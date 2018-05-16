Чому фінтех-сервіси “за” криптовалюти

Про криптовалюти, особливо про біткоїн, зараз говорять майже всюди — починаючи з новин у ЗМІ та стрічки у Facebook й завершуючи дискусіями з друзями. Цифрові валюти стали однією з найпопулярніших тем серед експертів фінансового ринку, яка з часом набиратиме ще більшої популярності, навіть серед пересічних споживачів.

Історія

Вперше криптовалюти з’явилися під час технологічного буму 1990-х років, але, на жаль, не змогли прижитися в суспільстві через існуючі на той час проблеми безпеки і довіри.

Цікаво, що ранні цифрові валюти використовували підхід “довіри до третьої сторони”. Це означало, що всі транзакції перевірялися й оброблялися компанією, яка запускала криптовалюту. Таким чином, на той час передусім ішлося про довіру до цієї компанії. В основі сучасного біткоїну, який було запущено 2009 р., а також більшості інших криптовалют, закладений зовсім інший підхід. Усі транзакції перевіряються та реєструються через Blockchain, публічну базу зберігання даних, яка є абсолютно прозорою системою, що заслуговує на довіру.

Популярність

На популярність біткоїну та інших криптовалют, таких як Ethereum, Litecoin і XRP, впливає їхня висока вартість. При цьому чим більше світ говорить про цифрові валюти, тим більше зростає їхня ціна. І навпаки — погані новини призводять до тимчасового “обвалу” ринку.

Інша причина такої грандіозної популярності криптовалюти — це мілленіали, покоління інтернету та цифрових технологій, яке здебільшого не обмежене професійними й соціальними нормами і не боїться ризикувати для отримання максимальної вигоди від різноманітних інноваційних можливостей.

Тому саме мілленіалам, як нікому іншому, близька ідея цифрової валюти, яка не контролюється жодним органом — як державним, так і приватним.

Перспективи

Багато експертів вважають, що використання криптовалют відкриває нову “золоту лихоманку” з величезним інвестиційним потенціалом, а також зі стрімким розвитком технологічних інновацій, розробкою допоміжних фінансових продуктів, створенням стартапів і нових робочих місць. Наприклад, нещодавно уряд Швейцарії почав приймати біткоїн при сплаті податків, а Венесуела представила цифрову валюту, пов’язану з їхньою нафтовою промисловістю.

Обидва приклади є чудовими показниками високого потенціалу та життєздатності цифрових валют.

Роль фінтех-сервісів

Без сумніву, з часом криптовалюти посилюватимуть свій вплив на розвиток фінансового сектора. При цьому буде істотно зростати роль фінтех-сервісів, оскільки саме вони, впроваджуючи цифрові технології для здійснення дешевих і швидких транзакцій, є певними “порушниками спокою” традиційних банківської і фінансової систем.

Так, згідно зі звітом McKinsey Global Payments Industry Study, лише 2016 р. витрати на комісійні з електронних платежів у світі склали $1,6 трлн (!).

2016 р. витрати на комісійні з електронних платежів у світі склали $1,6 трлн

Використання високотехнологічних криптовалют нового покоління зможе істотно скоротити цей показник. Сприятлива інфраструктура для масового використання цифрових валют, створена завдяки фінтех-сервісам, сприятиме стабілізації фінансового ринку, що в майбутньому призведе до визнання криптовалют одним із найпоширеніших платіжних інструментів.

Більш того, під впливом фінтех- “віянь” традиційні банки та фінансові інститути будуть змушені змінюватися й адаптуватися до нових цифрових технологій, щоб задовольнити інноваційні потреби своїх клієнтів. У підсумку сила технологій у поєднанні з новими бізнес-моделями створить новий фінансовий ландшафт, у якому завдяки прозорості, підвищенню якості послуг і зниженню витрат у виграші залишаться всі без винятку.

Як стати інвестором

Все дуже просто! Багато фінтех-сервісів, будучи лідерами інновацій та “адвокатами” криптовалют, починають пропонувати споживачам спеціальний додаток для iOS, за допомогою якого кожен охочий зможе купувати або продавати цифрові валюти.

Ми впевнені, що подібна послуга користуватиметься великим попитом на ринку і допоможе реалізувати приголомшливий інвестиційний потенціал амбіційних мілленіалів у всьому світі.