємо як з низкою великих аграрних холдингів, так і з гравцями середньої ланки. Але не розробляємо спеціальних програм для сільгоспвиробників, не постачаємо нафтопродукти під майбутній врожай. Ми укладаємо терм-контракти та гарантуємо чітке виконання взятих на себе зобов’язань. Це одна з наших конкурентних переваг — єдині для всіх, прозорі правила гри, чесне виконання зобов’язань у будь-якій ситуації.

— Наскільки нам відомо, крім співпраці в економічній сфері SOCAR інвестує в соціальні, інфраструктурні, культурні проекти в Україні?

— Найбільшим таким проектом став парк ім. Гейдара Алієва в Києві. На території площею всього півгектара нам вдалося розмістити і унікальну ландшафтну композицію — карту Азербайджану, і копію всесвітньо відомого шедевра азербайджанського килимарства “Шейф Сафі” з муранського скла і кераміки, і безліч інших декоративних елементів, які розповідають українцям про азербайджанську культуру. Дуже приємно, що цей парк став одним з улюблених місць відпочинку жителів і гостей столиці України.

Серед інших проектів SOCAR — сквер в Київському інституті міжнародних відносин, парк ім. Заріфи Алієвої в Ірпені. До речі, в Баку найбільша транспортна розв’язка носить назву “Українське коло”. Є вулиця Лесі Українки, пам’ятник Тарасу Шевченку. В обміні культурною спадщиною наші країни дуже близькі.