Ізраїль & Україна: бізнес-кооперація тривалістю в десятиліття

Як Україна може задовольнити міжнародний попит на фахівців IT?

Населення Ізраїлю становить менше 9 мільйонів осіб. Близько 300 тисяч із них працюють у сфері IT та Hi Tech — по суті це лише 3% від загальної кількості населення. Потреба у професіоналах цієї сфери справді величезна.

Попередня оцінка дефіциту персоналу в сфері Hi Tech становить 10 тисяч фахівців. Місцева робоча сила не компенсує нестачі фахівців ні зараз, ні у найближчому майбутньому. Саме тому кожна високотехнологічна компанія в Ізраїлі розуміє, що для майбутнього зростання і навіть просто існування їй необхідно знайти рішення цієї проблеми. Якщо не в Ізраїлі, то за кордоном.

Напрямок офшорного програмного забезпечення в Ізраїлі активно розвивається останні 10 років і по сьогодні. Цим попитом вміло користуються такі країни як Болгарія, Румунія, Білорусь, Індія, а також Україна: поєднання талановитої робочої сили зі скромними запитами щодо заробітної плати — зручна комбінація для ізраїльських IT-компаній.

Українські програмісти зазвичай відрізняються знаннями, гнучкістю та здатністю швидко вирішувати проблеми — і це саме те, що потрібно ізраїльським компаніям. Їм більше подобається працювати з українцями, аніж, скажімо, з програмістами із Китаю чи Індії. Комфорту додає і ментальна схожість, адже безліч жителів Ізраїлю приїхали саме зі Східної Європи.

Без сумнівів, Україна вже зараз стає одним із основних ринків талантів і, ймовірно, так триватиме ще кілька років.

Водночас гравці IТ-ринку України виділяють 3 основні особливості нашої IT-освіти:

Кількість. Випускників технічних факультетів в Україні недостатньо для активного розвитку цієї галузі;

Випускників технічних факультетів в Україні недостатньо для активного розвитку цієї галузі; Якість. Існує розрив між рівнем підготовки студентів та запитами роботодавців;

Існує розрив між рівнем підготовки студентів та запитами роботодавців; Культура. В українській освітній системі не приділяють належної уваги розвитку навичок лідерства та підприємництва, вмінню працювати в команді та іншим важливим запитам і потребам сучасного світу.

Успіх ізраїльського високотехнологічного бізнесу приваблює багатьох молодих професіоналів. Такий потужний розвиток обумовлений, в тому числі, тим, що ізраїльський уряд підтримує сектор Hi Tech понад 20 років. І його допомога дуже багатогранна — це і наявність комп'ютеризованих класів та відповідних предметів у середніх школах, і фінансове сприяння навчанню в приватних навчальних закладах.

Міністерство освіти Ізраїлю останніми роками приділяє особливу увагу STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics — наука, технології, інженерія, математика), адже це — основа всієї технологічної освіти. Щоб спонукати дітей вивчати «складні» предмети STEM, у звичний освітній процес інтегрують нові підходи, які роблять навчання доступним для дітей нового покоління.

Університети Ізраїлю щорічно дають ринку близько 5000-6000 випускників, пов'язаних з IT, приватні курси забезпечують приблизно таку ж суму — не менше 5000. Але й цього недостатньо, щоб покрити попит на фахівців.

Українська система вищої освіти відома своєю інженерною школою, яка дає фундаментальні знання. Але університети не справляються з високотехнологічними тенденціями, їм нелегко триматися на одній «хвилі» з реальністю, тому IТ-компаніям доводиться навчати молодих фахівців (випускників), які вже навчалися в університеті протягом 4-6 років.



В Ізраїлі, наприклад, поєднання академічних знань, досліджень і регулярних практичних занять вже давно стало нормою. Також у навчальний процес інтегровано суворий відбір кандидатів. Такий скринінг виявляє здібності до логіки, схильності до точності мислення, а також особисті якості — вміння працювати в команді, рівень володіння англійською мовою.

Хоча, як на мене, для деяких позицій у світі Hi Tech університет не обов'язковий. Освіта важлива для позицій, у яких потрібне глибоке розуміння алгоритмів, математики і т. д. (приміром, дослідження даних).

На мій погляд, в Україні назріла потреба переглянути такі моменти в системі освіти: