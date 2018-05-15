Наразі на схематичній карті Європи Київ виділяється і кольором, і розміром. Хочу запевнити, що Україна знаходиться у самому центрі блокчейн- та криптовалютного розвитку. У нас величезна кількість адептів цієї технології та відповідних стартапів. На цій карті є також Мінськ, Москва та Алмати. Це столиці країн, які, так чи інакше, впливають на те, що відбувається у нас, і активно намагаються нас наздогнати та обігнати. Але в будь-якому разі потрібно розуміти, що все іде звідси. Так було тисячу років тому, за часів Київської Русі, а зараз розвивається нова “Крипто Русь”. Історія рухається по спіралі, і ми знову стоїмо на передовій технологічного розвитку. На нас дивляться і Схід, і Захід. Заходу потрібні свіжа кров, свіжі ідеї та розробки. Сходу потрібно когось копіювати. Адже створювати щось своє у них не завжди добре виходить. Тобто ми знаходимося в епіцентрі. І зараз основне завдання — просувати Україну як державу, як ринок на Заході. Перший крок було зроблено у Давосі у січні цього року під час Всесвітнього економічного форуму, де ми представили Україну як криптодержаву. Тобто ми декларуємо, що станемо глобальним провайдером Четвертої індустріальної революції. Що буде у майбутньому? Колись один мій товариш сказав, що рано чи пізно до всіх приходить блокчейн. Тож хочемо ми цього чи ні, але блокчейнізація прийде на різних рівнях. Хоча поки цю технологію намагаються запхнути туди, куди її пхати взагалі непотрібно. Але “хайп” потрібно просто пережити. І у майбутньому ми побачимо багато цікавого блокчейну на різних рівнях. Хочу підкреслити, що я дивлюся на речі з точки зору економіки та фінансів. Очікую, що найближчим часом розвиватимуться три напрямки, які так чи інакше будуть пов’язані з блокчейном.

“Історія рухається по спіралі, і ми через тисячу років знову стоїмо на передовій технологічного розвитку”

Перший — це digital identity. Ми зараз маємо колосальну проблему з ідентифікацією. Наші паперові паспорти не підходять для сучасного світу, а нові ID-картки все ще не можна до ладу використовувати в інтернеті. Тому напрямок digital identity однозначно потрібно розвивати. Впевнений, що вже дуже скоро з’явиться багато проектів, пов’язаних з цією темою, і у них так чи інакше використовуватиметься блокчейн, адже це надійна база даних, у якій неможливо щось змінити “заднім числом”.

Другий напрямок — це нова цифрова економіка, про яку багато говорили у Давосі. Її обговорюють і на Заході, і на Сході, але її поки ніхто не розуміє. Втім, вона вже існує. Під цифровою економікою я розумію економіку, як мінімум, у світі криптовалют. Не буду приховувати, що є легальний та нелегальний крипторинки. Але як би там не було, вони існують. Тому і нова цифрова економіка буде розвиватися. При цьому існуючі загальноприйняті економічні моделі та теорії у цій сфері вже, на жаль чи на щастя, не працюють так, як у “реальному” світі. Також ми побачимо нових економістів, нові економічні моделі, які включатимуть у себе інтернет речей, блокчейн, криптовалюти, зокрема і національні. І це, до речі, створює великі можливості для студентів, які зараз навчаються на економічних факультетах. Тому що їх роботи будуть дуже затребувані у майбутньому.

Третій напрямок — штучний інтелект. Це колосальна тема, яка особливо актуальна в нашій країні. Ми маємо проблему з довірою до людей, особливо коли вони потрапляють до влади. А штучний інтелект допоможе створити нову економіку. Також він дозволить автоматизувати величезний обсяг, не побоюся цього слова, дурної роботи, яку наразі механічно виконують люди, які могли б займатися чимось креативнішим. Тому я впевнений, що ця індустрія теж буде розвиватися.

Записано під час виступу на iForum-2018