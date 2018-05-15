Інструмент приватного інвестування

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) стають все більш популярним інструментом інвестування — від банків і компаній до приватних інвесторів та інвесторів-нерезидентів.

По-перше, банківський сектор показує вкрай низькі доходи за залученими коштами. Це пов’язано з відсутністю кредитування великого та середнього бізнесу і високою ліквідністю в банківській системі.

По-друге, в Україні практично відсутні прозорі та доступні інвестиційні рішення у вигляді ринку акцій, корпоративних облігацій, фондів тощо.

По-третє, світовий інвестиційний ринок у більшості випадків закрити й для українських інвесторів, особливо фізичних осіб. Це пов’язано як із законодавчою та нормативною базою, так і з навичками і досвідом роботи з такими інвестиційними інструментами. Такі умови створили сприятливе середовище для росту попиту і популярності внутрішніх державних інвестиційних інструментів — ОВДП. Будь-який фінансовий інструмент інвестор розглядає з точки зору ризик — прибутковість. Проаналізуймо його у спектрі вигоди, прибутковості, ризиків і доступності для інвестора:

Надійність. ОВДП мають найвищий рейтинг надійності. В Україні жоден локальний фінансовий інститут не має рейтингу вище, ніж держава.

Гарантії. Держава в особі Міністерства фінансів гарантує 100%-ве повернення коштів, що інвестуються в ОВДП.

Прибутковість. За даними НБУ, станом на 23.04.18 р. середньорічна відсоткова ставка в банках становить у доларах 3,44% річних, в національній валюті — 14,28% річних, при цьому офіційний рівень інфляції 2017 р. склав близько 15%. Розміщуючи гроші в банку, вкладник не заробляє і навіть не зберігає свої гроші. У той же час прибутковість ОВДП варіюється в доларах на рівні 3-6% річних, у гривнях — 16-18% річних, що перебуває в діапазоні облікової ставки НБУ і, як мінімум, випереджає рівень інфляції.

Оподаткування. Дохід по ОВДП не оподатковується, окрім військового збору в розмірі 1,5%. Держава створила привабливі податкові умови в порівнянні з іншими інвестиційними інструментами.

До 1 січня 2017 р. існував податок на інвестиційний прибуток. При значних коливаннях курсу, а він зазвичай ріс, інвестор при продажу отримував високий інвестиційний прибуток, з якого повинен був платити податок.

Ліквідність. ОВДП за своєю ліквідністю можуть позмагатися, а може навіть бути лідером у порівнянні з депозитними вкладами. Тому що строкові вклади, як правило, оформлюються на період від 3 місяців до 12-18 місяців і не можуть розриватися достроково. А ОВДП інвестор в будь-який момент може продати на вторинному ринку і отримати на свій рахунок кошти, а також виплати за купоном з обумовленою прибутковістю.

Різноманітність. Міністерство фінансів зробило мінімальний, але достатній перелік різновидів ОВДП, які емітуються в гривнях і доларах. Інвестор може забезпечити собі високу прибутковість, регулярні виплати по купону і надійність в двох базових валютах. Номінал однієї ОВДП у гривнях — 1000 грн., однієї ОВДП в доларах — $1000.

Доступність. Будь-який інвестор без особливих зусиль може придбати ОВДП як на первинному, так і на вторинному ринках. Якщо йдеться про фізичну особу, то об’єктивно оформити депозит в банку набагато простіше і швидше, ніж пройти процедуру необхідного оформлення для покупки ОВДП. Але з кожним днем інвестиційні компанії та банки, які працюють з ОВДП, максимально спрощують процедуру оформлення документів для доступності й комфорту клієнтів.

Якщо клієнт бажає купити 1 або 5 паперів ОВДП, виникнуть складнощі з пошуком торговця. Зазвичай вони співпрацюють з лотами від 200-500 тис.грн. і більше. 2018 р. показав високу зацікавленість інвесторів — фізичних осіб, які за 4 місяці поточного року подвоїли кошти в ОВДП від обсягів 2017 р. Істотне зростання портфелів ОВДП показали інвестори-нерезиденти — з 4 млрд грн. до 13 млрд грн. у 2018 р. Все це показує, що ОВДП переходить із розряду інструментів корпоративного та банківського інвестування в розряд інструментів приватного інвестування.