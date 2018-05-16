Важко сказати, чи відбулося це саме за останні 365 днів, але мені здається, що маркетинг повністю змінився як наука. Раніше маркетинг був наукою про просування товарів від виробника до споживача певними каналами дистрибуції. А зараз ми його сприймаємо як науку про передчуття майбутнього бажання клієнта і стрімкі (це дуже важливо) зміни продуктів компанії, щоб відповідати цьому бажанню. Світ змінюється з неймовірною швидкістю. І в таких умовах ти не можеш просто завершити роботу над продуктом, сказати: ось, він готовий, а далі п’ять-сім років думати, як би його прорекламувати. “Вага” змін в успіху продукту сягає, я б сказав, 90%. Частка простої комунікації стрімко зміщується у бік нуля. Виходячи з цього, ми, як бізнес, пройшли достатньо довгий шлях від класичного рекламного, маркетингового агентства до компанії, яка фактично займається консалтингом у галузі менеджменту змін та інновацій. Наприклад, у нас є проект з розробки нової заправки для однієї мережі. На нього ми витратили півтора року роботи. Такі речі не роблять за два місяці. У цей проект увійшли не просто дослідження споживача, а й дизайн “мандрівки” споживача, створення сервісної та ритейлової моделей, архітектурного рішення, виробництво пілотних станцій тощо. І нехай тепер хтось скаже, що це робота рекламного агентства.

“Світ змінюється з неймовірною швидкістю. І в таких умовах ти не можеш просто завершити роботу над продуктом, сказати: ось, він готовий, а далі п’ять-сім років думати, як би його прорекламувати”

Коли я розповідаю про це на просунутіших ринках, наприклад, у Німеччині чи Австрії, вони кажуть, що це робота великих консультантів на кшталт McKinsey. А ми відповідаємо: “Ну вибачте!”. На західних ринках все ще дуже жорстко диференційовані підходи до того, хто і що має робити. Наприклад, дизайнери, вони займаються лише дизайном. А саунддизайнери роблять лише саунддизайн. Є ще “брендороби”, вони лише створюють презентації зі своїм баченням, і все, більше вони нічого не роблять. У нас дикий ринок, з концентрованішою владою. Адже коли ринок кризовий, власники зобов’язані концентрувати владу в якійсь точці. І тому в нас набагато менше класичної корпоративної бюрократизованої псевдодемократії і набагато більше “ручного” управління. А коли є “ручне” управління, люди швидше приймають сміливі рішення. Наприклад, в Австрії ми отримали завдання від клієнта. Це велика австрійська компанія зі сторічною історією, її послугами користуються понад 30% жителів країни. Вони провели дослідження, яке показало, що цей бренд дуже люблять, його сприймають як дуже надійний, але не вважають інноваційним. І треба було зробити рекламний ролик про те, що компанія інноваційна. Ми відповіли, що все зрозуміло, ролик ми точно зробимо, але запропонували зробити ще декілька речей. Нам відповіли: “Ні, що ви, це інший тендер, його ще не заплановано. Зараз ми говоримо лише про ролик”. У них все дуже консервативно. Вони не хотіли порушувати процедуру.

І у цьому сенсі Україна — прекрасний ринок. Ступені свободи та швидкості тут на порядок більші. Я вважаю, що цим потрібно навчитися насолоджуватися.

Записано під час виступу на iForum-2018