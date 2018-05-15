“Успішність такого інструмента, як корпоративні облігації, — це стратегічне питання як для бізнесу, так і для держави”

— Які механізми залучення інвестицій в малий та середній бізнес найрозповсюдженіші в Україні зараз?

— Поки найпростіший та найзрозуміліший інструмент — це кредитування в банках. На щастя, компанії стають відкритішими до нових інструментів та активніше починають залучати ресурс через корпоративні облігації. Цьому є декілька причин. Поперше, довіра до банків людей, в яких є гроші, впала до критичного рівня. По-друге, раніше прибуток від корпоративних облігацій оподатковувався, а депозити — ні. Відповідно, з огляду на це депозити для інвесторів були привабливішими. Зараз обидва інструменти оподатковуються однаково. При цьому прибутковість облігацій може бути значно вищою.

— Які перспективи у корпоративних облігацій на українському ринку?

— Темпи розвитку та успішність такого інструмента, як корпоративні облігації, — це питання стратегічне як для бізнесу, який хоче залучати інвестиції дешевше та на більші строки, так і для держави, де розвинений фондовий ринок — це стабільні економіка та курс національної валюти.

Зараз багато розмов про те, що не так давно через облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на наш ринок зайшли великі обсяги грошей з-за кордону. Нацбанк підвищив ставку, курс гривні є більш-менш стабільним і у найближчі півроку сильних коливань не очікується. Для закордонних інвесторів — ідеально, але всі ми прекрасно розуміємо, що невдовзі ці гроші виводитимуться, облігації продаватимуться і тоді українському ринку буде непереливки. Що ж робити?

Нам потрібен внутрішній інвестор та працюючий внутрішній ринок. Чим більше інвестицій зсередини, тим стабільніший ринок. Внутрішньому інвестору не треба кудись бігти, кудись виводити гроші тільки-но він побачить хоча б примарну можливість більшої прибутковості. Він розуміє та знає український ринок.

Через брак у населення довіри до облігацій нашій компанії зараз значно дешевше залучати інвестиції через банки, аніж випускати облігації. Але ніде у світі лізингові компанії не фондуються банківським кредитуванням — це неправильно. Бо найменша криза на ринку згортає банківське кредитування, і економіка задихається без грошей. В усьому цивілізованому світі лізингові компанії залучають кошти через облігації. Тоді це стабільні “довгі” гроші, що дозволяють планувати та вкладати у розвиток економіки.

Зараз нам складніше випускати облігації, ніж просто брати кредити в банку, але я знаю, що за три роки ми будемо за ними добре платити, ми погасимо облігації і в інвесторів вже буде приклад історії успіху, а в нас — можливості випускати більшу кількість облігацій зручніше та дешевше.

Чим більше буде випусків та історій успіху, тим вищою буде довіра населення і сильнішим ринок. Відповідно, якщо буде ринок — будуть зручні механізми для покупки та продажу облігацій та законодавче регулювання.

— З якими проблемами та труднощами стикаються компанії під час випуску корпоративних облігацій?

— На жаль, найнеприємніше зараз — це регулятор. Незважаючи на те що НКЦПФР вже провела колосальну роботу на рівні законодавства, поки вся система не адаптована для середнього бізнесу. Процедура емісії для середнього бізнесу досить складна. Ключове завдання для нашого регулятора — полегшити процедуру випуску так, як це практикують у багатьох інших країнах.

Я переконаний, що корпоративні облігації невдовзі посядуть чинне місце на українському ринку. Інтерес з боку фізичних осіб та професійних інвесторів вже є. Головне — розвивати цю систему та доносити до широкого загалу інформацію, що облігації — це зручний, ефективний та прибутковий спосіб зберігати свої гроші