Як побудувати ефективні стосунки між клієнтом і консультантом

Ви, як власник бізнесу, замислювалися хоч раз над тим, щоб “впустити” у свій бізнес консультантів? Які думки супроводжували в роздумах над цим питанням? Гадаю, точно не обійшлося без тіні сумніву: а раптом не впорається, вкраде інформацію або затягне терміни здачі проекту… І правда, різне буває. Але свій “рідний” співробітник, погодьтеся, теж не ідеальний. Часто бувають і зриви дедлайну, і звільнення з гучними скандалами, і просто неуважність до деталей.

Так от, переваги роботи із зовнішніми консультантами полягають в тому, що, підписуючи контракт, консультант бере на себе відповідальність за виконання його у строк, згідно з технічним завданням, з належним рівнем якості наданих послуг. І відповідає за проект, як то кажуть, “головою”. Адже це зрештою і його репутація.

Однак багато в чому успішність проекту безпосередньо залежить від взаємодії і підтримки з боку замовника. Про що йдеться? Про те, що замовник має не “скупитися” у наданні інформації, він готовий і виявляє бажання взаємодіяти в рамках проектної команди, не має настрою конфліктувати і доводити, хто правий, а хто винний. Запорука успішності консалтингового проекту і гарант того, що цілі такого проекту будуть досягнуті, — це діалог й активне партнерство між клієнтом і консультантом.

У своїй практиці я стикалася з ситуаціями, які зазвичай і ставали бар’єром на шляху до досягнення бажаного результату по проекту для обох сторін. Маються на увазі:

різні точки зору клієнта і консультанта на питання, які потребують вирішення в рамках і під час реалізації проекту, і методи вирішення таких питань;

неприйняття результатів проекту та запропонованих рішень клієнтом або ключовими членами його команди, озвучене після завершення проекту;

переконаність клієнта в тому, що всю роботу по діагностиці процесів та інструментів, які потребують поліпшення, і пошуку оптимальних рішень по проекту консультант повинен робити самостійно, як сторона, що найбільше зацікавлена в успішному завершенні проекту;

переконаність клієнта в тому, що він точно знає, що працює не так і що має бути зроблено для поліпшення ситуації.

І якщо вже ви зупинили свій вибір на залученні в проект консалтингового агентства (або команди), важливо пам’ятати, що клієнт і консультант — це партнери, які працюють над вирішенням спільної проблеми, а партнерські відносини — це передусім відкритий діалог і взаємодопомога.

Виходячи зі свого досвіду, для успішного партнерства я б порекомендувала дотримуватися таких порад.

По-перше, відносини мають будуватися на професійних принципах, відхилення від яких може знизити результативність роботи консультанта. А це часто зводить нанівець усі його зусилля і може завдати шкоди клієнту.

По-друге, для отримання оптимального й дієвого результату важливо підтримувати здорові відносини протягом реалізації проекту.

По-третє, перед початком будь-якого проекту слід чітко визначити:

Цілі і бажані результати проекту. Проектні ролі, що включають в себе опис обов’язків в рамках проекту кожного члена команди з боку як клієнта, так і консультанта, порядок взаємодії і комунікацій, порядок інформування про зміни у зовнішньому і внутрішньому середовищі компанії, для якої робиться проект, можливі коригування цілей і пріоритетів проекту. Можливі зміни цілей і пріоритетів проекту залежно від результатів діагностики поточного стану справ компанії в рамках наявного проекту.

Як сказав легендарний американський баскетболіст Майкл Джордан: “Талант допоможе перемогти в грі. Робота в команді допоможе виграти чемпіонат”. Як в баскетболі, так і в консалтингу, командна робота, партнерські відносини і взаємодія впливають на результати і швидкість досягнення цілей по завершенні проекту.