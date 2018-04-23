Як національний характер проявляється в бізнесі

Команда фахівців Mauris за шість років існування компанії встигла попрацювати з клієнтами з різних країн. Філії компанії відкриті в декількох зарубіжних державах, серед яких Україна й Німеччина. Досвід роботи з німецькими та українськими клієнтами показав, що національний характер дуже відчутно проявляється в бізнесі.

Спостереження перше.

Кваліфікація підрядника

Українських клієнтів не завжди цікавить портфоліо компанії або її рекомендації. Іноді вони взагалі можуть обрати підрядника, не переконавшись, що його компетенції достатньо для виконання робіт. Для європейців такий підхід неприйнятний.

Працюючи з німецькими замовниками, будьте готові підтвердити свою кваліфікацію. Добре, якщо вас може порекомендувати хтось з партнерів потенційного замовника: в Німеччині зважають на думку шанованих і добре знайомих людей.

Спостереження друге.

Досвід розробки аналогічних програмних продуктів

Якщо за кордоном потенційний партнер запитує про наявність портфоліо, то в Україні очікують побачити вже розроблені аналогічні програмні продукти.

У німців дещо інший підхід: вони на перше місце ставлять професійну компетенцію, а не наявність схожих робіт.

У Німеччині при влаштуванні на роботу не потрібно знати певну технологію. Новачкові буде виділено час на вив чення “нової” технології, тому в цій країні нікого не дивує, що людина без багаторічного досвіду в тій чи іншій сфері залучається до розробки нового проекту.

Спостереження третє.

Оцінка вартості надаваних послуг

Більшість українців схильні необ’єктивно оцінювати вартість послуг IT-розробників. Втім, є тут й інша категорія людей — ті, хто намагається вичавити зі сплачених грошей максимум. Український замовник віддасть перевагу не досвідченому розробнику, а недосвідченій компанії, що готова запропонувати аналогічний додаток дешевше.

Для німців висока вартість послуги є синонімом якості отриманого результату. Особливістю ринку Німеччини є те, що всі витрати списують з балансу компанії і не оподатковують. З огляду на це взаємодія компаній набагато вигідніша, ніж виведення коштів наприкінці року.

Спостереження четверте.

Система оплати

На відміну від інших країн, в Україні рідко використовують роботу на погодинній основі. Українців лякає годинна ставка ІТ-розробників. Вони не хочуть платити за софт більше, ніж вийде за фіксованим прайсом. Де-факто в Україні оцінюється бюджет проекту, після чого підписується договір з фіксованою оплатою на базі короткого технічного опису або макетів. Дуже часто замовник намагається вичавити зі співпраці максимум, а виконавець — зробити все по мінімуму, щоб проект залишився рентабельним.

Спостереження п’яте.

Надійність проекту

Німці готові не лише платити більше за надійну реалізацію програмного забезпечення (ПЗ), а й забезпечити можливість подальшого підключення інших розробників і команд до проекту.

Для українців це не має принципового значення. Вони схильні обирати швидке, просте й недороге рішення, але такий “простий” вибір в подальшому може ускладнити підтримку проекту та можливість зміни команди.

Спостереження шосте.

Тестування продукції

У Німеччині активно працюють із зовнішніми тестувальниками, щоб переконатися в якості розробленого ПЗ. Їхнє завдання — провести всілякі тести, після чого продукт буде знову переданий програмістам на доопрацювання. В Україні з метою оптимізації витрат функції тестувальників покладаються на менеджера проекту або інших співробітників компанії. Вони проводять тести на декількох пристроях і випускають ПЗ в маси. Недолік такого методу очевидний: через тестування на обмеженій кількості пристроїв деякі дефекти ПЗ залишаються невиправленими. Саме це є причиною негативних відгуків і необхідності витрати додаткових коштів на доопрацювання продукту й усунення помилок.

Спостереження сьоме.

Вимоги до термінів розробки

Звичайно, всі хочуть отримати результат дуже швидко. Принаймні, в Україні: тут вимагають, щоб проект був виконаний у мінімальні терміни. Більшість замовників не завжди об’єктивно оцінюють цей необхідний для розробки продукту мінімум часу. Вони постійно підганяють виконавців, що призводить до погіршення якості роботи. Німці ж заради якості ладні почекати. Вони готові півроку очікувати початку розробки, а потім ще 11 місяців, щоб отримати готовий продукт. Стабільна робота за заздалегідь складеними планами й відсутність нервових потрясінь дозволяють створювати по-справжньому якісний продукт.