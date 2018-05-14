Найочікуваніша реформа в Києві — оновлення муніципального транспорту

.Усі великі міста стикаються зі схожими проблемами: спочатку монопольна транспортна система, потім засилля приватних маршруток, на які годі й шукати управу, завантаженість доріг, падіння популярності автобусів і, як наслідок, скорочення маршрутної мережі. У світі вже давно знайшли кілька варіантів вирішення цієї проблеми. Україна, до речі, остання з пострадянських республік, в столиці якої залишається хаотично сформована транспортна система... Лише на 27-му році своєї незалежності після серії смертельних ДТП з маршрутками вона робить перші незграбні кроки, боячись зачепити власників маршруток. Утім, реформа завжди вимагає радикальних, а не половинчастих заходів, і обумовлює появу незадоволених. Але це реформа суспільних витрат, коли люди і бізнес витрачають багато часу, перебуваючи в дорожніх заторах.

Ми зараз часто приміряємо на себе сінгапурську модель. Ще 1955 р. водії автобусів міста-держави страйкували 57 разів. Приватників називали “москітними автобусами” за їх хаотичний рух. Пізніше приватники об’єдналися в 10 так званих Китайських автобусних компаній, що мали тісні зв’язки з гангстерами. Економічні труднощі та зусилля уряду змусили Китайські автобусні компанії злитися в одну Сінгапурську автобусну компанію. Націоналізувати її уряд не планував, збираючись залишитися арбітром над транспортниками і пасажирами. Однак згодом компанія об’єдналася з оператором рейкового транспорту і стала державною. Зараз автобусними маршрутами в Сінгапурі керують чотири компанії, але всі вони підконтрольні державі. Сінгапурська транспортна система визнана найуспішнішою і часто виступає рамковою для консультантів всього світу.

Чому транспортна реформа так само важлива, як і реформа охорони здоров’я, можна пояснити на прикладі Лондона. Програма поліпшення дорожньої ситуації в столиці Великобританії була прийнята міською владою на початку 2000-х років. Її основними цілями було зниження трафіку на дорогах мегаполісу і позбавлення від дорожніх заторів, які залишилися у спадок з 1990-х років. Влада, розуміючи, що розширювати вулиці в умовах щільної забудови не дуже перспективно, сконцентрувалася на розвитку громадського транспорту, спонукаючи жителів відмовитися від особистого. Щоб розвантажити центр міста, 2003 р. було введено плату за в’їзд в центральні райони Лондона. Крім того, міська влада взялася звужувати дорожній простір для автомобілів, виділяючи смуги для велосипедистів. Це, за задумом влади, мало стимулювати городян користуватися велосипедами.

У підсумку за останні 15 років дорожній трафік в місті скоротився на 10%, і зараз жителі Лондона в середньому витрачають на дорогу по 75 хвилин на день. Такі дані наводить департамент транспорту міста. Попит на громадський транспорт в Лондоні підвищився за останні півтора десятиліття на 65%. Найбільше вражає стрибок частоти користування міськими автобусами: за 15 років вона зросла на 71%. Майже на стільки ж лондонці стали більше користуватися залізницями, а кількість поїздок на лондонському метро зросла на 39%.

Що стосується особистого транспорту, то за ці роки його частка в структурі поїздок лондонців зменшилася на 10,4% — до 36%. Лондонці дійсно стали відмовлятися від особистого транспорту — зараз автомобіля немає майже у половини сімей (43%). І справа не в зниженні доходів населення, а в зручності громадського транспорту міста. До того ж останнім часом змінилася і соціальноекономічна модель міста: все більшої популярності набирають онлайн-торгівля і економіка спільного споживання. Як результат, місце приватних авто на дорогах Лондона займають таксисти різних онлайн сервісів і, що важливіше, вантажні фургони. Останні чинники ми поки навіть не розглядаємо як значущі ввідні. Реформа муніципального транспорту важлива для міських бюджетів, оскільки втрати часу українців у “корках” вже наблизилися до максимальних показників в Європі. А коли це накладається ще й на масштабні дорожні роботи, мерії недолічуються величезних сум.