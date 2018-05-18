Євроінтеграція торгівлі приносить прибуток

Національний банк України повідомив, що за підсумками 2017 р. експорт українських товарів до країн ЄС зріс на 31% — до $14,4 млрд. Частка Європи в загальній структурі українського експорту є найбільшою з 2004 р., а європейські країни стали основним торговими партнерами України.

Вважаю, що ця новина носить не миттєвий, а історичний характер. Уже можна сказати, що обраний нашою країною шлях євроінтеграції почав приносити конкретні економічні результати. Ми наближаємося до оптимальної для нашої країни структури зовнішньоекономічних зв’язків. Але кожна перемога — це не лише привід для радості, а й джерело енергії для подальшого руху. Що нам треба ще зробити?

Перше. Збільшити частку продукції з високою доданою вартістю. Для цього необхідно розширити залучення інвестицій в такі галузі економіки, як машинобудування, хімічна, фармацевтична промисловість. Одним з можливих шляхів для цього є активізація створення індустріальних парків та бізнес-інкубаторів в зазначених галузях. Дуже привабливим є повноцінне відновлення роботи концерну “Антонов” з огляду на те, що європейські країни (зокрема, члени НАТО) мають гостру потребу у важких транспортних літаках (зараз вони використовують наші “Руслани”, але за договором з російською фірмою).

Друге. Розширити перелік європейських країн, з якими встановлено зони вільної торгівлі. Так, у нас є загальноєвропейська угода. Але вона, на мою думку, має доповнюватися і конкретизуватися двосторонніми угодами. На кшталт такої, яку ми уклали з Польщею. До числа країн, з якими укладання таких угод має стати першочерговим, я б відніс Болгарію, Румунію, Словаччину.

Третє. Активніше створювати самим і брати участь в європейських дослідно-конструкторських проектах. Європейські вчені та інженери досить відкриті до співпраці з нашими “мізками”, які користуються у них заслуженим авторитетом. Участь у таких проектах дозволить надалі розміщувати в Україні вже виробничі потужності для їхньої реалізації.

Четверте. Активізувати селекційну роботу в агропромисловому комплексі, збільшувати обсяги поставок не лише напівфабрикатів і готової аграрної продукції, а й насіннєвого матеріалу, молодняку. Такі поставки можна здійснювати на основі договорів про створення спільних підприємств або угод про розподіл продукції.

П’яте. Необхідно прискорити модернізацію соціальної інфраструктури та підприємств туристичної галузі. Причому не лише в Києві та Львові, а й у багатьох інших містах і навіть селищах України (Умань, Бердичів, Мукачів, Чернігів, Полтава, Каховка, Диканька тощо). Для європейців Україна становить значний інтерес в сенсі туризму і відпочинку. І, на відміну від “рас Мордору”, європейці схильні поєднувати відпочинок з пізнанням й естетичною насолодою, а не просто валятися у шезлонгах. А Україна має, що показати такому туристу.